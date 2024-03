TEST Mercedes-Benz GLS 450d 4Matic – Proč měnit to, co funguje

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Mercedes-Benz před přibližně jedním rokem odhalil smršť faceliftovaných novinek, když postupně uvedl modernizace téměř všech SUV modelů. Nejprve vylepšil menší modely GLA, GLB a GLE a následně uvedl i facelift nejluxusnější vlajkové lodi GLS. Ten sice na první pohled přináší jen minimum zásadních novinek, ale automobilka se držela starého dobrého přístupu – vylepšila jen to, co bylo potřeba a neměnila nic, co už bylo na výbornou.

Faceliftovaný Mercedes-Benz GLS poznáte hlavně podle nové masky chladiče se čtyřmi masivními horizontálními lamelami místo původních dvou. Designéři decentně upravili také oba nárazníky a vytvořili novou grafiku předních matrix LED světlometů i zadních svítilen. Nové jsou i designy kol s rozměrem až 23“. A to je téměř vše – skrytým vylepšením je zesílená ochrana podvozku a o 30 milimetrů vyšší světlá výška s balíčkem Off-Road Engineering.

Nám se nový Mercedes-Benz GLS dostal do rukou s volitelným balíčkem AMG Premium Plus za astronomických 279.975 korun se sportovnějším stylingem na 22“ kolech AMG a v elegantním modrém laku Sodalite. A s jedním z komfortních prvků z drahého paketu se setkáte už při nastupování do modernějšího interiéru. Když totiž zavřete dveře jen zlehka, automaticky je zacvakne do zámku servozavírání.

Mercedes-Benz GLS 450d 4Matic

První třída pro sedm

Dokonce i v luxusním interiéru je pouze minimum velkých změn. Jednou z těch nejvýraznějších je nový volant s dotykovými plochami pro ovládání obou obrazovek už tradičního infotainmentu MBUX. Ve faceliftovaném GLS je nejmodernější generace systému se dvěma 10,25“ obrazovkami pro digitální přístrojový štít a centrální dotykový displej. Spolu s ovládáním na volantu a dotykem na displej pak můžete používat i touchpad. Dává vám velkou svobodu v tom, jak s ním chcete pracovat. Jen ty dotykové plochy na volantu nemusí vyhovovat každému, protože občas si můžete přepínat menu na přístrojovém štítu pouhým zavaděním o volant při parkování.

Standardem všech mercedesů GLS je obrovský sedmimístný interiér. Vlajkové SUV mercedesu je o absolutním komfortu a usnadňuje vám každodenní život do posledního detailu. Když při nakládání velkých věcí do kufru zjistíte, že potřebujete více prostoru, pomocí elektrických ovladačů můžete jednoduše sklopit sedadla třetí řady. Stejně tak můžete sklápět i přední sedadla, a když vám nestačí prostor, ta přední se automaticky posunou. Na elektřinu je v tomto modelu úplně vše.

A budete se tu cítit jako v luxusní první třídě. Mercedes-Benz spolu s faceliftem představil i dvojici nových barevných variant interiéru – béžovou Catalana a hnědou Bahia. Druhou zmíněnou si můžete prohlédnout naživo v našem testovaném autě a vypadá opravdu fantasticky. V lehce kontrastní kombinaci s tmavě modrým exteriérem vytváří přesně ten pocit přepychu, jaký v „opravdovém“ velkém mercedesu chcete zažít.

Až nekonečná výbava i prostornost

Mercedes-Benz GLS je doslova nabitý luxusní výbavou, jakou si můžete představit. V prvních dvou řadách má vyhřívání i aktivní ventilaci sedadel, stejně tak masáže. V noci si můžete užívat ambientního osvětlení, a když si chcete dopřát kvalitní poslech hudby, máte k ruce kvalitní audiosystém Burmerster s prostorovým zvukem Dolby Atmos. Skrze konektivitu Apple CarPlay nebo Android Auto si jednoduše připojíte váš chytrý telefon a soukromý koncert může začít.

Stejně tak si zamilujete i obrovskou vnitřní prostornost – dokonce i se třemi řadami sedadel máte k dispozici zavazadlový prostor s objemem 355 litrů, kterým se rovná běžným hatchbackům. Po sklopení třetí řady sedadel jej zvětšíte na základní objem 890 litrů, a když sklopíte i druhou řadu, můžete do GLS naložit až 2400 litrů nákladu. Dejte si pozor, abyste v tomto pocitovém nekonečnu neztratili své děti.

To vše má však i jednu malou nevýhodu – faceliftovaný Mercedes-Benz GLS je opravdový mastodont. Je 5209 milimetrů dlouhý, 2157 milimetrů široký (včetně zrcátek), 1823 milimetrů vysoký a má dlouhý rozvor 3135 milimetrů. Upřímně si říkám, že to je snad jediná nevýhoda tohoto modelu, protože už teď odhalím, že mu prostě není co vytknout. A navíc fakt fantasticky svítí! Výkonné LED světlomety udělají z každé tmy nový den.