TEST Bentley Bentayga EWB V8 – Panský kočár

Prodloužená varianta luxusního britského SUV se vás snaží přesvědčit, že zadní sedadla jsou jedním z nejlepších způsobů cestování na krátké a střední vzdálenosti. Jenže nezvládl by to samé i mnohem levnější range rover?

Design, interiér

Kategorie SUV byla ještě relativně nedávno některým značkám zapovězena. Jako první tabu zbořilo Porsche, jehož model Cayenne vyvolal bouřlivé reakce. Ovšem nebýt jeho, tak by největší výrobce sportovních aut na světě zřejmě nepřežil. Minimálně určitě ne v takové podobě, v jaké ho známe dnes. Po německé automobilce se s odstupem let osmělili i další výrobci. Například monstrózní urus se s takovým odporem nesetkal. Naopak byl přijat velmi vřele a rychle se stal nejprodávanějším lamborghini současnosti.

U ultra luxusních brandů z Velké Británie nebyla situace tak jednoznačná jako u italské značky. Vždyť Bentley se svou vizí velkého SUV pro nejbohatší přišla již v roce 2012. Koncept EXP 9 F ovšem svým designem vyvolal podobnou kontroverzi, jako zmíněné Porsche Cayenne o deset let dříve. Opulentní vůz s obrovskými kulatými světlomety a estetikou lahodící spíše arabským, americkým, ruským a čínským zákazníkům v náročnější Evropě s větším citem pro vkus rozhodně pozitivní očekávání nezpůsobil. Přitom s odstupem času musím uznat, že se mi jeho vulgární exteriér vlastně líbí a přijde mi nadčasový.

Bentley si tehdejší kritické reakce vzalo částečně k srdci a sériový model trochu „učesalo“, byť si i tak zachoval velkou dávku pomyslné buržoazní arogance, která je u podobných aut ale vlastně vyžadována.

Krása je individuální. A co luxus?

Bentayga, která dostala jméno po skalním útvaru Roque Bentayga na ostrově Gran Canaria, se svými kulatými předními světlomety, širokými boky a trochu nevzhlednými koncovými světly ve tvaru elipsy rozhodně nepatří k nejkrásnějším produktům moderního automobilového designu. To ovšem úplně neplatí ani o ještě luxusnějším Rolls-Roycu Cullinan, jehož ostře tesané tvary mi jsou ale přece jen sympatičtější.

Testovaný exemplář s přídomkem EWB (Extended Wheelbase) s rozvorem prodlouženým ze standardních 2995 mm na 3175 milimetrů se zaměřuje na klientelu, která nepotřebuje mít volant v ruce za každou cenu. Jedná se o módní alternativu ke klasickému sedanu Flying Spur. Díky delšímu rozvoru a celkové délce 5305 mm se v druhé řadě podařilo vytvořit téměř královský prostor pro nohy, kterým se nemohou pochlubit ani prodloužené luxusní sedany.

V krajní poloze co nejblíže palubní desce totiž přední a zadní opěradla ve vzpřímené poloze dělí 1120 milimetrů. V bentayze si tudíž můžete elektricky ovladatelné křeslo v druhé řadě nastavit do polohy lenošky, aniž byste brnkali chodidly o sedadlo před vámi. Po takovém zážitku se za volant budete vracet obtížněji.

Zvlášť když můžete vyzkoušet exkluzivní provedení Azure, jež je možné kombinovat se všemi modely Bentley. Od běžných provedení se vyznačuje ještě větším smyslem pro komfort posádky, například v podobě zmíněných zadních sedadel s velmi bohatou škálou poloh.

Kabina je celkově exkluzivní a nabízí velkou míru individualizace. Její rozsah jsem si osobně prohlédl v prosinci 2022 přímo v továrně v britském Crewe, kde Bentley Bentayga z velké části vzniká. Například pokud si zvolíte křížový steh lemující spoje kožených dílů čalounění, musí místo velmi přesných a neskutečně rychlých strojů nastoupit zkušená lidská ruka. V případě bentaygy tenhle proces trvá až 24 člověkohodin.

Bentley Bentayga EWB V8

Ozdobné dekory mohou mít podobu dřeva, kartáčovaného hliníku, uhlíkových vláken nebo dokonce velmi tenké vrstvy kamene. U dřevěného obložení se používá 24 ručně skládaných plátků o tloušťce 0,6 mm, jež se následně brousí pomocí rotujícího smrkového papíru. Stromy použité v interiérech jsou většinou staré minimálně 200 let, zvolit ovšem můžete i pět tisíc let staré dřevo z kmenů utopených v bahně

Z klasických tlačítek se v nových autech pomalu stává luxus, u bentaygy je jejich přítomnost způsobena hlavně konstrukčním stářím. Za to se ale na britské SUV s německými geny vůbec nezlobím. Základní funkce zde totiž ovládáte postaru: teplotu ventilace či hlasitost audia regulujete pomocí kvalitně zpracovaných otočných koleček, další prvky obsluhujete velkými tlačítky. Pro někoho je to samozřejmost, pro mě pohlazení na duši. Taková míra uživatelské přívětivosti se totiž vidí stále méně. A paradoxně jsou to ta dražší auta, která si zachovávají „archaické“ fyzické ovladače, zatímco pomyslný pokrok v podobě dotykového ovládání přebírají i levné značky.

A jak je na tom Bentley Bentayga ve srovnání s dražším Rolls-Roycem Cullinan po stránce materiálů a jejich zpracování? Oba modely jasně patří na samotnou špičku automobilového průmyslu. Dřevo je dřevem, kov je kovem. Na bentaygu v průměru padne kůže ze 14 býků, co jde, je tedy potaženo kvalitní usní ze severu Evropy (kde není tolik bodavého hmyzu) a částečně z Itálie.

Příbuznost s koncernovými vozy ovšem bentley nezapře. Vidět je to na páčkách a tlačítkách na volantu, která pocházejí od Audi. Povědomé je také prostředí multimédií, které opět vychází ze sesterských model se čtyřmi kruhy ve znaku. Rollsy na druhou stranu neskrývají inspiraci v mateřských BMW, takže si obě značky nemají co vyčítat.

U testovaného exempláře zamrzí nemožnost sklopit zadní sedadla. Na druhou stranu s takovým autem dlouhé předměty tahat určitě nebudete.