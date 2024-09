TEST Microlino 2.0 – Prcek za cenu auta. Tohle by si měl vyzkoušet každý!

Přiznám se hned zkraje – na tohle jsem opravdu připraven nebyl. Na co? Na to, jak extrémně microlino budí pozornost, jak přitahuje pohledy i objektivy fotoaparátů. Mohl bych sedět v jakémkoliv ferrari či lamborghini a tolik lidí by na mě nehledělo a nemávalo mi, jsem si jist.

Co to vůbec je, to microlino? Ukázalo se už před mnoha lety v podobě konceptu na pařížském autosalonu coby návrh švýcarského start-upu, jak pomoci dopravě – zejména té v klidu, tedy parkování – ve městech přeplněných normálními auty. A navíc, jak přitom být tak roztomilý, jak to jen jde.

Elektrický nástupce Isetty Microlino 2.0 se představuje v produkční formě Ondřej Mára Elektromobily

Jeho designéři se nechali víc než inspirovat isettou – stejně jako ona má i microlino jen jedny dveře pro osádku, otevírané směrem dopředu. Patří k hlavním designovým prvkům auta spolu s „oušky“ po stranách oken, která skrývají světlomety, LEDky pro denní svícení a zpětná zrcátka. Svítící pruhy na vratech vpředu i na zádi skrývají obrysovky a směrovky, vzadu samozřejmě i brzdová světla.

Hlavní světlomety jsou docela efektivní, couvačku ani mlhovku však vzadu nehledejte, žádné tu nejsou. Microlino je totiž v Česku registrované jako čtyřkolka, nikoliv auto. Proto taky vpředu nemá registrační značku a vzadu nosí formát pro motocykly.

Microlino 2.0 • auto.cz

Jakkoliv se těžko na tenhle zelený bonbonek přestat dívat, ten pravý spektákl začíná, když chcete do microlina nastoupit. Je to totiž docela složitý proces na to, že má vůz sloužit na poskakování po městě. Předně, kliku tady nehledejte – dveře se otvírají tlačítkem na pravé straně vozu, načež se samy úplně otevřou. Pak nastoupíte dovnitř – doslova nastoupíte –, ve stoje se vytočíte zády k sedačce a pak si na ni sednete. Jak asi tušíte, není to pro lidi, kteří mají problémy s pohyblivostí.

Pokud jedete se spolujezdcem, na sedačce se posunete za volant a následně stejným způsobem nastoupí spolujezdec. Ten pak potáhne za poutko a zavře dveře, přičemž se ukáže jediný luxusní prvek tohoto auta – servodovírání dveří.

Chcete zase vystoupit? Kdybych nedostal instruktáž, asi bych docela nadával, kde že se ta vrata otevírají. Je na to totiž absolutně neviditelné tlačítko zezadu na trubce na dveřích, které musíte nahmatat.

Jak se do microlina dva lidé vejdou? Těsně – a nesmí jim vadit fyzický kontakt, protože lavice postrádá jakýkoliv předěl, byť naznačený. Ale jde to a i se dvěma ne zrovna hubenými muži uvnitř zvládá vůz dosáhnout své maximální rychlosti, která je dle displeje 94 km/h.

Microlino 2.0 | auto.cz/David Rajdl

A co výbava, ptáte se? Ve standardu je otevírací plátěná střecha a posuvná okna na bocích, bezpečnostní pásy a také „rádio“ ve formě bluetooth reproduktoru. Na klimatizaci zapomeňte, je tu jen ventilátor, který ale i v horkých dnech konce prázdnin, kdy microlino testuji, aspoň trochu pomáhá. Ovládací displej na trubce ve dveřích nabídne kromě ovládání ventilátoru také otevírání víka kufru a možnost výběru mezi dvěma vzhledy přístrojového štítu.

Není tady ABS, už vůbec ne ESP, na posilovač řízení taky zapomeňte a na posilovač brzd taky. Přesto dokáže microlino brzdit docela silně, když váží jen zhruba půl tuny – dobře, se mnou na palubě šest metráků. Je však třeba myslet na to, že nemáte ABS, takže zejména na mokru není smyk všech čtyř zablokovaných kol nikdy daleko.

To vzbuzuje otázku – dá se s microlinem jezdit v dešti? Jasně, má normální stěrač. A teče do něj jen trošku, navíc jen na „wapce“, když stříkáte pistolí přímo k bočním posuvným oknům. Střecha je v pohodě, i když zavřená moc těsně nepůsobí.

Microlino 2.0 | auto.cz/David Rajdl

Stejně jako interiéru chybí prostornost a, řekněme si to na rovinu, i téměř jakýkoliv jízdní komfort, je zavazadelník překvapivě prostorný. Značnou jeho část zabírají brašny s nabíjecími kabely, ale kdybych je přesunul, nemám problém věřit jeho kapacitě tak, jak ji web výrobce udává – na tři basy piv.