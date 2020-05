Minivozům hrozí konec. Pohřbí je elektřina, nebo zachrání?

Elektrický pohon se jeví jako ideální pro vozy do města. Paradoxně ale elektřina může definitivně pohřbít segment primárně určený do města - minivozy.

Miniauta, neboli vozy segmentu A, chcete-li, léta bojují se zájmem evropských zákazníků, když jejich evropské prodeje dlouhodobě klesají. Konkrétně loni byly pátým největším segmentem se zhruba 1,1 milionem registrovaných automobilů, což byl meziroční pokles o 3,9 %. I nadále jsou však považována za stabilní segment, jelikož se hodí obyvatelům velkoměst (díky kompaktním rozměrům) nebo mladým řidičům (kvůli nízké ceně). Přesto jim hrozí v následujících letech zánik.

A to paradoxně kvůli elektrickému pohonu. Ten je sice vhodný pro pohyb ve městě, jenže zároveň takhle malá auta neúprosně prodraží, čímž by minivozy přišly o jednu ze svých zásadních výhod. Může se tak stát jejich posledním hřebíčkem do rakve.

Zároveň se však může stát jejich záchranou, protože část výrobců chce elektrický pohon prosadit právě i v segmentu miniaut. Příkladem je třeba Škoda její Citigoe iV, elektromobil v kategorii nově nabídne také Renault, prostřednictvím Twinga Z.E. Technicky spřízněný Smart Forfour EQ sice nikdy výrazně neprorazil, Renault ale své novince věří. Nabídne totiž modernější techniku pro možnost rychlejšího dobíjení, hlavně ale nižší cenovku než prémiově laděný Smart.

Naopak takový Hyundai s elektrickou verzí nedávno uvedené nové generace i10 nepočítá, právě kvůli neúprosnému zvýšení ceny takového automobilu. Obdobně hovoří také zástupci Toyoty v souvislosti s chystaným nástupcem Ayga.

Pomůže hybridní pohon?

Také miniautomobily ale musejí reagovat na přísnější emisní normy, a tak se minimálně hybridnímu pohonu nevyhnou. Fiaty 500 a Panda jsou prvními vlaštovkami, když nově dorazily ve formě mildhybridu.

Podle některých názorů to ale stačit nebude. „Po zavedení normy Euro 7 bude segment patrně existovat výhradně jako elektrické vozy,“ předvídá Al Bedwell, analytik zabývající se pohonnými ústrojími. Podle jeho názoru je renesance segmentu A jednu generaci daleko – než dojde k dostatečnému zlevnění baterií, které by opět zajistily přijatelnou cenu pro tyto vozy. Do té doby budou zřejmě prodeje miniautomobilů nadále klesat, kterak budou jejich typičtí zákazníci hledat jejich alternativy, třeba i mezi ojetinami.

Dojde k zvětšení...?

Bezprostřední budoucnost segmentu A se tak zřejmě vydá dvojím směrem. Část automobilek věří elektrickému pohonu a zároveň přiblížení se malým automobilům. Takovou cestou jde Fiat s novou 500, která nabídne čistě elektrický pohon a zároveň větší rozměry než stávající provedení.

„Je široká jako malé auto, ale je kratší než klasické malé auto. Blížíme se k situaci, kdy se může objevit nový, „kompaktní“ malý segment, kdy na trh dorazí více crossoverů z většího segmentu. Jednotlivé třídy jsou proměnlivé, znovu je objevujeme,“ říká o nové pětistovce šéf značky Fiat Olivier Francois.

Na tento trend navíc Fiat může navázat také sériovou verzi konceptu Centoventi, který se rovněž pohyboval na hranici segmentů A a B. Na hranici miniaut a malých vozů navíc rovněž zamířila Honda e, maličký stylový hatchback s retro vzhledem a elektrickým pohonem.

A podobnou cestou vlastně půjde také Dacia, která pro rok 2021 chystá sériovou verzi konceptu Spring. Půjde o maličký crossover s elektrickým pohonem využívajícím techniku Renaultu K-ZE prodávaného na čínském trhu. Využití již nabízené techniky sníží cenu tohoto elektromobilu, Dacia ho nicméně musí přizpůsobit evropským požadavkům, například z hlediska bezpečnosti.

Právě crossovery do nejmenšího segmentu zatím nevstoupily, což se do budoucna změní. Vedle Dacie nad takovým vozem uvažuje také Toyota, v souvislosti s nástupcem Ayga, který už nemusí být hatchbackem.

...nebo ke zmenšení?

Přibližování se segmentu B a příchod crossoverů ale není jediný možný budoucí směr této kategorie, druhým trendem může být naopak další zmenšování. Renault Twizy se sice neprojevil jako prodejní trhák, ba naopak, přesto další značky chystají takto koncipovaný automobil. Konkrétně jde o Citroën Ami nebo Seat Minimó.

„Dnešní segment A nemusí být odpovědí pro naše zákazníky. Lidé žijící ve městech nepotřebují auto jezdící 90 km/h s dojezdem 300 kilometrů,“ tvrdí evropský ředitel Skupiny PSA Maxime Picat. Ami je podle názoru automobilky odpovědí na dnešní potřeby těchto klientů. Jedná se o elektrickou čtyřkolku s maximální rychlostí 45 km/h, která se začíná prodávat ve Francii, kde je dostupná i za měsíční poplatek.

Podobným směrem uvažuje také projekt Microlino, alias retro autíčko odkazující svým designem na někdejší BMW Isetta. „Myslím, že je správný čas pro malé elektromobily, které lze použít ve velkých městech. Nejsme však skutečné auto z hlediska dojezdu či rychlosti. Jsme pro ty, co nepotřebují dojezd 200 kilometrů,“ říká Merlin Ouboter, člen rodiny zakladatelů švýcarské společnosti Micro Mobility stojící za tímto projektem.

Zdá se tak, že segment A přežije i v následujících letech. Bude se však muset změnit, aby vyhověl zákazníkům i normám, ať už emisním, nebo bezpečnostním. Zda však miniauta vyrostou, nebo se naopak dále zmenší, teprve zjistíme.