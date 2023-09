Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Za zmínku také stojí, že se dá nastavit nejen to, aby se vůz odemykal při příchodu a zamykal při odchodu, ale i moment odklopení zrcátek. Když to nastavím až na zapnutí zapalování, zrcátka nejezdí tam a sem, kdykoliv jen do auta jdu pro nějakou zapomenutou věc. Také základní audiosystém je na tuhle třídu aut velmi kvalitní.

Pětice výdechů ventilace se snadno nastavuje, ale kvůli tvaru kruhových žeber vzduch nemusí vždy foukat tam, kam výdech nasměrujete, takže levý z centrálních tří musím zavřít. Nepřišel jsem na to, jak jinak zamezit tomu, aby mi chladný vzduch foukal za krk. Klimatizace mimochodem, podobně jako v nejedné dacii, v automatickém režimu upřednostňuje výdechy v palubní desce místo rozprostření proudícího vzduchu různými cestami do celého auta.

Extravagantní design s kulatými světlomety juku zůstal; pořád to není zrovna hezké auto, ale že by mu chyběla osobnost, se říci v žádném případě nedá. Navíc se mi líbí řada detailů, jako např. šestice soustředných linek přední masky či nahoře navazující denní svícení, naopak ne zcela chápu grafiku kolem čoček hlavních světlometů, která má snad připomínat… trojcípou hvězdu? Její segmenty by byly hezké směrovky, ovšem pouze se rozsvítí s hlavními světlomety, neumí nic víc.

Když Nissan Juke v roce 2010 přišel na trh, svět byl v šoku z jeho extravagantního designu. Málokdo věřil, že koncept Qazana, odhalený na ženevském autosalonu v březnu 2009, projde cestou do sériové výroby jen tak malým množstvím změn. Produkční juke se spoustě lidem nelíbil, ale důležitější byla ta druhá spousta, které se líbil a která si ho taky kupovala. Nissan ho tedy udržel ve výrobě devět let, nevídaně dlouhou to dobu na poměry východoasijských automobilek.

Motor, jízdní vlastnosti

Nakousnutá hybridní technika znamená v tomto případě ústrojí E-Tech od Renaultu. Juke druhé generace totiž stojí na platformě CMF-B, kterou sdílí např. s renaulty Clio a Captur. Hybrid tedy při jízdě nižšími rychlostmi, např. ve městě, působí jako elektromobil.

To proto, že primárním pohonem skutečně je elektromotor a zážehový čtyřválec, atmosférická šestnáctistovka běžící v Atkinsonově cyklu, je generátorem elektřiny. Znamená to velmi hladkou jízdu a navzdory relativně nízkému kombinovanému výkonu 143 koní působivý odpich z místa, výhody to elektrického pohonu.

Stejně jako je tohle velké plus, si na okreskách všimnete velkého mínus, kterým je nepříjemně dlouho trvající řazení pod plným plynem. Probíhá to následovně: na dvouproudé silnici chcete předjet kamion, tak dáte levý blinkr a zapíchnete pedál plynu do podlahy. Multimódová automatická převodovka – tak jí Renault říká – podřadí a zapojí do hry spalovací motor.

Dostanete se do protisměrného pruhu, kamion máte po své pravici – a auto najednou na dvě sekundy, které působí jako věčnost, když se proti vám blíží druhý kamion, přestane táhnout, protože mění převodový stupeň. Následně opět přidá, abyste se mohli zařadit před předjížděné vozidlo.

Video se připravuje ...

Je to dost nepříjemné a je třeba si na to zvyknout, je třeba předjíždění plánovat a počítat s nutností opravdu dlouhé mezery v protisměru. Není to však závada, nýbrž vlastnost – převodovka je hřídelová, de facto robotizovaný manuál, a nemá klasické synchronizační kroužky. Místo nich je v ní pomocný elektromotor, který synchronizuje otáčky jednotlivých ozubených kol. Řazení je díky tomu velmi hladké, ale pod plným plynem trvá vážně dlouho. Spalovací motor navíc má jen 91 koní.

Jede hezky, ale drncá

Kromě téhle jedné nevýhody, se kterou se však velmi rychle naučíte “pracovat”, je pohonné ústrojí skvělé. Je naprosto hladké, poměrně dobře odhlučněné a dokáže jezdit s velmi nízkou spotřebou. Po městě se s trochou snahy dá jezdit lehce pod 5 litrů na sto, hodně svižná jízda do Karlových Varů a zpátky znamenala průměr 6,1 l/100 km. Kdybych jezdil v horách, číslo by bylo asi trochu vyšší, ale tohle je vážně skvělé.

Navíc řídící elektronika umožňuje přepnout vůz do režimu elektrické jízdy. Je to možné jen v rychlosti do 50 km/h, třebaže i při rychlejší jízdě elektronika spalovací motor často zhasíná, a docela mě baví sledovat klasickou analogovou ručičku ukazatele stavu nabití baterie, jak před očima roste, když plynule zpomaluji před sjezdem z dálnice. Stejně před očima samozřejmě klesá, když jedu do kopce na elektřinu, ale to je pochopitelné.

Jedinou větší nevýhodou tak může být naladění podvozku. Asfaltu se drží velmi ochotně a zvládá plynulé nerovnosti, na těch ostrých ovšem poněkud výrazně drncá. Rázy se citelně přenáší do kabiny a je to i dost slyšet, a to navzdory poměrně vysokým bočnicím pneumatik. Jinak podvozek tvrdý a nepohodlný nepůsobí, drncání však trochu nepříjemné skutečně je.