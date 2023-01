První jízda s Opel Astra ST: Naftový kombík je skutečně autobahn proof

Sympatický kombík se známou technikou jsme přivezli z německého Russelsheimu až do Prahy. A cesta to byla nesmírně příjemná, na čemž se podepsala i zvolená motorizace

Opel Astra už není žádnou extra žhavou novinkou. Ostatně dobře si pamatuji, jak jsem v únoru 2022 vyrazil na první jízdy do Portugalska a následně si během léta vyzkoušel týden s plug-in hybridním hatchbackem. A celkově vzato mi na nové astře vlastně ani moc nechybělo. Už během jízd v Portugalsku jsem však viděl i nový kombík, automobilkou označovaný jako ST, na který jsme si ale museli poměrně dlouho počkat.

Na úvod můžeme připomenout, že kombík má rozvor s délkou 2732 mm, takže oproti hatchbacku povyrostl o 57 milimetrů. Zajímavá je ovšem i mezigenerační změna o úctyhodných +70 mm. Na délku novému kombíku naměříme 4642 mm, zatímco klasický hatchback měří 4374 mm.

Po designové stránce nenajdeme oproti hatchbacku žádné výraznější změny. Vpředu opět vidíme výraznou černě lakovanou masku Opel Vizor, na kterou navazují skvělé LED světlomety s parádním výkonem a (ve vyšší verzi) svižným vykrýváním okolního provozu. Nárazníkem, maskou i kapotou se táhne ostrá linka, která je společným rysem moderních vozů Opel.

Šedý lak možná není takový magnet na pohledy, i tak se ale lidé v Německu i Česku za novou astrou ST poměrně často otáčeli. Šedá navíc skvěle ladí jak s černou maskou, tak i s černými litými koly o rozměru 17 palců.

Linie střechy směrem dozadu elegantně klesá a astra tak rozhodně nepůsobí nijak nastavovaně. Při pohledu na zadní partie pak zaujme výrazný zadní spoiler, do kterého automobilka tradičně zakomponována vertikální třetí brzdové světlo, stylově navazující na přední linku. Zadní světla se drží známé grafiky s tenkými diodovými pruhy. Kombík tak celkově působí docela šmrncovně a osobně se mi vážně líbí.

Pokud se podíváme do kabiny, nenajdeme v přední části prakticky žádnou změnu. Před řidičem jsou dvě desetipalcové obrazovky, spojené do tzv. Pure Panelu. V obou případech potěší relativně přehledné uspořádání důležitých informací i možnost přizpůsobit si rozvržení displeje vlastním potřebám.

U nižší výbavy zamrzí absence head-up displeje, který si užívali kolegové převážející domů plug-in hybridy ve vyšší výbavě. Osobně bych také uvítal větší číslice informující o teplotě v horní části infotainmentu. Naopak za pochvalu stojí tlačítka jak pro ovládání ventilace, tak i vyhřívání sedadel či volantu. Důležité věci zkrátka netřeba nikde zdlouhavě hledat v menu.

Drobnou vadou na kráse obou systémů však byly sklony k drobným zásekům, které na několikahodinové cestě z Rüsselsheimu do Prahy uměly zkazit náladu. Například na přístrojovém štítu se bezdůvodně neustále zobrazovala hláška upozorňující na držení volantu při semi-autonomních jízdě, ačkoliv ta byla již poměrně dlouho vypnutá. Infotainment zase předvedl několik záseků při spolupráci se systémem Apple CarPlay - zejména při připojení přes kabel. Párkrát ale pozlobilo i bezdrátové spojení, které se ale celkově ukázalo být spolehlivějším.

Po praktické stránce vpředu není příliš co řešit. Astra nabízí spoustu odkládacích a úložných prostor, všudypřítomný lesklý černý klavírní lak je ovšem magnetem na otisky a neustále vzbuzuje strach z případného poškrábání. Použité materiály možná ve srovnání se sourozenci z koncernu Stellantis neoslní, rozhodně však ani neurazí. Astra možná nepůsobí tak prémiově, to však kompenzuje pocit robustnosti. Osobně mi její jednoduchý styl docela vyhovuje.

Ze všeho nejvíc jsem si ale v kabině užil sedadla s AGR certifikací, která na několikahodinové cestě poskytovala solidní oporu i pohodlí. Hledání ideální pozice za volantem navíc usnadnily i poměrně široké možnosti nastavení volantu. Ve srovnání s příbuzným Peugeotem 308 pak astra potěší klasickou ergonomií, která může být pro někoho (třeba pro mě osobně) výrazně příjemnější. A jaké je to na zadních sedadlech?

V otázce prostornosti astra poněkud bojuje s prostorem pro kolena. Ten ale není slavný ani v sesterském Peugeotu 308 SW, který nám teď dělá společnost v roli dlouhodobého vozu. Při svých 183 centimetrech a lehce zavalitější postavě si sice sám za sebe sednu, koleny jsem se ale lehce dotýkal opěráku předního sedadla. Zadní sedák je navíc poměrně krátký a místa pod přední sedačku není zrovna mnoho - tedy alespoň pokud se řidič rozhodne sedět hezky nízko. O místo nad hlavou vzadu nouze není, stejně tak pro ramena je prostoru dostatek. Prostřední sedák bych však považoval ryze za nouzový a raději bych využíval loketní opěrku. Nastupování a vystupování je však v obou řadách příjemné, což lze připsat velkému otvoru i poměrně velkému úhlu otvírání dveří.

Zavazadelník, v našem případě s elektrickým otvíráním, nabízí solidní objem 608 litrů, respektive 1634 litrů po sklopení opěradel. Zde se možná nabízí srovnání s nedávno testovaným kombíkem Renault Megane Grandtour, který nabízel 449, respektive 1432 litrů.

V kufru testovaného vozu pak potěšily jak kapsy v bocích, vybavené síťkou, tak dvojité dno. S podlážkou je navíc možné pracovat a využít ji i pro rozdělení prostoru. Zadní opěradla jsou dělena v poměru 40:20:40 a po jejich sklopení, které je možné i z prostoru ze zavazadelníku, vzniká téměř rovná ložná plocha.

Nafťák jede

Jak jsem zmínil již od pár odstavců výš, testovaný vůz byl vybaven motorizací 1.5 CDTI. Pod kapotou se tedy ukrýval vznětový trubem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1498 cm3, nabízející nejvyšší výkon 96 kW a 300 Nm točivého momentu. O přenos výkonu na přední kola se stará výhradně osmistupňová automatická převodovka.

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že po nastarotvání má motor lehce hrubší chod, poměrně brzy se však zklidní a v kabině je jeho zvuk celkově dobře odfiltrován. Rozjezdy sice nejsou kdovíjak čiperné, rozhodně ale nejde o takovou letargii, jakou předváděl třeba výše zmiňovaný Renault Mégane s podobnou vznětovou motorizací. Automatická převodovka přitom většinu času odváděla skvělou práci a změny převodů zvládala plynule a bez cukání, ačkoliv ve městě bylo místy cítit drobné zaváhání. To však kompenzovala velmi slušná reakce na řazení pádly pod volantem.

Jak jsem zmínil, společně s několika kolegy jsme s vozy vyrazili z Německa do Česka, na trasu dlouhou kolem 530 kilometrů. A jak asi tušíte, většina vedla po německých dálnicích, které jsou skvělé především na otestování poněkud svižnějších přesunů. Osobně jsem tak konečně dostal příležitost vyzkoušet si, zda je nová astra skutečně „autobahn proof“, jak se během prvních prezentací chlubili zástupci značky. A upřímně musím dodat, že měli pravdu. Vozu s výbavou Elegance ale nepatrně pomohla příplatková výbava, která cestování výrazně usnadnila.

Vůz dostal například adaptivní světlomety IntelliLux LED Pixel, které v českém ceníku stojí pro výbavu Elegance rovných 30.000 Kč. Částečně autonomní jízdu pak nabízel paket Drive Assist 1.0 za 15.000 Kč, který přidává například udržování v jízdním pruhu, asistent změny jízdního pruhu, upozornění na vozidlo v mrtvém úhlu nebo asistent proti kolizi při parkování.

Díky světlům se skvělým výkonem a velmi svižným a spolehlivým stínováním okolního provozu bylo z auta vždy skvěle vidět. Adaptivní tempomat s hlídáním jízdy v pruhu pak bezpečně zvládal vést auto ve vybraném pruhu a nechával řidiče soustředit se jen na sledování okolního provozu, práci s infotainmentem nebo sledování dat.

Díky tomu tak můžu napsat, že při tachometrových 130 km/h točil motor zhruba 2000-2100 otáček a v kabině o něm nebylo vědět. Technici si dobře poradili i s odhlučněním kabiny, které je v této rychlosti na velmi slušné úrovni. Zdolávat delší vzdálenosti s naftovým kombíkem tak bude ve většině zemí radost a pohoda. Protože jsme ale byli v Německu, nebyl problém uhánět i mnohem svižněji.

Jako nejvyšší rychlost pro příjemné cestování se ukázalo až 180 km/h, kdy motor stále točí okolo 3000 otáček za minutu a vůz působí stabilně. V této rychlosti už se sice začíná výrazněji projevovat aerodynamický svist, pořád ale nejde o nic, co by s lehkostí nepřehlušilo audio na palubě. Maximální rychlost pak dosahovala tachometrových až 205 km/h, příliš příjemný zážitek už to ale nebyl.

Pružná akcelerace motoru ve vyšších rychlostech je pak spíš průměrná, větší objem by se rozhodně neztratil. Převodovka se ale ze všech sil snažila z motoru vždy dostat to nejlepší. Zhruba do 160 km/h je schopna podržet šestý rychlostní stupeň, do 180 sedmý stupeň a pak teprve řadí nejvyšší rychlost.

Podvozek modelů automobilky Opel je standardně tužší než u sourozenců ze stáje Stellantis, což se projevilo i tentokrát. Na dálnicích vůz působí stabilně, stejně jako při svižnějších průjezdech zatáček. Silnice s horším povrchem sice podvozek nedokáže odfiltrovat kompletně, do kabiny však proniká spíše jen lehký dusot a lehce i hluk. Rozhodně ale nejde o žádný kostitřas.

Sprintování napříč Německem se samozřejmě podepsalo na spotřebě. Na poměrně velké části dálnic sice bylo omezení na 120 km/h, některé úseky dokonce omezovaly rychlost kvůli rekonstrukci na 80 km/h. Kde to ale šlo, držel jsem tachometrových 180 km/h. Po překročení českých hranic ale palubní počítač ukazoval stále poměrně přijatelnou průměrnou spotřebu 6,7 l/100 km.

Odhadovaný dojezd pak z původních 1000 kilometrů spadl na 420 km, palubní počítač přitom ukazoval ujetou vzdálenost asi 370 kilometrů. Jízda po české dálnici, samozřejmě při legálním maximu, pak znamenala spotřebu po dojetí 5,6 l/100 km. Celková spotřeba za celou cestu se nakonec zastavila na hodnotě 6,3 l/100 km.

V kombinaci s nádrží o objemu 52 litrů je tak Opel Astra ST se vznětovým motorem a pár příplatkovými asistenty skutečně schopným dálkařem, se kterým bych si dovedl představit letní cestu za mořem. Zavazadelník se zdá být dostatečně prostorný a praktický, otázkou však zůstává prostor na zadních sedadlech. Nechci ale dělat předčasné závěry, určitě se vyplatí počkat si až na finální test.

Na závěr nicméně můžeme připomenout, že nový Opel Astra ST startuje s akční cenovkou 599.990 Kč za motorizaci 1.2 Turbo (81 kW) s 6st. manuálem a základní výbavou Edition. Vznětová motorizace, vždy spojená pouze s automatem, startuje ve výbavě GS na akční cenovce 719.990 Kč. S testovanou výbavou se pak bavíme o částce od 779.990 Kč. S metalízou (16.000 Kč), lepšími světly (30.000 Kč) a sadou Drive Assist(15.000 Kč) už by se ale cena pohybovala okolo 840.990 Kč.