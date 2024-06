TEST Peugeot e-308 – Výhody elektropohonu převažují

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Peugeot 308 současné generace je na světě už docela dlouho na to, aby byl čas na nějakou větší modernizaci. Elektrickou verzi však automobilka začala prodávat až před několika měsíci – a já se na ni docela těšil. Slibovala totiž velmi nízkou spotřebu energie – jen 12,5 kWh na sto kilometrů, což by byla úžasná hodnota nejen na auto nižší střední třídy, pokud by jí vůz dokázal skutečně dosáhnout.

Nepředbíhejme ale a zastavme se u designu „mého“ šedého peugeotu. Jasně, kombík se mi líbí víc díky své delší zádi, ale ani hatchback není ošklivý – světla, detaily a ostré hrany má pořád stejné. Za speciální zmínku stojí kola, která Peugeot vyvinul speciálně pro elektrickou verzi s ohledem na co nejnižší odpor vzduchu; po designové stránce mohou být, řekněme, trochu kontroverzní.

Peugeot si ale už dlouhou dobu nedělá hlavu s tím, že se nezalíbí všem. Je to svým způsobem dobře, protože to poslední, co by o něm člověk mohl prohlásit, je, že je unylý či nezajímavý. Designéři dokonce našli na zádi místo pro párové mlhovky i couvačky – všimněte si jich v rozích nárazníku – ale přeci jen bych byl rád i za přední mlhovky.

Další věc, s níž si Peugeot nedělá hlavu, je, že ne všichni za jeho volanty dobře uvidí na přístrojový štít. Koncept i-Cockpit, který posunuje přístrojový štít nahoru pod čelní sklo tak, že se na něj máte dívat přes volant, razily už minulé generace 308 i 208 a dalších modelů, ale já si k němu nikdy nenašel cestu. Jediné auto, kde na přístrojový štít dobře vidím, je totiž duo Partner/Rifter.

Elektronika skoro výborná

Co se naopak automobilce v interiéru opravdu povedlo, je ta druhá věc začínající písmenkem i – systém i-Toggles. Je to v podstatě tenký dotykový displej pod tím hlavním, desetipalcovým, a z šesti zkratek si pět můžete téměř libovolně nastavit. Obecně je nový peugeotí infotainment, který před pár lety dostala jako jedna z prvních právě tahle 308. vynikající i v opelech či DS, ale právě i-Toggles dodávají těch posledních pár procent, díky nimž mám tendenci označit systém za skvělý.

Bohužel jen tendenci, protože má jednu velkou nevýhodu – reakce na povely pořád nejsou dost rychlé. Je to znát zejména když měníte teplotu nastavenou ve voze. Po klepnutí na + či – je třeba přečkat možná půl, možná tři čtvrtě sekundy trvající animaci, než klepnete znova, abyste změnili teplotu o dalšího půl stupně. Pokud to neuděláte, systém další klepnutí nezaregistruje.

Když už mluvím o otravném chování elektroniky, zmíním druhou ze tří výtek, které k systému mám – přístrojový štít tvrdošíjně odmítá měnit zobrazenou rychlost po 1 km/h. Stane se tak, že mám tempomat nastavený na 53 km/h, abych jel reálnou padesátkou, a displej zobrazuje 52 či 54 a auto nezrychluje ani nezpomaluje.

Podobný problém je i při prudší změně rychlosti, kdy čísla přeskakují tu po čtyřech, tam po sedmi kilometrech v hodině. Takže pokud např. dobrzďuji do vesnice, často se stane, že zbytečně přebrzdím a místo padesátky jedu 42 km/h.

Peugeot e-308 GT

Na co si naopak stěžovat nemůžu, je prostornost vozu. Nesedíme samozřejmě v sedmičkovém BMW, ale místa nemám nikde nedostatek; vše je v pořádku jak za volantem, tak v druhé řadě sedaček i zavazadelníku. Ten je sice trochu mělký, ale v rámci možností a dané kategorie prostě stačí.

Velmi příjemné jsou také částečně Alcantarové potahy sedaček testované verze GT, i sesle samotné na svou třídu mají akceptovatelné boční vedení. Příjemná je také masážní funkce sedaček s malými polštářky. Chybí mi jen možnost nastavení sklonu hlavové opěrky.

Konečně, detail – kvůli zelenému prošívání interiéru musím nastavit i barvy v displejích a ambientní osvětlení do zelené, aby to k sobě ladilo. Zelená nit je hezká a k šedému zevnějšku sedí, to bez debat, jen prostě můj detailismus káže nastavit svítící věci podle ní.