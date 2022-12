TEST Opel Combo-e Van - Řemeslo pod proudem je prima, ale ne pro každého

Elektrická strategie koncernu Stellantis v segmentu zosobněných dodávek je nekompromisní. V užitkové kategorii to tak dramatické není, přesto už bateriové snažení prosakuje i sem.

Automobilová skupina Stellantis se před časem rozhodla pro zásadní krok. Populární zosobněná dodávka Citroën Berlingo (a její přímí sourozenci od Peugeotu a Opelu) zamávala spalovacím motorům a prodává se už pouze coby elektromobil. Na daném technickém základu tak osobní dodávku s benzinem nebo dieselem koupíte paradoxně jen u Toyoty. Model Proace City vznikl v rámci spolupráce se Stellantisem, díky rozsáhlému počtu hybridů a nižším flotilovým emisím si ale Japonci mohou zachování spalovacího motoru dovolit.

V kategorii malých užitkáčů situace tak dramatická není. Zatím. Tady Stellantis stále nabízí spalovací motor, u nejmenších dodávek zážehovou dvanáctistovku a hlavně čtyřválcový turbodiesel s objemem 1,5 litru. Avšak i tady můžete sáhnout po čistě elektrické verzi. V balení pojmenovaném Opel Combo-e Van jsme ji vyzkoušeli v rámci týdenního soužití.

Rozdíly minimální

Zvenčí jsou rozdíly mezi elektrickou a spalovací verzí comba prakticky nulové. Dodávka vypadá úplně stejně, baterky v útrobách prozrazuje jen emblém „éčka“ na zádi. Jinak je to pracant jak se sluší a patří. S pracovně nelakovanými nárazníky, šestnáctipalcovými koly (standardně ocelovými, za příplatek dostanete liťáky) a posuvnými dveřmi na straně spolujezdce. Překvapuje jejich snadný chod, při otevírání se nenadřete. Do nákladového prostoru se dostanete i zadními vraty, kudy za sebe můžete naložit až dvě europalety! A to se bavíme o testované krátké verzi, která má za sedačkami až 3,8 m3 úložného prostoru. Větší Van XL s delším rozvorem umí až 4,4 m3.

Užitečná hmotnost dodávky je 725 kg, elektrická verze zvládne maximálního hmotnost brzděného i nebrzděného přívěsu 750 kg. Spalovací verze mimochodem umí až 1200kg brzděný přívěs. Délka nákladového prostoru je 1527 až 1781 milimetrů. Šikovně vymyšlený je otvor pro dlouhé náklady, který lze otevřít po sklopení sedačky spolujezdce. Jím protáhnete až 3090 mm dlouhé latě. Podstatné je, že baterie neukrajuje nic ze schopností spalovacích verzí. Elektromobil tak nabídne shodné využití.

Opel Combo-e Van

Funkční jednoduchost

Velmi povědomé vám bude rovněž pracoviště řidiče. Středový tunel tu není potřeba, volič převodovky je umístěn ve vystouplé části přístrojové desky. Volant je „opelácký“, hodně tlačítek či jiných prvků vám však bude povědomých z ostatních značek Stellantisu. V zásadě si ale není nač stěžovat. Ideální pozici za volantem jsem si našel během chviličky, vedle řidiče je k dispozici ještě příplatkové dvousedadlo (+15.000 Kč) se zmiňovaným otvorem.

Sedačky jsou spíše tužší, rozhodně známe i pohodlnější řešení. Chápeme, že elektrická verze není stavěna na dlouhé trasy, přesto tu řidiči rozvážkových a obdobných služeb budou trávit valnou část svého pracovního dne. Standardem je manuální klimatizace, dvouzónová automatická stojí 16.000 Kč. Osmipalcová obrazovka multimediálního systému se do puntíku shoduje s Berlingem a disponuje službami Apple CarPlay a Android Auto. Za čtyři tisíce korun dostanete i bezdrátové nabíjení chytrého telefonu.

Materiály uvnitř odpovídají užitkovému původu. Na styl a šmrnc se tu nehraje, plasty jsou černé a tvrdé, takže i snadno omyvatelné. Combo nestrádá ani po stránce úložných prostorů. Má velké kapsy ve dveřích, držáky nápojů v rozích přístrojové desky a spoustu dalších místeček pro uložení drobností.

Známá technika

Základ elektrického pohonu už dobře známe z jiných osobních i užitkových modelů koncernu. Combo-e Van žene vpřed jeden elektromotor vpředu (vůz je výhradně předokolkou) s výkonem 100 kW a 260 newtonmetry točivého momentu. Nejde o žádného atleta, stovka trvá 11,7 sekundy a dodávku lze rozpohybovat na nejvyšší rychlost 135 km/h.

Parametry tak vcelku jasně definují mantinely, ve kterých by se elektrické combo mělo pohybovat. Nejde o žádného dálničního střelce, hladké rozjezdy, tichý chod a nulové lokální emise si budete užívat hlavně v uličkách města a příměstských oblastech, kde dobře poslouží nejrůznějším rozvážkovým společnostem či řemeslníkům. Příplatek 200.000 Kč (bez daně) proti turbodieselu není zrovna málo, pro firmy, které si chtějí zakládat na „zelené“ mobilitě, to ale asi bude skousnutelné. Stále si ale stojíme za tím, že nafťák je všestrannější a možnosti jeho využití násobně rozmanitější.

Hlavně ve chvíli, kdy začnete řešit dojezd na jedno nabití. Opel v tabulkách slibuje až 280 kilometrů s průměrnou kombinovanou spotřebou 19,7 až 22,4 kWh/100 km. Realita všedních dní ale tak růžová není. Při teplotách kolem nuly ukazovalo combo po úplném dobití dojezd klidně i 195 km. Dvě stovky kilometrů by mimo dálnice mělo zvládnout v pohodě, už po nějakých sto padesáti však musíte začít plánovat dobíjecí zastávku.

A nabíjení? Z klasické domácí zásuvky doplníte 50kWh akumulátor s osmnácti moduly za osmadvacet hodin. To asi nebude úplně cesta. Alternativu představuje wallbox, přičemž ten s výkonem 11 kW dodá baterii sto procent za necelých pět hodin. Škoda, že alespoň za příplatek není možnost dvojnásobného dobíjecího výkonu. U rychlonabíječky umí combo dobíjecí výkon 100 kW, z nuly na osmdesát procent to trvá půlhodinu a nějaké drobné. Pokud ale nabíjíte na v Česku nejtradičnějších 50kW stojanech, vyhraďte si na plné dobití něco přes hodinu.

Elektrická dodávka umí jezdit úsporně. Pokud počasí přeje, klidně se dostanete na apetit nižší než uvádějí tabulky. Jenže stačí mrazivá noc a po ránu je to s odběrem energie podstatně horší. Aniž bych využíval častých dálničních přesunů, průměrná spotřeba ne a ne se spadnout pod 20 kWh/100 km. Spíše to bývalo ještě více. A to se nezmiňuji o raketovém růstu odběru při dálniční stotřicítce. Tady spotřeba roste hodně nad pětadvacet kilowatthodin.

Baterie výhodou

Trakční baterie přidává na celkové hmotnosti vozu 177 kilogramů. Jde však o kila umístěná v podlaze, kde snižují těžiště a zlepšují jízdní vlastnosti. Combo tak ani s prázdným nákladovým prostorem není žádnou uskákanou kozou. Naopak na silnici moc hezky drží, průjezdy zatáčkami jsou jisté a podvozek se nenechá rozviklat ani na sérii nerovností.

Celkovému komfortu pomáhají i šestnáctipalcová kola s rozumným rozměrem 215/65 R16. Řízení sice není kdovíjak přesné, jeho jednoduchý chod však přináší snadnou manipulaci s autem v úzkých prostorách. Ze tří jízdních režimů Eco, Normal a Power jsem nejčastěji používal prostřední. Eco je příliš utlumené a akcelerátorem se přidání na rychlosti dost špatně dávkuje. Power je logicky nejmrštnější, zase vám ale dojezd začne mizet hodně rychle. Navíc stačí jen trošku oslizlá vozovka a předokolka začne prokluzem bojovat s nízkou trakcí. Normal je ideálním kompromisem mezi oběma.

Závěr

Užitkový Opel Combo-e Van potěší tichým chodem, hbitými rozjezdy z místa a sympatickými jízdními vlastnostmi, které na někdejší uhopsaný projev prázdných dodávek nechávají zapomenout. Využitelnost je shodná se spalovacími sourozenci, akumulátor v podlaze tak nepřináší žádné kompromisy. Tedy až na nižší hmotnost brzděného přívěsu. Řemeslo pod proudem je tedy ve finále prima a návykové, bohužel ale zdaleka není pro každého.

Nejen kvůli příplatků vůči naftové verzi (elektrická varianta startuje lehce pod milionem), ale i kompromisech stran provozu. Z jednoho konce republiky na druhý se bez dobíjecí pauzy nepřepravíte. Dokonce i v rámci jednoho kraje je zimní dojezd necelých 200 km dost hraniční, byť řešením může být domácí wallbox a doplnění energie přes noc. Výhody a nevýhody elektrifikace firemní flotily už si musí každý spočítat sám. Nás těší, že mezi užitkáči dává Opel a spol. po stránce motorů stále na výběr. O verzích osobních už to bohužel říct nemůžeme…

Nejlevnější verze modelu 604.383 Kč (1.2 Turbo/81 kW) Základ s testovaným motorem 991.583 Kč (Combo-e Van/100 kW) Testovaný vůz bez příplatků 991.583 Kč (Combo-e Van/100 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.147.643 Kč (Combo-e Van/100 kW)

Plusy

Neomezená využitelnost nákladového prostoru

Moderní palubní funkce

Slušné jízdní vlastnosti

Minusy