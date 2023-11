TEST Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 – Starý známý s minimem novinek

Už od letošního léta se v Česku prodává modernizovaný Peugeot 508, a přestože přijel do prodeje s pouze minimálními změnami, ničemu to nevadí. I nadále je příjemnou stylovkou pro život, a navíc je ještě hezčí než dřív.

Faceliftovaný Peugeot 508 se k nám do redakce dostal ve vrcholné výbavě GT. Hlavními specifiky oproti základní výbavě Allure jsou standardní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, parkovací kamery monitorující prostor 360 stupňů okolo vozu, komfortní přední sedadla se zdravotním certifikátem AGR a vyhříváním a balíček Driver Sport Pack s digitálním podbarvením zvuku motoru a adaptivní citlivostí posilovače řízení ve sportovním jízdním režimu.

Modernizovaný Peugeot 508 tak přijel do Česka s pouze minimálními novinkami a působí jako „starý známý“. V kabině se specifickou architekturou i-Cockpit si musíte najít svou ideální pozici, i nastavením volantu níže než jste zvyklí, a následně si zvyknete. Tedy, pokud vám nebude věnec volantu až příliš stínit ve výhledu na přístrojový štít.

Motor, jízdní vlastnosti

Nejnovější Peugeot 508 se v Česku prodává pouze s plug-in hybridními motorizacemi. Největší novinkou z hlediska pohonů je nový základní plug-in Hybrid 180, který se u nás ještě před modernizací neprodával. Francouzi chtějí udělat elektrifikovanou 508 dostupnější pro více zákazníků a technicky zakládají na výkonnější specifikaci Hybrid 225, která se nám objevila v redakci pro první seznámení s inovovaným modelem.

Základem Peugeotu 508 s plug-in hybridní motorizací s obchodním jménem Hybrid 225 je turbodmychadlem přeplňovaný 1,6litrový benzinový čtyřválec s maximálním výkonem 132 kW (180 koní) od 6000 ot./min. a vrcholným točivým momentem 300 Nm od 3000 ot./min. V kombinaci s jedním elektromotorem o 81 kW (110 koní) a 320 Nm pak dosahuje kombinovaného výkonu 165 kW (225 koní) a točivého momentu 360 Nm.

Standardem silnějšího plug-in hybridu, nad ním v nabídce najdeme ještě vrcholnou sportovní verzi PSE (Peugeot Sport Engineered) je současně pohon předních kol a osmistupňový automat e-EAT8. Právě v převodovce najdeme synchronní třífázový elektromotor čerpající elektrickou energii z akumulátoru o celkové kapacitě 11,8 kWh s využitelnou kapacitou 9,3 kWh.

Hybridní Peugeot 508 se standardně probouzí k životu v elektrickém jízdním režimu a automobilka slibuje, že na elektřinu ujede až 64 km v cyklu WLTP. V reálném provozu se však budete pohybovat v rozsahu 30 až 40 kilometrů podle provozních podmínek a řidičském stylu. Nejefektivnější pak plug-in hybridní pětsetosmička je při pravidelném nabíjení.

Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8

V základní výbavě modelu je jednofázová 3,7 kW palubní nabíječka a volitelným příplatkem je výkonnější jednofázová 7,4 kW nabíječka. Peugeot udává, že se silnější nabíječkou nabijete akumulátor z nabíjecího stojanu nebo wallboxu za 1,9 hodiny a s obyčejnou jednofázovou domácí zásuvkou vám to bude trvat až šest hodin. Osobně jsem však vůz k nabíječce nepřipojoval a při častých dálničních cestách jej nabíjel motorem, pomocí funkce e-SAVE, abych ve městě mohl jezdit na elektřinu.

A to i za cenu vyšší kombinované spotřeby. Během testovacího týdne jsem s plug-in hybridním Peugeotem 508 Hybrid 225 e-EAT8 jezdil za přibližně 7,5 l/100 km. Peugeot současně udává, že když nebudete ostudy jako já, ale budete vůz pravidelně nabíjet, můžete jezdit i za kombinovaných 1,5 l/100 km. A bonusem vám bude i registrační značka ve formátu EL pro automobily s maximálními emisemi CO 2 do 50 g/km. Hybrid 225 vypouští pouze 34 g/100 km.

Technika hybridních Peugeotů 508 je sice i po modernizaci pořád stejná, ale naštěstí jim zůstávají i příjemné jízdní vlastnosti. Dokonce i na největších 19“ kolech Augusta je překvapivě komfortní a až neuvěřitelně poddajný na rozbitých silnicích. Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 je autem, za jehož volantem si dynamickou jízdu na techničtějších klikatých opravdu užijete.

Velká kola ochotně pracují pod autem, příplatkový aktivní podvozek požírá nerovnosti a pětsetosmička vám ani v nerovných zatáčkách nikam neodskakuje. Sportovnímu zážitku z jízdy pomáhá i malý volant ve vašich rukách a řízení s rychlým převodem. A to podtrhuje i ochota vozu zrychlovat ze zatáček podpořená elektromotorem, díky němuž hybrid nepracuje s dnes už běžnou emisní prodlevou nejnovějších pohonů.

Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 vás navíc neztrapní ani na dálnicích, protože vyvine maximální rychlost 250 kilometrů v hodině. Čistě na elektřinu umí jezdit rychlostí až 135 kilometrů v hodině a z nuly na stovku akceleruje za 7,9 sekundy.