TEST Range Rover D350 LWB Autobiography – Chrám komfortu a luxusu

Automobilka Jaguar Land Rover představila pátou generaci vlajkového modelu Range Rover v říjnu loňského roku, kdy nám slibovala moderně definovaný luxus a skvělé schopnosti, vycházející z 50 let výroby modelu. Během dubna se pak kolega vypravil na první jízdy do zámoří, kde ho nová generace opravdu zaujala. Nyní jsme ale konečně dostali nový Range Rover také do klasického testu, ve kterém se objevil s vrcholným vznětovým řadovým šestiválcem, prodlouženým rozvorem a bohatou výbavou Autobiography. A silné zážitky se opakovaly.

Ostatně impozantní bylo již první setkání s testovaným vozem, jehož karoserie s dlouhým rozvorem (LWB) měří na délku úctyhodných 5.252 mm. Samotný rozvor má hodnotu 3.197 mm. Pro úplnost ještě dodejme, že standardní verze měří na délku 5.052 mm, zatímco rozvor má hodnotu 2.997 mm. Na šířku (se sklopenými zrcátky) vozu naměříte 2.048 mm, na výšku pak 1870 mm.

Mezigeneračně tak Range Rover nepatrně povyrostl, zatímco jeho design prošel spíše drobnou evoluční změnou. Příď zůstala vcelku podobná předchozí (čtvrté) generaci, stejně jako silueta, design plovoucí střechy či některé ikonické dekory. Současně je však dobře patrné, že designéři design vozu uhladili a zjednodušili.

Výraznou novinkou, která zaujme při příchodu k vozu, jsou zapuštěné kliky, které se standardně vynoří při odemčení. Za větší pozornost ale stojí i záď, která je na můj vkus možná až příliš jednoduchá a v kombinaci s tmavou barvou i nevýrazná. Zadní svítilny jsou totiž ukryty v tmavém „knírku“ napříč zádí, takže dokud je nerozsvítíte, nejsou vidět. Na střeše pak vidíme dvojici ploutví - jedna slouží ke klasické komunikaci, v druhé je umístěna kamera usnadňující pohled vzadu při naloženém kufru.

Celkové pojetí designu je na můj vkus možná až příliš strohé a jednoduché, rozhodně mu ale nelze upřít modernost a především funkčnost. Podle automobilky se totiž hodnotu aerodynamického odporu povedlo dostat na 0,30, což je na podobný chrám na kolech působivý výsledek.

Speciální pozornost zaslouží také světlomety, tedy přesněji řečeno digitální LED světlomety. Ty mají kromě charakteristického denního svícení také funkci projekce obrazu, takže vás umí přivítat světelnou animací. V provozu ale oceníte především jejich opravdu skvělé výkony, včetně automatického přisvěcování do zatáček, nádherně plynulého a přirozeného stínování okolního provozu (zvládnou vykrýt až 16 objektů) nebo dosvitu okolo 500 metrů. Obzvlášť v této části roku byl Range Rover skvělým společníkem na noční přesuny.

V podbězích nenajdete menší než 21“ litá kola, testovaná verze Autobiograpy by však standardně měla stát na 22“ litých kolech. Ty však v tomto případě nahradila 23“ litá kola (největší dostupná velikost), za která se připlácelo 63.449 Kč. Tmavě zelená barva Belgravia Green, která vozu vcelku slušela a skvěle ladila s hnědým interiérem, pak vyšla na 31.778 Kč. Tím ale příplatky skončily – kompletně.

Svět luxusu

Po usednutí do kabiny mě příjemně překvapila prostornost a honosnost interiéru. Svou roli jistě sehrála i bohatá výbava Autobiography, díky které jsem usedal do semianilinovou kůží čalouněných sedadel s elektrickým nastavením ve 24 směrech, vyhříváním, ventilací a masážní funkcí. Sedadla jsou skutečně pohodlná, nabízejí krásnou oporu celého těla a příjemné byly i masážní funkce. Základní nastavení sedadel, tedy nastavení sedáku a opěráku, je řešené elegantními ovládacími prvky ve dveřích, detailnější uzpůsobení, jako nastavení bederní opěrky, hlavové opěrky, opory ramen, atd., je však potřeba řešit přes infotainment Pivi Pro s 13,1 palcovou obrazovkou. Rozdělené nastavení přitom dává smysl především s ohledem na množství upravovaných parametrů, jejich zakomponování do ovladače ve dveřích by nejspíš nebylo příliš elegantní ani přehledné.

Systém infotainmentu ale naštěstí nabízí líbivou grafiku, svižné reakce a logicky uspořádané menu, ve kterém se lze vcelku rychle zorientovat. Pod obrazovkou se pak designérům povedlo zachovat komplexní nastavení ventilace, za což si Land Rover zaslouží velkou pochvalu! Kabina je navíc velkorysá také po stránce úložných prostor, které najdeme ve dveřích, loketní opěrce i dvou schránkách před spolujezdcem.

Naopak trochu rozporuplné dojmy jsem měl z volantu, respektive systému ovládání tlačítky, která působí trochu „fórově“ a k jinak propracovanému interiéru možná až nepatřičně. Nemluvě o jejich zvláštním chodu. Samotný volant má ale příjemnou sílu věnce, sloupek řízení se nastavuje elektricky a příjemně působí také digitální přístrojový štít, který má decentní grafické zpracování. Součástí výbavy je však i standardní head-up displej, díky němuž můžete stále držet oči na silnici.

Za zmínku stojí také zvolené materiály a kvalita jejich zpracování – vše působí hodnotně, moderně a na dotyk příjemně. Množství tradičních ovládacích prvků a funkcí ovládaných dotykově přes infotainment je zvoleno celkem citlivě, takže kabina nepůsobí nijak neosobně, chladně či prázdně. Trochu zvláštní je nicméně umístění klik předních dveří, utopených v přední nižší části dveří, které prakticky každý spolujezdec napoprvé dlouze hledal. A přitom taková drobnost. Naopak zavírání dveří ulehčuje jejich standardní elektronické dovírání, které podtrhuje zážitek z nastupování i opouštění vozu.

Prostor na sedadlech v druhé řadě je z mého pohledu víc než bohatý, ostatně bavíme se o verzi s prodlouženým rozvorem. Se sedadlem řidiče nastaveném na mých 183 centimetrů jsem neměl nejmenší problém s prostorem v jakémkoliv směru. Zadní lavice je opět elektronicky nastavitelná a nechybí zde ani možnost vyhřívání či odvětrávání sedadel. Nabíjecí zásuvky a USB porty jsou dnes standardem, potěší ale možnost jednoduše elektricky zatáhnout okenní roletky a zajímavostí jsou i reproduktory prémiového (a skvěle hrajícího) audio systému Meridian v opěradlech předních sedadel.

Už při nastupování do druhé řady sedadel si bystřejší pozorovatelé nejspíš všimnou, že je na pravém obkladu dveří ovládací panel, který slouží k ovládání a zpřístupnění sedadel ve třetí řadě. Ta jsou ve většině SUV spíše nouzovým řešením, v případě Range Roveru ale nabídnou komfortní svezení pro další dva pasažéry. Osobně jsem si dokázal sednout sám za sebe ve všech třech řadách, pouze ve třetí už to bylo trochu horší s místem nad hlavou. Cestující s výškou pod 180 cm by však nemuseli mít problém. Ani ve třetí řadě nechybí vyhřívání sedadel nebo USB-C porty pro nabíjení elektroniky.

Sedmimístný Range Rover s prodlouženým rozvorem tak skutečně nabízí využitelných sedm míst. Přístup dozadu usnadňují jak velké zadní dveře, tak systém elektrického odklápění sedadel ve druhé řadě. Roletku, která je standardně nad třetí řadou sedadel, je možné snadno posunout až za třetí řadu, takže ji nemusíte válet v kufru.

Zavazadelník si ponechal tradiční dělené otvírání dveří, jak jinak než elektrické. Spodní díl tak může stále posloužit jako pohodlné sedátko, navíc lze z podlahy kufru vyklopit i decentní opěradlo. Sezení a hledění do krajiny si tak můžete užívat naplno. Teď ale zase k praktičtějším věcem.

Zavazadelník má šířku 1255 mm a výšku 845 mm. V klasické pětimístné konfiguraci nabídne objem 857 litrů, v sedmimístné konfiguraci 212 litrů a při sklopení obou zadních řad sedadel až 2050 litrů. V zavazadelníku se nachází také praktický panel, kterým lze pohodlně ovládat opěradla v obou zadních řadách i snížit vzduchový podvozek zadní nápravy pro pohodlnější nakládku zavazadel. Navzdory výraznému posunu směrem k luxusu a okázalosti tak Range Rover stále neztrácí nic ze své praktičnosti.