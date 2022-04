Šťastných sedm? Vybrali jsme sedmimístné osobní vozy na českém trhu

Vícečlenných rodin, které by potřebovaly třetí řadu sedadel každý den, sice není mnoho, ale spousta řidičů se již setkala se situací, kdy by šesté či sedmé křeslo přišlo vhod. Znáte to. Chcete vzít na výlet i babičku s dědou, ale musíte kvůli tomu jet dvěma vozy. Děti s kamarády ze sousedství chodí na stejný kroužek, ale do jednoho osobáku se nevejdou, takže pro ně zbytečně jezdí dvě auta. Příkladů je více, a tak jsme sestavili seznam všech osobních vozidel s třemi řadami sedadel a samozřejmě vyzdvihli nejlevnější možnosti.

Kompaktní MPV

Kde jsou ty doby, kdy kompaktní MPV s možností sedmimístného uspořádání měla v nabídce většina významných značek? Modely jako Ford Grand C-Max, Opel Zafira, Renault Grand Scénic, Mazda 5, Toyoty Verso a Prius+, Kia Carens, Chevrolet Orlando či Mitsubishi Grandis jsou již minulostí. K nim se brzy připojí Grand C4 Spacetourer od Citroënu, Dacia Lodgy, kterou naštěstí nahradí jogger, nebo sympatické BMW 2 Gran Tourer, jež v nové generaci nebude v prodloužené verzi vyráběno. Jasnou volbou nám tedy připadá Dacia Jogger, kterou na v brzké době otestujeme. A také se ještě poohlédněte po celkem dostupném citroënu, protože za chvíli nebude.

Dacia Jogger 1.0 TCe/74 kW LPG 396 500 Kč Dacia Lodgy 1.5 dCi/85 kW 463 900 Kč* Citroën Grand C4 Spacetourer 1.2 PureTech/96 kW 564 900 Kč* BMW 218i Gran Tourer/100 kW 728 884 Kč Volkswagen Touran 1.5 TSI/110 kW 760 900 Kč *Doprodej skladových zásob

Svět motorů 14/2022

Velká MPV

Nad velkými MPV se stahují mračna. Byť prostorností jasně převyšují i velká SUV, do budoucna s nimi automobilky příliš nepočítají. Volkswagen Sharan z nabídky zmizel nedávno a jeho pozici má převzít nový osobní multivan, jenž ale startuje na jednom a čtvrt milionu korun. Spočítané to mají oba modely Fordu i Seat Alhambra, jehož prodej byl na přání zákazníků na nějaký čas znovu obnoven. Svou šanci v tomto segmentu tak vycítil Hyundai a už v nejbližších dnech i na český trh přiveze svou novinku Staria. Moderně působící 5253 mm dlouhé MPV je v základním provedení dokonce devítimístné a sedm luxusních křesel má v nejvyšší výbavě Luxury. S cenou startující na 899.990 Kč za verzi se vznětovým čtyřválcem 2.2 CRDi 130 kW je tak jasnou volbou.

Hyundai Staria 2.2 CRDi/130 kW 899 990 Kč Ford S-Max 2.5 Hybrid/140 kW 963 900 Kč Seat Alhambra 1.4 TSI/110 kW 1 008 800 Kč Ford Galaxy 2.5 Hybrid/140 kW 1 008 900 Kč Volkswagen Multivan T7 1.5 TSI/100 kW 1 224 949 Kč Mercedes-Benz V 220 d/120 kW AT 1 332 210 Kč

Kompaktní SUV

Na úpadku kompaktních MPV má podíl i vzestup segmentu SUV. Řada zákazníků k nim přestoupila, protože působí bytelněji a bezpečněji. Jenže uvnitř není více místa, spíše naopak. Proto ne všechna kompaktní SUV nabízejí možnost pořídit i třetí řadu sedadel – většinou musejí mít délku nad 4,6 metru. Navíc počítejte s tím, že půjde jen o nouzové řešení spíše pro děti. Nejdostupnější je mezi nimi Peugeot 5008, který stojí někde na půli cesty mezi MPV a SUV. Kromě nejnižší ceny je na něm sympatické, že šesté a sedmé sedadlo dostanete již ve standardní výbavě.

Peugeot 5008 1.2 PureTech/96 kW 709 000 Kč Nissan X-Trail 1.3 DIG-T/116 kW AT 804 900 Kč Seat Tarraco 1.5 TSI/110 kW 851 400 Kč Škoda Kodiaq 1.5 TSI/110 kW 893 900 Kč Mercedes-Benz GLB 180/100 kW AT 914 911 Kč Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI/110 kW 946 100 Kč Land Rover Discovery Sport D165/120 kW 1 164 213 Kč

Kompaktní dodávky

S úbytkem tradičních MPV se do popředí zájmu motoristů o vícemístné vozy dostaly osobní verze kompaktních dodávek. Jenže sedmimístných verzí v poslední době notně ubylo. V rámci emisní optimalizace se osobní provedení Citroënu Berlingo, Fiatu Doblo, Opelu Combo nebo Peugeotu Rifter přesunula do užitkové kategorie N1 (mohou být jen pětimístná) nebo elektrické sféry. Osobní dodávky s možností dokoupení třetí řady jsou nyní jen tři. Nejlevnější je Volkswagen Caddy, který s šestým a sedmým sedadlem startuje na 641.743 Kč. Praktičtější, prodloužené provedení Maxi začíná na 724.201 Kč se zážehovým motorem 1.5 TSI 84 kW.

Volkswagen Caddy 2.0 TDI/55 kW 641 743 Kč Toyota Proace City Verso 1.2 Turbo/81 kW 688 000 Kč Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost/84 kW 695 871 Kč

Velká SUV

Pokud máte dostatek finančních prostředků, můžete se zaměřit na velká SUV. U nich je nabídka sedmimístných provedení pestrá, což samozřejmě souvisí s velikostí. V obřích terénních vozech se vždy nějaké to místo pro třetí řadu najde. Nejdostupnější je Hyundai Santa Fe, který se vznětovým čtyřválcem a pohonem předních kol pořídíte za 879.990 Kč – příplatek za třetí řadu dosahuje 30.000 Kč.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi/142 kW AT 879 990 Kč SsangYong Rexton 2.2 e-XDI/149 kW 963 900 Kč Kia Sorento 2.2 CRDi/142 kW AT 1 124 980 Kč Toyota Highlander 2.5 Hybrid/182 kW AT 1 399 000 Kč Land Rover Defender 110 D200/147 kW AT 1 577 907 Kč Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D/150 kW AT 1 585 000 Kč BMW X5 xDrive25d/170 kW AT 1 730 872 Kč Land Rover Discovery D250/183 kW AT 1 755 667 Kč Mercedes-Benz GLE 300 d/200 kW AT 1 755 710 Kč Volvo XC90 B5/173 kW AT 1 849 900 Kč Lexus RX-L 450h/230 kW AT 1 855 000 Kč Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV/336 kW AT 1 891 900 Kč Audi Q7 45 TDI/170 kW AT 1 909 800 Kč Range Rover Sport D250/183 kW AT 2 096 771 Kč BMW X7 xDrive40i/245 kW AT 2 346 500 Kč Mercedes-Benz GLS 350 d/210 kW AT 2 353 450 Kč Range Rover LWB P400/294 kW 3 813 412 Kč

Velké dodávky

U velkých užitkových automobilů pozorujeme podobný trend jako u malých. S třemi řadami sedadel koupíte jen čtyři vozy. Modely koncernu Stellantis (Citroën, Fiat, Opel, Peugeot) nebo Renault Trafic se totiž kvůli emisím prodávají jen jako verze N1, tedy pouze s dvojicí řad. Přitom pokud chcete plnohodnotná křesla i v poslední řadě, jsou osobní užitkové modely nepřekonatelné. Nejdostupnější z nich nyní prodává Toyota. Japonská značka díky rozsáhlému využívání hybridů nepotřebuje snižovat flotilové emise, a tak si může dovolit nechat v nabídce až devítimístné proace. Navíc za velmi příznivou cenu 709.000 Kč a můžete zvolit i prodloužené provedení.

Toyota Proace Verso 2.0 D-4D/106 kW 709 000 Kč Mercedes-Benz Vito Tourer 114 CDI/100 kW AT 920 106 Kč Volkswagen Transporter 6.1 Kombi 2.0 TDI/85 kW 951 533 Kč Ford Tourneo Custom 2.0 EcoBlue/96 kW 1 155 006 Kč

Elektrické vozy

Jestliže vyznáváte elektrický pohon a potřebujete tři řady sedadel, máte také z čeho vybírat. Tento segment se ještě bude rozrůstat, protože na elektřinu přecházejí všechny značky. Musíte ale počítat s mnohem vyššími pořizovacími náklady. Nejlevnější sedmimístný elektromobil Citroën ë-Berlingo stojí 882.000 Kč (prodloužené provedení je o 25.000 Kč dražší), což je téměř o dvě stě tisíc více, než za kolik lze pořídit konstrukčně stejnou Toyotu Proace City s benzinovým motorem. A musíte počítat i s tím, že malá baterie vystačí pouze na dojezd kolem 250 km.