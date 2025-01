TEST Škoda Octavia 1.5 TSI 85 kW – Prostě dobré auto

Nebudu asi příliš přehánět, když Škodu Octavia označím za nejdůležitější auto českého trhu. Vždyť se dlouhodobě drží na špici prodejů za jednotlivé měsíce, kvartály i roky, a pokud není rovnou první, tak je aspoň někde poblíž. I u čtvrté generace octavie tak byl facelift před tím, než se v únoru roku 2024 představil, předmětem velkých očekávání.

A možná i jistých obav. Totiž, u druhé a třetí generace tohoto „snu českých rodin“ se vždy modernizace rychle stala velmi kontroverzní. V obou případech to bylo kvůli designu předních světlometů – „dvojková“ octavia dostala obří lampy, s nimiž sice dnes působí víc k světu a moderněji, než verze před faceliftem, ale po odhalení, které proběhlo v říjnu 2008, ji kvůli nim značná část publika odsuzovala.

Totéž se stalo při premiéře modernizované octavie třetí generace v říjnu 2016 – novou čtyřokou tváří se Škoda rozhodně nezavděčila všem. Ba dokonce, když v únoru 2017 z šéfdesignérského křesla Škodovky odešel Jozef Kabaň, spekulovalo se, že to je právě kvůli čtyřoké octavii. Za vzhledem totiž stál právě on; chtěl vůz víc odlišit od modelu Rapid.

Škoda Octavia: Jak facelift změnil jednotlivé generace? David Bureš Design

Dost ale historie, pojďme se podívat na modernizovanou octavii IV. generace, která stojí před námi. V předních světlometech velké změny nejsou ani u vrcholných lamp s matrixy, ani u základních reflektorových LEDek, které má „můj“ kousek. Dostaly jen odskok dolní linky na vnitřní části, s čímž se u tohoto provedení pojí také lomená linka denního svícení. Na rozdíl od předchozího provedení, kde byl blinkr zvlášť a žárovkový, je tady právě tahle linka směrovkou.

Příď doplňuje nový, elegantnější nárazník, ovšem již bez klasických mlhovek, které octavia před modernizací mohla mít jak se základními světlomety, tak i s příplatkovými matrixy. Nyní jsou mlhovky nahrazeny tzv. světly do špatného počasí, která jsou tvořena dodatečnými kužely svítícími do šířky z hlavních světlometů. Pokud je však chcete, je třeba k testované výbavě Top Selection připlatit 21.500 korun za světlomety Matrix Plus.

Škoda Octavia 1,5 TSI 85 kW | auto.cz/David Rajdl

Drobnou designovou, ale i funkční změnou prošla také zadní světla. Ta funkční ale není zcela ku prospěchu. Jde o to, že brzdová světla jsou orientovaná horizontálně pod blinkry, nikoliv už vertikálně v rozích lamp, a tak mohou být blinkry hůř vidět. Zůstaly párové couvačky, mlhovka je jen jedna.

Odlesků je méně

Nastupuje do auta, vzpomínám na vztek kolegy Martina Vaculíka – zadní kliky už nemají čidla pro bezklíčový přístup, třebaže na sobě mají drážky, jejichž dotykem u přední kliky vůz zamknete. Když přicházím k autu zepředu, neotravuje to tolik, cestou k zadním dveřím – chci si pověsit kabát na háček – sáhnu na přední kliku a vůz si odemknu.

Když ale přicházím zezadu, musím napřed sáhnout na přední kliku a až pak otevírat zadní dveře. Namítat, že to není zas takový problém, můžete s řadou důvodů, ale všechno to bude pouhé obcházení nevýhody auta vzhledem ke staršímu provedení, vytvořené kvůli potřebě ušetřit pár korun při výrobě.

Jsme už ale uvnitř, tak se podívejme na plusy. Ten hlavní poznáte okamžitě, sednete-li do vozu za slunečného dne – lišty na palubní desce, dveřích a volantu už nejsou chromované, nýbrž matné, připomínající hliník. Díky tomu mnohem, mnohem méně házejí „prasátka“ do očí řidiče. Dřív byly nepříjemné odlesky od lišt normou, po faceliftu jsou spíše výjimečné.

Škoda Octavia 1,5 TSI 85 kW | auto.cz/David Rajdl

Infotainment – nová, stabilnější verze MIB 4 – s centrálním displejem zvětšeným na 13” funguje bez výhrad. Je to pořád obří televize a trefit za jízdy virtuální tlačítka k ovládání klimatizace stojí víc úsilí, než by se mi líbilo – a než je třeba ke změně teploty v modernizovaném golfu či leonu s podsvíceným panelem pod displejem – ale takové ovládání klimatizace se bohužel stává normou i u řady jiných značek. Díky aspoň za panel zkratek u výdechů ventilace.

Příjemné je, že se jas displejů – obou najednou – dá snížit hezky nízko a k jeho ovládání je snadný přístup – stačí stáhnout horní lištu displeje dolů. Systém je navíc hezky stabilní, za celý týden jsem se nesetkal se zaškobrtnutím, a bezdrátové Android Auto taky funguje bez výhrad.

Díky chlazení bezdrátové nabíječky, v níž mobil drží spolehlivě, tady ani není tak velký problém s přehříváním, jako v řadě jiných aut, i když si v chladném počasí topím. Velmi příjemná je i možnost nastavování loketní opěrky; řada jiných značek na to kvůli osekávání výrobních nákladů rezignuje, přitom to dokáže značně zpříjemnit cestování.

Škoda Octavia 1,5 TSI Top Selection zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Zjednodušený přístrojový štít nabídne spoustu informací, ale nemůžu si ho nastavit přesně tak, jak bych chtěl – což ale není výtka, spíš jen nesoulad zájmů většinového zákazníka octavie s těmi mými po stránce zobrazených informací. Ale teploměr oleje tu zůstal, snadné vypínání hlídače čar na silnici a „eurohlásítka“ nejvyšší dovolené rychlosti také, takže si nemám na co stěžovat. A mám radost, že pro tenhle kousek ještě někde na skladě našli volant s kulatým logem; konfigurátor už ukazuje volant s nápisem ŠKODA, který se mi osobně nelíbí.

Ohromně prostorná

Kde octavia také boduje, je – jako ostatně už dlouho, i v minulé generaci – je prostornost. Žádným směrem nemám málo místa na předních, ale ani zadních sedačkách. Vpředu mému pravému kolenu trochu vadí výdechy ventilace na středové konzoli, ale každý sedí jinak a ostatně i já jsem tu nějakých šest stovek kilometrů zvládl, takže to zas takový problém není.

Trochu horší to je se základními sedačkami, které sice vypadají vážně dobře, ale pohodlné úplně stoprocentně nejsou. Rozměrné jsou dost, to ano, ale výplň čalounění je tvrdá a podpora zad není tak dobrá, jak bych si představoval – nebo jakou dokáží nabídnout sedačky dražších verzí. Alespoň manuálně nastavitelná bederní opěrka tu sice je, ale potřeboval bych ji trochu níž. Opět – je to o osobních preferencích.

Když si sednu „za sebe“, a to měřím 184 cm, pořád mám dost místa nad hlavou i před koleny. Díky rozměrným dveřím se sem taky snadno nastupuje, zadní cestující mají k dispozici výsuvný stínítka bočních oken i nabíjecí porty USB-C, za příplatek můžou mít vlastní zónu klimatizace.

Konečně stojí za zmínku, že do všech dveří se vejde 1,5l lahev s vodou – ani to není napříč automobilkami standard, bohužel. A snad nikdy nepochopím, proč ostatní automobilky od škodovky dosud nezkopírovaly sadu sítí k uchycení nákladu – přeprava menšího množství věcí v jinak obřím zavazadelníku liftbackové octavie je tak nesrovnatelně pohodlnější.