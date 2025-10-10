V Česku prodávaný Zeekr 001 s modernizací zlepšil nabíjení. Zvládne 1,14 MW!
Pomalé nabíjení zůstává jedním z hlavních důvodů, proč lidé odmítají přesednout do elektromobilů. V Číně se kvůli tomu rozjel souboj o nejrychlejší nabíjení a po nedávném dosažení výkonu 1 MW značkou BYD přebírá prvenství Zeekr.
Značku Zeekr už znají i čeští řidiči. Včetně SUV Zeekr 7x, které mělo donedávna nejrychlejší nabíjení na evropském trhu, čehož dosáhl díky výkonu 470 kW. Mezitím jej stihl překonat Xpeng s novým G9 a výkonem 525 kW, ještě náročnější je situace v Číně. Tam je totiž premiantem BYD, jehož nové modely se nabíjejí výkonem až 1 MW.
Přesně na to Zeekr odpovídá s modernizovanou verzí své prvotiny 001. Ta se vyrábí od roku 2022 a v první verzi nabídla 400V architekturu a 200kW nabíjení. S modernizací v roce 2024 se napětí zvýšilo na 800 V a nabíjení přesáhlo výkon 540 kW. Ani to ale nestačilo, a tak s další modernizací, jen tři roky po uvedení modelu, Zeekr 001 opět posiluje.
Tentokrát už má architektura napětí 900 V a umožňuje nabíjení výkonem až 1140 kW. To je mezi současnými produkčními vozy rekordní údaj. Baterii s kapacitou 95 kWh tak umí dobít z 10 do 80 % za 7 minut. Je prý z vlastního vývoje Zeekru a oficiální název je „Zlatá cihla“. Aby na to měl i vhodnou infrastrukturu, začal už Zeekr v Číně stavět vlastní síť nabíječek s výkonem 1300 kW.
Představena zatím byla verze s pohonem všech kol a kombinovaným výkonem 680 kW, která na stovku zrychlí za 2,83 sekundy. Dojezd je prý 710 kilometrů, jenže dle nepřesného čínského cyklu CLTC. Krom toho se lehce poupravil vzhled vozu a výbava, včetně větších displejů a nové panoramatické střechy. Později se začne prodávat také verze se 103kWh baterií CATL Qilin, která zvýší dojezd na 762 kilometrů, ale dobíjecího výkonu Zlaté cihly nedosáhne. Z 10 % do 80 % ji to totiž trvá 10 minut.
Jestli se s novinkou svezou také Evropané, zatím není jasné. Zde prodávaná evropská verze totiž stále využívá techniku varianty před modernizacemi, tedy 400V architekturu a 200kW nabíjení. Pokud se Zeekr rozhodne uvést modernizaci i zde, nejspíše už rovnou přeskočí 800V verzi.
Zdroj: Zeekr, zdroj foto: Zeekr, zdroj videa: Auto.cz