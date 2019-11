Testujeme speciální terénní vozidla CF Moto Gladiator UTV1000 EPS a Corvus TerrainDX4 1000 Diesel

Terénní čtyřkolky se staly českým fenoménem. Lidé propadli jejich zábavnímu faktoru a čím dál častěji podléhají i kouzlu praktičnosti při pracovním nasazení. Ještě mnohem dál jdou ryze účeloví příbuzní, takzvaná UTV (Universal Terrain Vehicle). Větší, pohodlnější, s volantem, ochrannou klecí, korbou a terénními schopnostmi mnohdy ještě lepšími. V podstatě je můžeme označit za náhradu legendární multikáry, ovšem za zlomek ceny. Uplatnění nacházejí u komunálních služeb, na farmách, v horských provozech nebo u správců lesů a parků. Na korbu nasadíte libovolné jednoúčelové nářadí, v zimě vyměníte kola za pásy, připevníte radlici a tahat můžete stopovač, sněžná děla nebo sáňky.

Když jsme se rozhodli rozvíjející se segment blíže poznat, zlákaly nás dvě zajímavé novinky. Obě jsme našli v nabídce firmy Journeyman, která je známá především jako dovozce čtyřkolek CF Moto Gladiator. Tato přední čínská značka už se dere do Evropy i s motorkami a také právě s UTV – nově s výkonným benzinovým litrem. A jako protiváhu k němu Journeyman nabízí španělský Corvus, který zase razí méně obvyklou naftovou cestu. Tak jsme je obě vytáhli do terénu a podívali se jim na zoubek.

Corvus TerrainDX4 1000 Diesel

Španěl je větší čahoun než Číňan, vypadá i užší, ale jde o optický klam. Má také větší světlost podvozku 309 mm, delší korbu s nosností 450 kg, ale odveze jen dva pasažéry. Pod přední kapotu, pod sedadla a do bočních schránek nacpete spoustu nářadí a drobností, náklad z korby sklopíte jednoduše pákou s hydraulickou výpomocí.

Nás ale zajímá hlavně jeho výjimečný pohon. Španělé vsadili na japonský motor – litrový tříválcový diesel Yanmar spřažený s kanadským variátorem CVTech. O výkon 18 kW tu ani tak nejde, zásadní je točivý moment 52 Nm dostupný v 2400 min-1. Na rovince tak máte pocit, že corvus moc nejede, ale pak dojde na drsný terén a nic jej nezastaví. Motor si jen tak klape a stroj se sune kopec nekopec. Už to vypadá, že na vrchol strmé hroudy nevyjedeme, ale je to jen zdání. Zkrátka žádný sprinter, ale ryzí vytrvalec dopovaný ještě redukcí a uzávěrou zadního diferenciálu. Mnohem lépe než benzinové protějšky, a hlavně bez trápení variátoru zvládá diesel pomalé plazení, bonusem je pak i spotřeba. U těchto strojů se počítá obtížně, ale odhadem benzin si v terénu vezme klidně od 10 do 15 l/100 km, s dieselem budete jezdit sotva za půlku. Při dlouhodobém nasazení ve skutečně obtížných podmínkách se tak může sázka na pomalejší, ale neutahatelný desel vyplatit a i cena 479.990 Kč (o 124.000 Kč vyšší než benzinový gladiator) se pak může částečně kompenzovat.

Plusy

Nosnost korby

Větší světlost podvozku

Síla motoru v nízkých otáčkách

Zanedbatelná spotřeba

Minusy

Motoru chybí výkon

Pouze dvě sedadla

Vyšší cena

Corvus TerrainDX4 Diesel Motor čtyřdobý vznětový tříválec OHV Zdvihový objem (cm3) 993 Výkon (kW/min-1) 18/3600 Točivý moment (Nm/min-1) 52,1/2400 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál zadní s uzávěrou Objem nádrže (l) 40 Délka/šířka/výška (mm) 3414/1656/1973 Rozvor (mm) 2238 Světlá výška (mm) 309 Rozměry korby d/š (mm) 1202/1340 Suchá hmotnost (kg) 764 Nosnost korby (kg) 450 Užitečná hmotnost (kg) 720 Základní cena (Kč) 479 990 Záruka 2 roky

CF Moto Gladiator UTV1000 EPS

Gladiator nasadil do svého top modelu těžký kalibr. Benzinový dvouválcový litr s výkonem 62 kW a točivým momentem 82 Nm. Asi vám nemusíme zdlouhavě vysvětlovat, co takový rozdíl znamená v praxi. Benziňák letí jak protržený, dá se s ním skákat, driftovat, no prostě se cestou z práce i parádně vyblbout, byť to není účel. Proti dieselu počítejte s menší světlostí, jednou jsme si na muldě sedli na břicho. Ale vše vyřešil naviják. Jak už jsme zmínili, spotřeba umí vyskočit, ale i tady má nádrž 40 litrů a cena 355.990 Kč vypadá vedle dieselu hodně lákavě a jako bonus dostanete o rok delší, tříletou záruku.

Litrové CF Moto má výhodu tří sedadel, vzadu se liší samosvorným diferenciálem Eaton a na rozdíl od corvusu umí uzamykat i předek. Jinak platí to samé – spousta odkládacích prostor, robustnost všech ovladačů, zkrátka stroj pro drsné zacházení. Na korbu ale naložíte o 85 kg méně než na diesel. T

Testovaný exemplář ukazuje prakticky veškeré dostupné příslušenství včetně vytápěné kabiny od české firmy DFK (94.500 Kč), která je dodavatelem všech možných výrobců po celém světě.

Plusy

Výkonný motor

Atraktivní design

Široká nabídka příslušenství

Tři místa

Cena

Minusy

Vyšší spotřeba

Uveze méně než diesel

Menší světlá výška než corvus

CF Moto Gladiator UTV1000 Motor čtyřdobý zážehový dvouválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 963 Výkon (kW/min-1) 62,5/7800 Točivý moment (Nm/min-1) 82/6500 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál přední s uzávěrou, zadní samosvorný Objem nádrže (l) 40 Délka/šířka/výška (mm) 2945/1615/1850 Rozvor (mm) 2050 Světlá výška (mm) 280 Rozměry korby d/š (mm) 901/1412 Suchá hmotnost (kg) 690 Nosnost korby (kg) 365 Užitečná hmotnost (kg) 685 Základní cena (Kč) 355 990 Záruka 3 roky

Jak je to s řidičákem

Kolem řidičských oprávnění pro terénní čtyřkolky, buginy SSV a užitková autíčka UTV panuje hodně fám. Realita je prostá: potřebujete řidičák skupiny B na osobní auto. Oprávnění kategorie A pro motocykly nestačí. „Jeden zákazník nedávno dostal neoprávněně pokutu, že řídil čtyřkolku s řidičákem na auto a neměl oprávnění na motorku. Sám policista zjevně neznal zákon,“ vysvětluje složité poměry Eduard Šlampa z firmy Journeyman. „Stroj byl homologován v kategorii L7E, tedy motocykl-čtyřkolka. Tento nešťastně zvolený termín do všeho vnáší zmatky a mate řidiče i policisty. Já radím vozit u sebe pro jistotu kopii zákona,“ dodává. Je tu ještě jeden chaos – většina čtyřkolek a prakticky všechna SSV a UTV jsou homologována jako traktor T1B (s volantem) nebo T3B (s řídítky). V tomto případě se zase uživatelé děsí, že potřebují oprávnění na traktor. „Vůbec ne! Jde o malý traktor, na který opět stačí řidičák skupiny B na osobní auto,“ opakuje Šlampa a vysvětluje, proč existují dvě legislativní kategorie. „Hlavní důvod je ten, že homologovat stroj jako traktor je mnohem jednodušší. Platí mírnější předpisy hlavně na hluk a emise.

Každá kategorie má ale výhody i nevýhody, záleží na preferencích zákazníka a na přístupu každého dovozce. My například nabízíme čtyřkolky Gladiator jako jediní na trhu coby motocykl-čtyřkolka L7E i traktor T3B. Autíčka pak výhradně jako traktory T1B, protože splnit přísné požadavky Euro 5 s danou technikou za rozumné peníze prakticky nelze.“

L7E (motocykl-čtyřkolka)

Bílé registrační značky

Maximálně 90 km/h

Žádná omezení provozu

Musí mít zadní diferenciál

Povinná přilba

Kvůli redukci emisí snížený výkon motoru

T1B, T3B (traktor)

Žluté registrační značky

Nádobka na brzdovou kapalinu musí být viditelná

Nemusí mít zadní diferenciál

Maximálně 60 km/h

Určitá časová omezení vjezdu na silnice prvních tříd

Nižší sazba pojistného

Méně restrikcí znamená vyšší výkon

Není povinná přilba

Povinný bezpečnostní pás (u čtyřkolky pro spolujezdce)

K posledním dvěma bodům dodává Eduard Šlampa praktický pohled. „Ať je čtyřkolka homologovaná jakkoli, bez přilby na ni v silničním provozu usedne jen sebevrah. Na druhou stranu povinný pás u traktorové homologace je byrokratický nesmysl. Když se mašina převrátí, potřebují pasažéři vyskočit. Zůstat přivázaný k sedadlu je to nejhorší, co lze udělat.“

Bez homologace

Takové stroje nesmí na veřejně přístupné komunikace. Jde o dětské a závodní čtyřkolky.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.