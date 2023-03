Thule Arcos: Uveze, a ještě ušetří

Na trhu se čerstvě objevila novinka, která by mohla zaujmout nejen milovníky kempování: skořepinový přepravní box, poskytující posádce extra prostor, když už nezbývá v kufru auta.

Pokud jste se nadchli do autostanu stejně jako my, také nemáte prostor na střeše – znají to i cyklisté nebo kajakáři, kteří také vozí výbavu na střeše auta. Box na tažné zařízení je vymyšlený opravdu bytelně a nijak neomezuje přístup do kufru vozu. Navíc se dá kdykoliv jednoduše odmontovat a uschovat na příležitost, až bude zase potřeba.

Proti boxům na střechu auta má ten na tažné zařízení další velkou výhodu – nezvyšuje spotřebu paliva a nezpůsobuje aerodynamický hluk. Švédský výrobce Thule dokonce zamýšlí novinku přímo pro elektromobily, kde se mnohdy ani nepočítá s vozením nákladu na střeše. A tam se při testu na 5400 km za různého počasí projevilo, že box za autem dokonce zlepšuje aerodynamiku a snižuje spotřebu elektrické energie o 4 %.

Zajímalo nás, zda bude náklad v bezpečí, i když pojedete trvalým deštěm. Ale robustní konstrukce s bytelným okapovým lemem dává jistotu, že se o náklad nemusíte bát. A vejde se ho dovnitř opravdu hodně – podle typu boxu od 300 do 400 litrů. Což znamená prostor pro dětský kočárek, nebo dva golfové bagy. A hlavně nic nemusíte zdvihat nad hlavu, přístup do boxu je ještě snadnější než do kufru auta.

Jediným minusem může být relativně vyšší cena (velikost M za 33.690 Kč a L za 34.990 Kč), jež ale odpovídá kvalitě výrobku a servisu výrobce, který proti lacinější konkurenci nabízí i náhradní díly.

Plusy

Robustní konstrukce

Snadná instalace

Jednoduché nakládání

Spotřeba stejná jako bez boxu

Minusy

Vyšší cena

Potřebujete třetí registrační značku v případě, že není viditelná ta na zadní straně auta