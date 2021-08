Vše o spaní v autě a volném kempování: Kde je to možné? A kde naopak hrozí problémy?

Obliba karavaningu roste a epidemie koronaviru, která mnoha rodinám zkřížila plány na hotelovou zahraniční dovolenou, tento trend jen urychluje. Také proto jste v letošním Světě motorů č. 10 našli přílohu o obytných vozech a přívěsech. Jenže vlastnictví karavanu není jen tak – nejde zrovna o levnou záležitost, vyžaduje pravidelnou péči, potřebujete místo na parkování… Karavaning zkrátka musíte mít v krvi. Samozřejmě si můžete obytňák i jednorázově pronajmout. Ale co když si chcete jen spontánně někam vyrazit a přespat v autě noc nebo dvě? Nebo holdujete dobrodružnějšímu způsobu cestování, často se přesouváte a vyhledáváte zapadlé kouty?

Právě na možnosti bydlení v běžných autech se dnes podíváme. Než si ovšem rozesteleme, je potřeba zjistit, kde vlastně smíme legálně nocovat.

Není auto jako auto

Selským rozumem by člověk řekl, že není rozdíl mezi stojícím autem a vozem, v němž někdo spí. Cestovatel začátečník tedy snadno podlehne domnění, že kdekoli může zaparkovat, může i bydlet, když přece nemá ten velký, do očí bijící karavan. Jenže to zdaleka není pravda.

V mnoha běžně navštěvovaných zemích Evropy je totiž spaní v autě zakázáno. A sice z nejrůznějších důvodů: bezpečnost, udržování pořádku a v neposlední řadě podpora ubytovacích kapacit, které mimochodem odvádějí obcím poplatky.

Nebudit pozornost

Většina z nás už si někdy během dlouhé cesty hodila na parkovišti osvěžujícího šlofíka. V extrémním případě byste i za to mohli dostat v mnoha evropských zemích pokutu. Samozřejmě to ale v naprosté většině případů nikdo neřeší, obzvlášť pokud se bavíme o parkovištích u čerpacích stanic nebo odpočívadlech. Pokud byste tam ovšem rozbalili střešní stan a kuchyni v kufru, skoro zaručeně přilákáte návštěvu s majáky.

Loni proletěl médii případ ženy, která s karavanem dorazila do cíle na severu Německa, nesehnala už místo v kempu, a tak přespala na běžném parkovišti. Stálo ji to 100 eur a ani následný soudní spor jí nepomohl – porušila prý zákon o ochraně přírody, protože nešlo o odpočinek během jízdy, ale noc v cílové destinaci.

Někde ale řidiče nenechají ani zamhouřit oko. Autor článku má osobní zkušenost z americké Floridy. Do objednaného hotelu bylo ještě daleko, půlnoc zavírala oči, a tak si zastavil ve městě mezi parkujícími auty a zabral. Za pár minut klepal na okno policista a bez diskuse velel k odjezdu.

U pláže stěží

Z logiky věci se místo ke spaní v autě nejhůře hledá v turisticky oblíbených lokalitách, kde se to zákazy jen hemží. Města se zkrátka snaží držet davy návštěvníků pod kontrolou. Obtížně tedy budete nocovat třeba u jadranských pláží, zatímco u lesa ve vnitrozemí nejspíš „správný“ flek snadno najdete.

„Benevolence ke spaní nadivoko se může kromě země a města lišit i podle sezony,“ doplňuje Jan Bordovský, předseda Asociace kempování a karavaningu ČR. „Často řeší policisté jednorázové přespání jen domluvou, a pokud ne, činí běžná výše pokuty 50 až 200 eur. Takže pokus o úsporu se může značně prodražit,“ vyčísluje rizika Bordovský. „Pandemie koronaviru akcelerovala rozmach autoturistiky. Lidé častěji než dřív volí levnou a mnohdy praktickou možnost spaní v autě, což se obyvatelům atraktivních oblastí samozřejmě nelíbí. Roste tedy i počet zákazů kempování,“ popisuje Bordovský současný evropský trend.

Hlavně slušně!

V každém případě by se měl motorista při hledání neoficiálního místa na spaní řídit zdravým rozumem a brát v potaz i auto, jakým jede. „Rozbalený autostan jednoznačně provokuje,“ říká Klára Hájek Velinská, naše přední karavanistka. „Zaparkujte takto na parkovišti v nějaké alpské vesničce a nebudete se stačit divit, jak rychle vás poženou. Na druhou stranu hodně mladých lidí přespává v dodávce s matrací. Pokud se chovají slušně a nenápadně, nejspíš si jich nikdo ani nevšimne,“ popisuje rozdíly zkušená cestovatelka.

S výběrem vhodného místa k přespání mohou pomoci mobilní aplikace, ve kterých nocležníci sdílejí své zkušenosti. Předseda Asociace karavan clubů Autoklubu ČR Vladimír Chomát doporučuje park4night.com, která je podle něj nejrozšířenější. Stejně jako všichni oslovení cestovatelé ale nezapomíná zdůraznit ohleduplnost vůči přírodě, obyvatelům a životnímu rytmu vybraného místa.

Spaní v autě vs. legislativa: Kde to zapíchnout

Ve většině evropských zemí je kempování nadivoko zakázáno. Tím je myšleno přespávání mimo kempy a vyhrazená parkoviště pro karavany, takzvané stellplatzy. Obvykle jsou zpoplatněné, ale najdou se i výjimky. Většinou zde najdete elektřinu, zdroj pitné vody, možnost vypuštění odpadu a někdy i toalety. Jestliže ovšem toužíte po naprostém soukromí a láká vás nocování v srdci přírody, doporučujeme vyrazit do Rumunska, Norska, Finska nebo Švédska – to jsou země volnému kempování zaslíbené, navíc obdařené překrásnou krajinou. V oblíbených turistických destinacích, jako je třeba Itálie nebo Chorvatsko, už riskujete při spaní v autě problémy. Všeobecně platí zákaz kempování v chráněných oblastech a národních parcích, naopak i v zemích se zákazem volného přespávání je legální nocovat na soukromém pozemku se souhlasem majitele. Když se tedy dohodnete se statkářem, že zakotvíte na cestě mezi jeho poli, můžete kempovat klidně ve švýcarských Alpách, kde byste jinak platili vysokou pokutu.

Volné kempování Zakázáno Německo, Rakousko, Švýcarsko (jedna noc bývá v těchto zemích obvykle tolerována), Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Maďarsko, Itálie, Řecko (mimo léto je tolerováno), Nizozemsko, Belgie, některé oblasti Dánska, Rusko Tolerováno Polsko, Francie, Španělsko (záleží na oblasti), Portugalsko Povoleno V Česku je volné kempování povolené s výjimkou soukromých pozemků bez souhlasu majitele, národních parků, chráněných krajinných oblastí a vojenských újezdů. Legálně smíte kempovat také v Rumunsku, Bulharsku, Švédsku, Norsku, Finsku, Estonsku, některých oblastech Dánska.

Základní pravidla kempování nadivoko

Nenechte po sobě žádný odpad!

Chovejte se tiše! Rušíte okolí, klid v přírodě, a ještě na sebe upozorňujete.

Parkujte rozumně! Neblokujte vjezd, cestu a podobně.

Pokud to není nezbytně nutné, nenechávejte v noci nastartovaný motor (například kvůli dobíjení různých baterií).

Opusťte nocležiště ve stejném stavu, v jakém jste je našli.

Automobilové nocování čtyřikrát jinak

1. Spaní v osobním autě

Někdo potřebuje ke kvalitnímu spánku ideální podmínky, jinému stačí položit přední opěradlo a spí jak miminko. Otrlé povahy takto jistě pár nocí zvládnou, ale pohledem většiny si tuto možnost dovolíme označit za nouzovou. Větší auta kombi, SUV nebo MPV často umožňují položit zadní sedadla do roviny s podlahou kufru, vzniklá plocha se pak jeví jako obstojné lože, obzvlášť po rozbalení měkké karimatky. Jen budete muset v autě každý večer přeskupit zavazadla, kterých může být při aktivní dovolené docela dost. Pokud se ponoříte do hlubin internetu, najdete celou řadu speciálních nafukovacích matrací: univerzálních i navržených na míru konkrétních aut. Dokážou dokonale vyplnit zavazadelník a umožní ještě o fous pohodlnější spaní. Čím dál častěji na nás hlavně z čínských internetových galerií vyskakují matrace určené pro zadní sedadla osobáků. Jejich výběžky vyplní prostor pro nohy cestujících, další vytvoří polštáře a výsledkem je nečekaně prostorné lůžko napříč zadní částí auta. Kufr pak zůstává nedotčený. Jen ve dvou už to bude dost tulivé řešení.

2. Spaní v dodávce

Majitelé dodávky mají výhodu v nesrovnatelně prostornějším pokojíčku. Nejlevnějším řešením noclehu je samozřejmě rozložení karimatky nebo matrace na podlahu. Výhodou jsou prosklená kombi s možností větrání, ideálně s tmavými okny nebo záclonkami. V ryze užitkových „plechovkách“ můžete zápasit s klimatickým nekomfortem či pocitem klaustrofobie. Některé osobní modely nabízejí přímo z výroby variabilní zadní sedadla, ze kterých složíte zvýšené lůžko, pod něž se pohodlně vejdou zavazadla. Pro příležitostné přespání jde o ideální řešení.

3. Kempovací vestavba

Nevýhodou karavanu je jeho jednoúčelovost. Ta dala vzniknout kempovacím a spacím vestavbám, do jejichž vymýšlení se s vervou pustily i zlaté české ručičky: třeba firma Visu, která se specializuje na středně velké dodávky, nebo Egoe, jež umí zabydlet i menší SUV a kompaktní kombi – v SM 29/2021 jsme třeba otestovali obytné Mini Countryman. Základ vestavby spočívá v dřevěné bedně, kterou vytáhnete z garáže a jednoduše umístíte do kufru. Po rozložení se během chvíle promění v kuchyni s plynovým vařičem, pracovní deskou, dřezem, lednicí, šuplíky a skříňkami. Vyšší verze pak mají i rozkládací rošt, který nad zadními sedačkami vytvoří lůžko. Ceny se odvíjejí od velikosti a výbavy, počítejte s rozmezím od 45.000 do 120.000 Kč. Není to málo, ale ve srovnání s karavanem jde o pakatel.

Autostan

Důvodů k odmítání tradičního stanování může být celá řada. Někdo se bez pořádné matrace nevyspí, jiný se chce neustále přesouvat a nebaví ho každý den skládat a rozkládat přístřešek. Řešením může být autostan, v posledních letech velmi žádané příslušenství. Ukotví se na obvyklé příčníky, má v sobě poctivou matraci a vzhledem k poloze v patře nemusíte řešit stav podloží. Není divu, že si autostany čím dál víc lidí bere i do kempů, i když původně byly vymyšleny hlavně pro expedice do divočiny. Běžně se prodávají stany pro dva nebo čtyři spáče, seženete ale i větší. Počítejte ovšem s výrazně vyšší cenou – běžně od 40.000 Kč až do 100.000 Kč.

Vybírejte pečlivě

Střešní stany jsou zapovězeny malým autům, vzhledem k vyžadované nosnosti střechy pasují na vozy typu Octavie Combi a větší. Jak nám prozradil produktový specialista Thule Aleš Pícha, všeobecně lze stany instalovat na auta s integrovanými podélníky (hagusy) nebo se speciálními fixačními body. Určitě je nelze montovat na příčníky uchycené jen za rám střechy pod gumou dveří, což je typické pro hatchbacky a sedany. Někteří výrobci stanů dokonce doporučují používat jen příčníky Thule, Yakima nebo Rhino-Rack, nikoli příslušenství dodávané automobilkami. Vždy je potřeba uvažovat konkrétní model vozu, příčníků a stanu. Například Thule ověří kompatibilitu přímo na webu při výběru.