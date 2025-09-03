Tohle auto původně nemělo vzniknout. Teď ho Škoda uvádí na trh
Škodovka říkala, že faceliftovaný enyaq nebude mít verzi Laurin & Klement. Nyní si ji můžete objednat u SUV, coupé i elroqu, pod 1,3 milionu to však nepůjde.
„Na vrcholně luxusní provedení Laurin & Klement se již těšit nemáme,“ stojí v článku z ledna letošního roku, který představuje modernizovanou Škodu Enyaq. Tato věta vycházela z informací, které jsme při prohlídce novinky dostali přímo od zástupců automobilky. O osm měsíců později je všechno jinak – Škodovka uvádí na trh enyaq i elroq ve verzích Laurin & Klement.
Fotografií zatím není na světě mnoho, automobilka však zveřejnila nejzajímavější prvky výbavy obou aut. Jsou jimi 21“ leštěná antracitová kola, prosvětlená přední maska nebo kožený interiér v béžové barvě s vyšitým nápisem Laurin & Klement na hlavových opěrkách. Totéž logo je vidět také na bocích vozu pod zpětnými zrcátky.
Ve výbavě jsou také přední světlomety LED Matrix s funkcí pro špatné počasí, adaptivní podvozek s progresivním řízením, tepelné čerpadlo, virtuální pedál k otvírání kufru, elektricky odjistitelné tažné zařízení, vyhřívané čelní sklo, třízónová klimatizace, elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí, masážní funkcí i ventilací, tříramenný volant s pádly pro ovládání intenzity rekuperace, head-up displej s rozšířenou realitou či audiosystém Canton.
Jelikož „laurinky“ vycházejí z modelů 85 či 85x, v útrobách vozu najdeme baterii o celkové kapacitě 82 kWh, jejíž energie pohání buď jen zadní, nebo všechna kola. Nejvyšší, krátce dostupný výkon u obou udává silnější zadní elektromotor, který nabízí 286 koní a 545 Nm.
To všechno je možné již objednávat za cenu od 1,339 milionu korun v případě elroqu L&K, od 1,429 milionu korun v případě enyaqu L&K a od 1,489 milionu korun v případě enyaqu Coupé L&K. Čtyřkolky jsou ve všech případech o 60 tisíc korun dražší.
zdroj: Škoda Auto | zdroj videa: Škoda Auto/Auto.cz/Marek Bednář