Suzuki předběhlo Nissan a je 3. největší japonskou automobilkou. Co to vlastně znamená?

Suzuki se poprvé po letech stalo třetí největší japonskou automobilkou podle celosvětových prodejů. Nejde o náhodu, ale o výsledek dlouhodobé strategie, která se dnes ukazuje jako překvapivě prozíravá.

Ještě před několika lety by podobná zpráva působila nereálně. Nissan patřil k velké trojce japonského autoprůmyslu, zatímco Suzuki bylo vnímáno spíš jako specialista na malé vozy a regionální trhy. Jenže automobilový svět se změnil.

V roce 2025 prodala Suzuki Motor Corporation zhruba 3,3 milionu vozů, zatímco Nissan Motor Co. zůstalo těsně pod hranicí 3,2 milionu. Rozdíl není dramatický, ale symbolika je obrovská. Suzuki se v počtu vyrobených vozů posunulo na třetí místo mezi japonskými výrobci, hned za Toyotu a Hondu, a Nissan se propadl na čtvrtou příčku.

Suzuki to dělá po svém

Suzuki navíc tohoto výsledku dosáhlo bez masivních investic do prestižních elektromobilů nebo globálních marketingových kampaní. Místo toho se opřelo o to, co umí nejlépe: dostupná auta, jednoduchou techniku a trhy, kde poptávka skutečně roste.

Globální prodeje 2025 (mil. vozů)
Toyota Motor Corporation (včetně Lexusu)~11,3
Honda Motor Co.~3,5
Suzuki Motor Corporation~3,3
Nissan Motor Co.~3,2

Naprosto zásadní roli hraje Indie, kde Suzuki prostřednictvím společnosti Maruti Suzuki dlouhodobě dominuje. Právě indický trh, kde je Suzuki jako doma, rozhodl o celkovém objemu prodaných aut. Také v domácím Japonsku se daří, zde je Suzuki hned druhou nejprodávanější značkou (hned za Toyotou).

Suzuki Victoris • Zdroj: Maruti Suzuki

Nissan se mění

Nissan se naopak potýká s opačným problémem. Je silně závislý na vyspělých trzích, které stagnují, a zároveň na Číně, kde čelí tvrdé domácí konkurenci. Rok 2025 byl ve znamení úspor, prodeje aktiv a pokračující restrukturalizace. Firma sice investuje do elektrifikace, ale návratnost je pomalejší, než se čekalo, a objemy prodejů zatím klesají.

Rozdíl v přístupu mezi oběma značkami je zřejmý. Suzuki sází na jednoduchost, nízké náklady a masové zákazníky. Nissan se snaží znovu definovat sám sebe v technologicky náročnějším segmentu, kde je konkurence mnohem tvrdší a dražší.

Nejde o jednorázový výkyv, ale o signál hlubší změny v japonském autoprůmyslu. Éra, kdy velikost jména značky automaticky znamenala velikost prodejů, končí. Rozhodují také chudší regiony, cenová dostupnost a schopnost fungovat i bez neustálého technologického závodu o nejpokročilejší řešení.

Suzuki tak možná není automobilkou snů evropských fanoušků elektromobility, ale v roce 2025 zvládlo realitu světového trhu mistrně. A Nissan? Ten stojí před otázkou, zda dokáže znovu najít rovnováhu mezi ambicí a udržitelným objemem. Přestože jsou obě automobilky úplně jiným směrem, letos je čeká silná pomyslná rivalita.

Zdroje: Nippon, Reuters

