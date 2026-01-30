V Rusku vznikla nejdivnější kopie Tesly. Kontejner na kolech prý míří do produkce
Tesla Cybertruck je i sedm let od představení ve světě automobilů neobvyklým zjevem. Její osobitý design se zatím žádná seriózní automobilka nepokusila zkopírovat a nemění to ani novinka pocházející z Ruska.
Kopírování designu západních automobilek máme spojené s čínskými značkami, dříve se jej vůbec neštítili ani v Sovětském svazu. Dnešní Rusko na něj úspěšně navazuje a ukazuje se to i v produkci tamních automobilek. Zatímco Lada a UAZ se vrací do hluboké minulosti výbavou i kvalitou, v zemi vznikají i nové projekty. Posledním je startup oživující jméno dříve proslulé značky Russo-Balt.
První firma s tímto jménem vznikla už v roce 1874 v lotyšské Rize a produkovala železniční vozy. Mezi roky 1909 a 1915 se zde vyrobilo i několik stovek luxusních automobilů. V roce 1915 se vybavení továrny přestěhovalo do Petrohradu a v roce 1922 do Moskvy, výroba vozů už zde však nikdy obnovena nebyla.
Ačkoliv existovalo několik pokusů o oživení v tomto století, žádný nebyl úspěšný. Návaznost na Russo-Balt dnes na svém webu prohlašuje lotyšský výrobce opulentních SUV Dartz, který pod touto značkou nabízel jednu z nejdražších vodek na světě, v hodnotě přes 26 milionů Kč.
Teď se ovšem v Rusku představil vůz nazvaný Russo-Balt F200, který prý je myšlen vážně a do výroby zamíří. Už na první pohled ovšem působí jako výplod AI a jen těžko se dá věřit, že není myšlen pouze jako vtip. Hranatá dodávka má příď zkopírovanou z Tesly Cybertruck a i zbytek karoserie z nerezového plechu s typickým zbarvením a černými hranatými plasty si vzal inspiraci v USA. Za výrobou mimochodem stojí tým lidí „se zkušeností s výrobou vodních výdejníků z nerezové oceli“.
Vůz dokonce existuje i mimo obrazovky počítačů a prototypy již byly vyfoceny na ruských cestách. S délkou 5950 mm už jde o dost velkou dodávku a pohon je stejně jako u originálu elektrický. Poháněna jsou jen přední kola, elektromotor má výkon 150 kW, baterie má kapacitu 115 kWh a dojezd je až 400 kilometrů. Na elektrickou dodávku solidní údaje, ale vzhledem k původu se o nich dá pochybovat. Vůz má stát v přepočtu 1.730.000 Kč a firma již vybírá zálohy od zájemců.
Interiér se zatím neukázal, i zde má být po vzoru Tesly středem pozornosti veliký displej. Sedačky, volant, zrcátka i stěrače jsou vyhřívané a nechybí ani výbava jako ABS, ESP nebo klimatizace, zadní odpružení má být dokonce vzduchové. Lakování stejně jako u cybertrucku není možností, ale firma nabízí wrapy s různými barvami i vzory.
Ve vývoji je už i druhý model, nazvaný F400, který má dostat spalovací motor jakožto prodlužovač dojezdu a pohon všech kol. Vzduchové odpružení by mělo být i vepředu a celkový výkon se zvýší na 300 kW. Tento vůz se však zatím neukázal ani jako koncept.
Novináři už si všimli podobnosti ruské novinky s čínským vozem Weiqiao V90, který je taktéž pochybnou kopií cybertrucku ve formě dodávky. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že oba vozy nesdílí minimálně zvenku ani jeden díl. Nevylučuje to samozřejmě, že stojí na stejném základě, nicméně čínský vůz má i jiné rozměry a techniku.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Carscoops, zdroj videa: Auto.cz