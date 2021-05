Toto je osm nejdražších aut květnových aukcí, jde o stamiliony

Zcela nepředvídatelné dopady pandemie koronaviru zasáhly prodejny nových sériových vozidel i aukční domy nabízející exkluzivní kusy automobilové historie. Konkrétním příkladem osmi nejdražších aut květnových aukcí se ukazuje, kolik peněz se točí v prostředí dražebních razítek koronaviru navzdory.

Aktuální ukázková nabídka pochází z portfolia renomovaných společností Mecum Auctions, RM Sotheby’s a Bonhams. Obchod se sběratelskými modely se zdaleka nezastavil, zatímco průběh aukcí coby společenských událostí zůstane poznamenán. I za zvýšených hygienických opatření se prodá každý z níže obdivovaných veteránů ceněných v řádech desítek až stovek milionů českých korun.

8. Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider (1971)

Odhad ceny: 2,25 až 2,75 milionu USD (47,3 až 57,8 milionu Kč)

Úžasné Ferrari Daytona Spider za odhadovanou cenu přes 50 milionů Kč bylo vyrobeno jako 36. v pořadí z celkového počtu 121 dokončených kusů. Žlutý roadster byl vystaven na autosalonu New York International Automobile Show v roce 1972. Vlastníkem se nadosmrti stal Alfred Ducato coby osobní přítel Enza Ferrariho a obdivovatel všech jeho výtvorů. Vůz má před aukcí zcela příkladný stav pestrobarevného exteriéru i černého koženého interiéru. Počítadlo kilometrů ukazuje zcela nepodstatných 13.442 mil (21.632 km), které se nepodepsaly na podvozku ani na atmosférickém dvanáctiválci o objemu 4,4 litru.

Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider by Scaglietti (1971)

7. Ferrari 275 GTB/4 (1968)

Odhad ceny: 2,5 až 2,8 milionu USD (52,6 až 58,9 milionu Kč)

Další žluté Ferrari s atmosférickým dvanáctiválcem vlastnil více než 50 let neznámý starostlivý majitel. Jeden z 330 vyrobených exemplářů z let 1966–68 patřil do série italských plnokrevníků, které byly prvními silničními Ferrari s nezávislým zadním odpružením přinášející dálkové verzi GT dostatečné pohodlí bez ústupků během ostřejšího zacházení. Nabízený sběratelský kus má po 53 letech najeto 92.180 kilometrů, ovšem zpochybnění každého jednoho kilometru na odometru si vzali za úkol restaurátoři z americké dílny Bob Smith Coachworks. Po jejich pečlivém obnovení prvotřídní kondice celého vozu se nejodvážnější investor může těšit na ozdobu garáže či výstavní plochy. Levné to nebude.

Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti (1968)

6. Duesenberg Model SJ Rollston Convertible Victoria (1930)

Odhad ceny: 2,75 až 3,25 milionu USD (57,8 až 68,3 milionu Kč)

Veterán původně navržen jako „nejlepší auto, jaké kdy Amerika viděla“. Kus za téměř 70 milionů Kč koupil legendární hudebník Paul Whiteman, jeho následovník G. Tucker Smith nechal osadit karoserií Rollston, což byla trefa do černého vzhledem k uznávané kvalitě Rollstonu pro smysl pro detail. Precizně sestavený majestát byl opakovaně vystaven na nejznámějších motoristických akcích, návštěvníci žasli nad skutečně krásným provedením vozu poháněném přeplňovaných řadovým osmiválcem prvním svého druhu s kompresorem z továrny. Technicky bezchybný Duesenberg nebude mít problém najít nové útočiště.

Duesenberg Model SJ Rollston Convertible Victoria (1930)

5. Ferrari F50 (1995)

Odhad ceny: 3,4 až 3,75 milionu USD (71,5 až 78,9 milionu Kč)

Nejmladší auto rekordního žebříčku zdaleka není nejlevnější, protože se jedná o Ferrari F50. Svatý grál inspirovaný technickými finesami formule 1 z 90. let byl upozaděn za známější F40, ale F50 dokázalo navodit stav řidičské nirvány vytočeného dvanáctiválce bez střechy. Dvoumístná formule s otevřeným nebem fascinuje i po 26 letech od výroby pod italskýma rukama, jižanské charisma v rudém kabátě nikdy neomrzí a mezi znalci má stále vyšší cenu. Americká verze s pořadovým číslem 48 z 349 je po servise nachystána na konečnou ránu dražebním razítkem.

Ferrari F50 (1995)

4. Duesenberg Model J Rollston Cabrio Berline (1936)

Odhad ceny: 3,5 až 4 miliony USD (73,6 až 84,1 milionu Kč)

Druhý Duesenberg překonává hranici 80 milionů Kč. Zásluhou astronomické odhadní ceny je poslední luxusní automobil prodávaný americkou společností Duesenberg. Model J má opět vzácnou karoserii Rollston, která okouzlila tehdejšího ředitele Coca-Coly. V době, kdy průměrný automobil stál asi 500 $, jej Conkey Whitehead koupil za 17 tisíc $, což je současný ekvivalent 323.950 amerických dolarů (6,8 milionu Kč). Druhým vlastníkem se stal jazzový muzikant Charles Kyner, tomu se libozvučný dvanáctiválec zamlouval do konce života celých 46 let. Třetí majitel Richard Dicker zařídil kompletní servis.

Duesenberg Model J Rollston Convertible Berline (1936)

3. Duesenberg Model J Torpedo (1929)

Odhad ceny: 3,5 až 4 miliony USD (73,6 až 84,1 milionu Kč)

Třetí Duesenberg je samozřejmě nádherný a jedinečný, ale drahý i na poměry aukčních portálů. Fantasticky vyleštěný kus auta se stahovací střechou se prodá odhadem za 84,1 milionu Kč, protože předmětem nabídky je údajný vrchol Waltera M. Murphyho, který tvořil karoserie na podvozku Duesenberg. Dechberoucí Torpedo kombinovalo linie standardního automobilu s elegantně střiženou palubou motorového člunu. Stylově tvarované tělo bylo záměrně dokončeno z holého hliníku, surová karoserie pěkně ladí s lesklými prvky kabiny či motorového prostoru. Vzniklo jen 25 kusů a RM Sotheby’s nabízí jeden z nejhezčích.

Duesenberg Model J (Disappearing Top) Torpedo by Murphy (1929)

2. Mercedes-Benz 500/540K Spezial Roadster (1934)

Odhad ceny: 4,5 až 5 milionů USD (94,6 až 105,1 milionu Kč)

Dávno před vznikem kategorie supersportů dominoval na výkonnostním trhu Mercedes-Benz. Exkluzivní modely 500K a 540K byly opulentní a rychlé díky osmiválcovému agregátu o objemu 5,4 litru dopovaném kompresorem. S nezávislým zavěšením a bubnovými brzdami včetně posilovače byl tovární typ Spezial Roadster nad veškerou konkurencí. Červený kus říkal pane přes 40 let jednomu muži, který si německý poklad hýčkal v garáži, proto nájezd ukazuje jen 420 kilometrů. Meziválečný artefakt může snadno stát přes 100 milionů korun.

Mercedes-Benz 500/540K (Factory Upgrade) Spezial Roadster (1934)

1. Plymouth Hemi Cuda Cabrio (1971)

Odhad ceny: 5,75 až 6 milionů USD (120,9 až 126,2 milionu Kč)

Rekordmanem květnové nabídky aukcí během koronavirových opatření je Plymouth Hemi Cuda Cabrio z roku 1971 za odhadovanou cenu přes 126 milionů Kč. Jedno z tuctu hotových aut poháněných motorem Hemi V8 je zároveň jediné vozidlo z pěti prodaných do Evropy a jedním ze tří, které byly vybaveny čtyřstupňovou manuální převodovkou. Jednorožec patřil francouzskému majiteli jménem Jean Teyssier, poté se v roce 1993 aukční zázrak dostal zpět do USA k druhému majiteli na dalších 20 let. Nájezd dosahuje 99.045 mil (159.397 kilometrů) a zvláštností je nedokonale uklizený kokpit. Zvenčí kabrioletu by se také našla místa potřebného zásahu specializovaného servisu, v této cenové hladině by prospělo celkové wellness stomilionového Plymouthu s následným vystavením na čestné místo.