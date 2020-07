Toyota chce vyrábět revoluční solid-state baterie do roku 2025

V oblasti elektrifikace automobilů se mluví o mnoha nových technologiích, v oblasti baterií je však za jakýsi svatý grál považována technologie tzv. solid-state baterií, tedy baterií s pevným elektrolytem, které by mohly přinést doslova revoluci.

O jejich vývoji, možnostech a schopnostech mluvila v minulosti řada technologických společností i automobilek, pro které by mohly být nové baterie zásadní součástí evoluce a přechodu na elektromobilitu. Ovšem zatímco většina z nás považovala tuto technologii za stále poměrně vzdálenou, Toyota už chtěla prezentovat první prototyp na letních olympijských hrách.

S touto informací přišel web Automotive News, podle kterého měla Toyota představit v Tokiu koncept elektromobilu osazeného právě tzv. solid-state bateriemi. Kvůli pandemii nového koronaviru se sice letní olympijské hry musely přeložit na příští rok, vývoj v Toyotě se však nezastavil.

Automobilka se měla dokonce dostat do fáze, kdy nové solid-state baterie instalovala již do několika konceptů. Zatím ovšem není jisté, zda se jejich premiéry dočkáme během přesunutých letních olympijských her, které byly posunuty na rok 2021.

A proč jsou vlastně baterie s pevným elektrolytem natolik zásadní? Oproti v současnosti používaným tradičním lithium-iontovým bateriím by totiž měly nabídnout větší energetickou hustotu, která automobilkám umožní vytvářet menší, lehčí a výkonnější baterie. Navíc by nový typ baterií mě být bezpečnější (například při poškození) a mluví se i o rychlejším nabíjení.

Keiji Kaita, výkonný viceprezident pro pohonné jednotky v Toyota Motor Corp. a manažer bateriové divize, pro Automotive News uvedl, že prototyp jejich solid-state baterie nabízí plné dobití již během 15 minut. Bohužel neuvedl kapacitu baterie, dodal však, že se jedná o výrazně nižší čas, než jaký by byl potřebný k nabití podobně velké lithium-iontové baterie.

I přes několik slibných zpráv ale Toyota stále nemá vyhráno. Technici stále řeší bezpečnost a životnost baterií, což jim zabraňuje dosáhnout ještě větší energetické hustoty. Automobilka navíc i nadále ladí vhodné chemické složení a optimalizuje výrobní proces, který je v současnosti extrémně náročný.

Baterie se totiž v současnosti vyrábějí v průhledných utěsněných boxech, do kterých mají pracovníci přístup pouze prostřednictvím utěsněných gumových rukavic. Zhruba jako ve vědecké laboratoři. Takový postup je ovšem dost pomalý a samozřejmě zcela nevhodný pro masovou výrobu.

I přes některé problémy, které musí Toyota vyřešit, však Kaita věří, že by se omezená produkce solid-state baterií mohla rozběhnout již do roku 2025. A i když se na začátku výroby očekávají vyšší náklady ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi, během pár let a s masovější výrobou by měly postupně klesat.

Pokud se navíc automobilce podaří dosáhnout svého ambiciózního cíle, pak by si mohla řada zákazníků ospravedlnit i vyšší pořizovací náklady. Toyota chce totiž vytvořit baterie, které si udrží více než 90 procent své kapacity i po extrémně dlouhé době – a to klidně až 30 letech. O tom si v současnosti používané lithium-iontové baterie mohou nechat jen zdát.