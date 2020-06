Čínský BYD představuje nové baterie s životností přes milion kilometrů

Čínská společnost BYD nedávno uspořádala prohlídku svého čínského závodu Chongqing, ve kterém se mají vyrábět nové baterie pro elektromobily s technologií Blade Battery.

Celková investice do závodu se podle dat automobilky vyšplhala na cca 10 miliard jenů (cca 1,4 miliardy dolarů) a očekávaná roční produkce by se měla pohybovat okolo 20 GWh baterií. Do budoucna se však nedá vyloučit ani možnost dalšího zvyšování kapacity.

Za pozornost ovšem stojí i prostředí, ve kterém baterie vznikají. Automobilka totiž v objektu nastavila stejné podmínky, za jakých se například vyrábějí LCD displeje. Celková vlhkost tak nesmí přesáhnout 1 procento, v objektu panuje stálá teplota 25 °C a na 1 kubický metr prostoru nesmí být detekováno více než 29 částeček o průměru 5 mikronů. Pro srovnání – lidský vlas má průměr zhruba 100 mikronů.

Velice přísná opatření by přitom měla být nezbytným základem pro vysoký bezpečnostní standard baterií s technologií Blade, uvedl Sun Huajun, zástupce generálního ředitele závodu na baterie FinDreams.

Během výroby pak BYD využívá řadu zcela nových postupů a zařízení, která vzešla z interního vývoje. Ve výsledku by tak technologie Blade Batteries měla nabídnout výrazné přednosti v oblasti bezpečnosti, dojezdu i životnosti.

Podle BYD by jejich speciální lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie měly vydržet okolo 3.000 nabíjecích/vybíjecích cyklů a nájezd okolo 1.2 milionu kilometrů, aniž by jejich kapacita klesla pod 80 procent. Nabíjení z 10 na 80 procent by pak za použití dostatečně výkonné nabíječky nemělo trvat déle než 33 minut.

Ve srovnání s konkurenčními baterii LFP navíc baterie BYD slibují až o 50 % vyšší energetickou hustotou a současně i ekonomickou úsporu díky unikátnímu systému skládání. A tím se dostáváme k podstatě názvu Blade Battery. Automobilka tak totiž odkazuje na jednotlivé články baterie o délce 96 cm, šířce 9 cm a výšce 1.35 cm, které lze skládat do řady a umisťovat do battery packu jako čepel.

Poslední drobností, kterou chce BYD strčit konkurenci do kapsy, pak má být bezpečnost nových článků. Společnost se totiž pochlubila výsledky testů, kdy baterie typu NCM, klasické LFP a Blade Battery poškodila vražením hřebíku. Blade Battery přitom po poškození nezačala kouřit ani hořet. Její povrchová teplota se pak měla pohybovat v rozmezí 30 až 60 °C.