Toyota Highlander prošla v zámoří modernizací, dostala turbo a nové displeje

Toyota Highlander, ačkoliv se prodává také na našem trhu, je modelem určeným především pro USA, kde se vyrábí a kde také slaví největší prodejní úspěchy. Ostatně posledních šest let v řadě šlo o nejlépe prodávané střední SUV na americkém trhu.

Pro modelový rok 2023 si pak Toyota přichystala pro zákazníky drobnou modernizaci, která kromě jiného přinesla nový motor. Starší 3,6litrový motor V6 totiž nově nahazuje 2,4litrový turbem přeplňovaný čtyřválec, který sice při výkonu 198 kW (269 k) ztratil 22 kW (30 k), točivý moment 418 Nm je však o 62 Nm vyšší.

Kombinovaná spotřeba přeplňovaného motoru by měla zůstat zhruba na stejné úrovni, tedy kolem 9,8 l/100 km, podle automobilky je však nový motor výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Emise NO x by měly spadnout až o 50 % a výrazně by se měly snížit také emise CO 2 .

Alternativou pak i v zámoří zůstává 2,5litrový čtyřválcový hybrid, kombinovaný s dvojicí elektromotorů, který známe z evropské nabídky. S příchodem nového přeplňovaného motoru na starý kontinent, navzdory jeho nižším emisím, bychom ale raději moc nepočítali.

Dočkat bychom se však mohli alespoň technologických vylepšení v kabině. V zámořských verzích Limited a Platinum totiž Highlander nově dostává 12,3palcový digitální přístrojový štít, který nahrazuje analogové budíky se 7palcovou obrazovkou. Automobilka se navíc zmiňuje o možnosti jeho individualizace a odlišných zobrazeních v módech Casual, Smart, Tough a Sporty.

Vyšší verze modelu by navíc měly dostat také nový infotainment s 12,3palcovou obrazovkou, která má být dostupná za příplatek také pro nižší verze modelu, standardně osazené 8“ obrazovkou. Základní modely pak vyměňují 4,2palcovou obrazovku za větší 7“ obrazovku.

Všechny nové vozy Toyota Highlander pro modelový rok 2023 by měly (alespoň v zámoří) dostat nový systém Toyota Audio Multimedia, který se představil s Toyotou Tundra pro rok 2022. Ten nabídne cloudovou navigaci, bezdrátové aktualizace, podporu hlasového ovládání „Hey Toyota“ nebo bezdrátovou konektivitu Apple CarPlay a Android Auto.

Za zmínku pak stojí ještě posunutí bezdrátové nabíječky telefonu do malé poličky pod displejem infotainmentu, kde bude telefon lépe dosažitelný. S modernizací došlo také k dalším změnám v rámci výbav (pro americký trh), rozšíření nabídky o lak Cypress, modernizaci čalounění interiéru v odstínech Harvest Beige a Glazed Caramel a do podběhů se mohou nastěhovat nová 20“ kola s černým designem.

Evropské zastoupení automobilky se zatím o modernizaci modelu Highlander nezmiňuje, lze však očekávat, že některé prvky modernizovaného amerického modelu se časem objeví také na starém kontinentu. Na bližší informace si však budeme muset počkat.