Toyota Land Cruiser řady 70 – Pracant i lék na moderní dobu

Máte už dost moderních aut, ve kterých všechno stojí a padá na moderní elektronice? Potřebujete stroj, který cestou na konec světa opravíte pomocí drátu, kladiva a kleští? Chcete auto, které své kvality dokazuje již desítky let po celém světě, ale stále se dá koupit jako nové? Přesně takový je Land Cruiser řady 70, který toho ale nabízí ještě mnohem víc.

Řada 70 je navíc pravověrným dělníkem, který najde své využití buď jako pracant, válečník nebo společník dobrodruhů. Na evropském trhu by ho tak v otázce prodejů s největší pravděpodobností hravě strčila do kapsy komfortnější řada Land Cruiserů, kterou již od roku 2007 reprezentuje generace J200.

Od roku 2015 se pak Land Cruiser řady 70 vyrábí i v Evropě, konkrétně v portugalském závodu Ovar. Jeho produkce je ovšem určena pro africké trhy, primárně pro trh marocký. Sama automobilka pak Land Cruiser řady 70 v Evropě oficiálně nenabízí, neboť by nejspíš narazil na legislativní potíže s bezpečností výbavou i emisemi.

A jak je to vlastně s dostupností na českém trhu? Začněme trochu oklikou. Hlavním centrem výroby Land Cruiseru je samozřejmě Japonsko, kde Land Cruiser vzniká v závodech Aichi a Fukimatsu. Část výroby ovšem probíhá i ve venezuelském závodě Cumaná, který zásobuje především oblast Latinské Ameriky.

Další zásadní modernizace se odehrála v roce 2007, kdy automobilka zasáhla do vzhledu přední části a kromě jiného připravila Land Cruiser o jeden z jeho symbolických prvků - vystouplé ploché blatníky. Navíc došlo k další úpravě podvozku, konkrétně rozšíření předního rozchodu, což automobilce dovolilo instalovat do vozu první přeplňovaný vznětový osmiválec.

Land Cruiser řady 70, interně označovaný jako J70, se vyrábí už od roku 1984, kdy nahradil dnes legendární Land Cruiser řady 40 (J40). Ovšem zatímco generace J40 vydržela ve výrobě úctyhodných 24 let (1960 – 1984), námi testovaná generace J70 se vyrábí dodnes.

V našem případě jde tedy konkrétně o Land Cruiser 76, kdy číslovka 76 označuje model s praktickou pětidveřovou karoserií Wagon, nabízející ideální kompromis pro přepravu vícečlenné posádky i většího nákladu. Než se ale podíváme na testovaný kousek, pojďme si nejdříve udělat malé okénko do historie.

Když se v Česku začaly množit případy koronaviru a lidé začali jak šílení vykupovat obchody, shromažďovat zásoby a chystat se na konec světa, přišla nám do redakce nabídka vyzkoušet vůz, který by nejspíš jako jeden z mála ten skutečný konec světa přežil. A tím vozem nebylo nic jiného než Land Cruiser řady 70.

Pokud byste ovšem potřebovali přepravit například partu lesních dělníků na posledních pár metrů, pak se sem dva určitě vejdou. Autosalon Dajbych navíc nabízí vlastní úpravu LC76 s karoserií prodlouženou o 40 cm, díky které je možné dozadu umístit příčnou řadu sedadel a kapacita vozu tak oficiálně vzroste až na 9 osob. Přestavba je přitom schválena dle TÜV a zapsána do technického průkazu.

Neopomenutelnou zajímavostí sedmdesátšestky je ovšem počet míst k sezení. První pohled do kabiny slibuje klasickou pětimístnou konfiguraci, ovšem po chvíli bádání jsem zjistil, že široké sedadlo předního spolujezdce ukrývá dva pásy. Bezpečně, i když nevím jak moc komfortně, by tedy mělo být možné cestovat až v šesti. Další místa jsou ovšem připravená ještě v kufru, kde šestasedmdesátka nabízí dvě z boků sklápěné lavice.

Jenže sedmdesátka na tom obecně není s komfortem nijak špatně. Sedadla jsou poměrně pohodlná a prostoru je v obou řadách tak akorát. Respektive sám za sebe jsem se při svých 183 cm vešel vždy pohodlně. Moc slavné už to není s odkládacími přihrádkami nebo tenkými dveřmi, na jejichž rám si ruku rozhodně neodložíte. Jenže o tom přeci tohle auto není.

Jakmile totiž usednete za volant, respektive se tam spíš při světlé výšce vozu vyšplháte, pravděpodobně vás zaujme hned několik věcí. Tou první bude jednoduchá koncepce, tou druhou pak právě zmíněný výhled do všech stran.

Pokud mně na autě během testu něco chybělo, pak už by to byla snad jedině sada výkonných přídavných světel, která by pomohla průměrnému výkonu hlavních halogenových světlometů. A možná bych se nezlobil ani za parkovací senzory, i když zaparkovat se mi nakonec s tímhle drobkem vždy úspěšně povedlo, což se dá připisovat naprosto skvělému výhledu.

Pod jednoduchou hranatou karoserií, jejíž aerodynamický odpor se bude limitně blížit letící cihle, tak můžeme vidět zvýšený podvozek značky Old Man Emu, příď zdobí pevnostní nárazník z dílny ARB s navijákem značky Warn, pravý blatník lemuje zvýšené sání Safari a pod autem si můžete všimnout plátů ochrany podvozku. Za pozornost pak stojí ještě terénní pneumatiky BF Goodrich All-Terrain o rozměru 265/70 R16 na jednoduchých plechových discích.

Malou lekci z historie máme za sebou, takže se pojďme podívat, co že jsme to vlastně dostali z autosalonu Dajbych na test. Jak už je vám asi z fotek jasné, tohle auto není standardním provedením šestasedmdesátky, takže nečekejte ani běžný test.

Motor, jízdní vlastnosti

Kultivovaný pracant

Jak už jsem uvedl o pár řádku výš, testovaný vůz byl osazen spolehlivým 4,0litrovým vidlicovým šestiválcem s proměnným časováním ventilů VVT-i, který se dostal do výroby v roce 2009. Motor slibuje maximální výkon 167 kW (228 k) při 5200 ot/min, maximální točivý moment 360 N.m při 3.800 ot/min a navíc splňuje emisní normu Euro 6. Výkon putuje přes pětistupňový manuál standardně pouze na zadní kola, i za jízdy je ovšem možné přiřadit pohon přední nápravy. Komu by to ale nestačilo, ten si může připlatit 109.700 Kč za stálý pohon všech kol.

Vraťme se ale zpátky k motoru, který je neuvěřitelně charakterním společníkem. Po jeho nastartování se totiž zpod kapoty ozve mohutné zahučení, které hned dává tušit jeho sílu. Nemusíte se ještě ani rozjet a už vás bude bavit. První zařazení rychle prozradí delší dráhy, ovšem to vás absolutně nemusí trápit. Motor má tolik výkonu, že se s ním klidně můžete rozjíždět na dvojku a během každého přeřazení si ještě stihnete dát kávu.

Tahle podivná kombinace zvuků, řazení a vysoké pozice za volantem dává člověku pocit, že sedí spíš za volantem náklaďáku. Jenže 167 kW dokáže s 2150 kilogramy vážícím offroadem celkem slušně zahýbat. Čistě po technické stránce pro něj není problém držet dálniční tempo, horší už je to ovšem s kombinací zvuků a hluků.

I kdyby převodovka dostala šestý převodový stupeň, stále by do kabiny při dálniční rychlosti pronikalo velké množství zvuků od pneumatik s vysokým vzorkem, sání a vzduchu obtékajícího karoserii. Dálničním ideálem se tak nakonec ukázalo být komorních 110 km/h, což snad nikoho z ostatních řidičů neuráželo a na palubě bylo stále příjemně.

Po silnici pohodlně, ale rozvahou…

Během jízdy po silnici, zejména v rychlostech odpovídajících běžným okreskám, navíc dokáže být Land Cruiser i celkem pohodlný. Zadní tuhá náprava v kombinaci s listovými pery si sice umí odskočit, vysoký podvozek v kombinaci s vysokými terénními pneumatikami ovšem dokáže celkem solidně odfiltrovat různé záplaty a menší nerovnosti. A třeba takové zpomalovací prahy budete moci s klidným svědomím vyškrtnout ze slovníku.

Pozor je však nutné dávat na boční náklony, které umí být ve vyšších rychlostech nepříjemné. Během výjezdů z křižovatek navíc nezkušeného řidiče offroadů překvapí i řízení, které nemá tendenci se vracet do středové polohy. Co je ovšem při prudkých výjezdech z křižovatky nevýhoda, to skvěle funguje v terénu.

… v terénu jistě a obratně

Tady je totiž Land Cruiser teprve doma. Díky obutým terénním pneumatikám BF Goodrich jsem během svých toulek po Krušných horách, kam jsem se vydal s přáteli a místním průvodcem, dlouho nemusel sahat ani po voliči pohonu všech kol.

Land Cruiser si hravě poradil s lehce podmáčenými lesními cestami a problémem nebyl ani nějaký ten brod. Ostatně LC 76 dokáže brodit až do hloubky 700 mm i bez zvýšeného sání.

Pravá zkouška ohněm přišla v momentě, kdy se před autem objevil příkrý svah, ve kterém byly trávou zarostlé kameny. Při zastaveném autě a vyšlápnutém neutrálu ovšem stačilo pouze zařadit redukci a na jedničku se doslova krokem rozjet vpřed. Plynový pedál citlivě reagoval na každé silnější sešlápnutí, zatímco kola se zakusovala do kombinace kluzkého a sypkého podkladu. A tak zatímco já se potil jak vrata od chlíva, auto se pomalu, ale jistě posouvalo vpřed.

Jak už to ovšem při jízdě v terénu bývá, co se před chvílí zdálo jako konec světa, to bylo jen zahřívací kolo. V dalším svahu totiž na Land Cruiser čekala mokrá tráva, občas lemovaná kameny a nějakou tou náletovou dřevinou. První pokus o zdolání skončil neúspěšně, naštěstí jsme ale v ruce měli malý trumf.

Tím byla vzduchová uzávěrka zadního diferenciálu od ARB, která je alternativou k tovární uzávěrce obou diferenciálů od Toyoty za cenu 89.300 Kč. Po uzavření zadního diferenciálu se auto začalo jistě hrnout vpřed a tentokrát už ho nezajímalo prakticky nic, co se mu postavilo do cesty.

Ostatně pokud se podíváte do fotogalerie, můžete si všimnout fotky, kde Land Cruiser stojí pravým předním kolem na pařezu a předvádí tak celkem solidní křížení náprav. Bez uzávěrky zadního diferenciálu jsme však s nájezdem na pařez chvíli bojovali, protože auto ztrácelo trakci. Místo nutnosti nabírat rychlost a na pařez „vyskočit“ ale po uzavření závěrky diferenciálu stačilo pouze lehce šlapat na plynový pedál a auto jednoduše vyjelo.

Zpátky ale do terénu, kde bylo auto vyloženě k neutahání. Naviják Warn, šikovně schovaný do pevnostního nárazníku, nakonec přišel ke slovu až v momentě, kdy bylo potřeba z cesty odstranit vyvrácený strom. Ať už jsme ale auto postavili před jakoukoliv výzvu, nikdy nás nenechalo na holičkách a vždycky se všude prodrápalo. Je to zkrátka nezmar, který se vám zažere pod kůži.