Toyota postaví vesmírný obytňák, pohánět ho bude vodík

Začátkem dubna se objevily první informace o dohodě automobilky Toyota s japonskou vesmírnou agenturou JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), která měla vést ke zvážení spolupráce na budoucím společném pokroku v průzkumu vesmíru. A prvním krokem měl být vývoj nového typu vozidla pro průzkum Měsíce, které by astronautům poskytlo dosud nevídané možnosti.

Podle nejnovějších informací již jednání skončila a Toyota se s agenturou JAXA dohodla na tříletém vývoji vesmírného vozidla, které by mělo mít přetlakovou kabinu a pohon na vodíkové palivové články. Do konce roku 2019 by měly být určeny technologie, které bude třeba pro pohyb na Měsíci vyvinout. V roce 2020 by měla začít výroba nezbytných komponent a již v roce 2021 by měly začít probíhat nezbytné testy. Toyota za tímto účelem otevřela 1. července dedikované pracoviště Lunar Exploration Mobility Wokrs, na kterém by mělo do konce roku pracovat okolo 30 lidí.

Podle dosud zveřejněných informací by měl tento „první vesmírný obytňák“ měřit 6 metrů na délku, 5,2 metru na šířku a 3,8 metru na výšku, což Toyota přirovnává k rozměrům zhruba dvou mikrobusů. Uvnitř by měl být prostor okolo 13 m2, který bude poskytovat dostatek komfortu pro dvě osoby. V nouzových případech se však mohou vejít i osoby čtyři.

Astronauti by měli být schopni využívat vozidlo po dobu zhruba šesti týdnů, během kterých mají ujet vzdálenost až 1000 kilometrů. O pohon se budou starat vodíkové palivové články od Toyoty, dobíjení palubních baterií má zajistit velký solární panel na boku. Dostatečný komfort na dlouhých cestách by měla zajistit přetlakovaná kabina, díky které nebudou muset kosmonauti neustále nosit skafandr.

Prozatím odsouhlasený plán zatím přinesl rozvrh na následující 3 roky, předběžné plány už ale počítají i s horizontem dalšího desetiletí. Pokud vše půjde podle plánu, měl by již od roku 2022 vznikat prototyp v měřítku 1:1, na kterém si Toyota s JAXA ověří kvality pohonného systému. Od roku 2024 se počítá s vývojem, designováním a výrobou modelu, který by se měl podobat finální verzi. Skutečný model určený do vesmíru by však měl začít vznikat až od roku 2027 a jeho let je předběžně naplánován na rok 2029.

Pokud se podaří dotáhnout projekt do finále, počítá agentura JAXA především s průzkumem polárních oblastí Měsíce, kde se nachází zamrzlá voda. Agentura navíc očekává, že vývoj tohoto speciálního vozidla by mohl přispět k dalšímu rozvoji možností přepravy na povrchu cizích planet. To už se ale bavíme o hodně vzdálené budoucnosti.