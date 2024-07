Toyota předvedla autonomní driftování v tandemu. Světové prvenství ukrývá hlubší význam

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Výzkumný institut japonské Toyoty (TRI) a inženýrská univerzita v americkém Stanfordu již sedmým rokem spolupracují na výzkumu s cílem zvýšit bezpečnost jízdy na silnicích. Svůj nejnovější pokrok ve vývoji systémů autonomní jízdy nyní experti prezentují zajímavým způsobem – autonomním tandemovým driftováním dvou upravených sporťáků Supra, ve kterých byli profesionální piloti vlastně jen dohledem a cestujícími.

Toyota uvádí, že v rámci vývoje jízdní bezpečnosti jde o světové prvenství, které do budoucna pomůže vylepšit schopnosti asistenčních a autonomních systémů. S přidáním druhého vozu driftujícího v tandemu nyní týmy lépe simulovaly dynamické podmínky, ve kterých musí vozy rychle reagovat na ostatní vozidla, chodce a cyklisty, nehledě na udržování stability na površích s menší přilnavostí.

„S využitím nejnovějších nástrojů umělé inteligence teď umíme autonomně driftovat se dvěma vozy v tandemu. Jedná se o nejsložitější manévr v motoristickém sportu a dosažení tohoto milníku znamená, že můžeme dynamicky ovládat vozy v extrémních podmínkách. To má dalekosáhlé důsledky pro zabudování pokročilých bezpečnostních systémů do budoucích automobilů,“ uvedl k pokroku Avinash Balachandran, viceprezident divize TRI zaměřené na interaktivní řízení.

Fyzika driftování je ve skutečnosti podobná tomu, co může auto zažít na sněhu nebo ledu. Výzkumný tým tak dodává, že poznatky nasbírané z projektu autonomního driftování již vedly k novým technikám bezpečného ovládání vozidel řízených autonomně na ledu. „Tato nová technologie dokáže včas zasáhnout, aby ochránila řidiče a zvládla ztrátu kontroly, stejně jako by to udělal profesionální drifter,“ prozradil Balachandran.

Na úpravě dvojice modelů Supra se podílelo závodní vývojové oddělení Toyoty (TRD) a rovněž známý výrobce tuningových dílů GReddy. Ačkoliv se od sebe vozy v určitých ohledech liší, v obou případech byly vyladěny do specifikace závodních speciálů americké driftovací série Formula Drift. K ovládání řízení, plynu, brzd a snímání pohybu jsou vozy vybaveny nespočtem senzorů, řídících jednotek a dalších zařízení. Vozy taktéž sdílejí vlastní vyhrazenou WiFi síť, která jim umožňuje komunikovat v reálném čase a vyměňovat si informace, například svou relativní polohu či plánovanou trajektorii.

Úkolem pronásledujícího vozů bylo samozřejmě driftovat vedle vedoucího vozu a aktivně se vyhýbat srážce. Experti nakonec dodávají, že jednotlivé vozy při této disciplíně opakovaně vyhodnocují a řeší optimalizační problémy až 50krát za sekundu, aby se rozhodly, jaké příkazy k řízení, plynu a brzdám nejlépe odpovídají požadovanému pohybu, zatímco reagují na rychle se měnící podmínky.