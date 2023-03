Toyota přehodnocuje plány na elektromobily, může za to i Tesla Model Y

Zatímco většina významných automobilek se po hlavě vrhla do přípravy a výroby elektromobilů, Toyota zůstávala ostražitá a šla cestou hybridů, které ve snaze o snižování emisí CO 2 viděla jako přínosnější. Často za to byla kritizována, stejně jako její prezident Akio Toyoda. V lednu však CEO oznámil, že na svůj post rezignuje a od 1. dubna 2023 jej nahradí Kodži Sató, který přislíbil větší důraz na elektromobily. Paradoxně ale Toyota v otázce elektromobilů nejprve zvolní. Podle Automotive News za to částečně může i Tesla Model Y.

Běžnou praxí automobilek při vývoji nového auta je průzkum praktik konkurence. Nejen teoretický, ale často také praktický, kdy se konkurenční auto koupí, rozebere a zkoumá se každý jeho šroubek. V rámci tohoto průzkumu se Toyota ze zřejmých důvodů zaobírala také Teslou. Její Model Y pak po rozborce jeden z nejmenovaných zaměstnanců značky označil za umělecké dílo.

Tesla ve výrobě používá velké lisy na plech, díky nimž může být základní tělo vozu složeno z pouhých dvou dílů. Zároveň je jako součást struktury používán akumulátor, zatímco Toyota jej do platformy e-TNGA instaluje zvlášť. To omezuje velikost akumulátoru a adekvátně tomu také dojezd vozu na jedno nabití. Navíc musí japonská automobilka na výrobu používat více dílů, nedokáže nabídnout zavazadlový prostor v přídi (tzv. frunk) a srovnatelné vozidlo je zhruba o 100 kilogramů těžší. Některé z omezení platformy e-TNGA způsobila skutečnost, že její základ byl původně vyvíjen pro vozidla se spalovacím motorem – ať s elektrickou asistencí či bez ní.

Nejen na základě těchto zjištění je Toyota se stávající elektrickou platformou e-TNGA nespokojená. Aktuálně tvoří základ trojice bZ4X, Subaru Solterra a Lexus RZ, stejně jako modelu bZ3 vyvinutého vee spolupráci s čínskou společností BYD. Další modely využívající platformu e-TNGA byly ve vývoji, ale Sató práci na některých z nich pozastavil. Přitom je Toyota uprostřed procesu modernizací svých relevantních továren, aby byly schopné s e-TNGA pracovat.

Podle Automotive News si Toyota chce zpomalením dát čas na vývoj lepší platformy, specificky připravené na elektrická vozidla. Přestože jsou upravená strategie a nynější zpomalení v práci na elektromobilech spojovány s Kodži Satem, Toyota říká, že tyto kroky byly naplánovány ještě za vedení Akia Toyody. Značka zároveň říká, že i nadále bude prodávat ty alternativní pohony, na které je konkrétní trh připraven. Pokud daný trh ještě není připraven na elektromobily, Toyota na něm nabízí hybridy, plug-in hybridy či okrajově také vodíková auta.

Toyota pro elektromobily zřídila nové výzkumné a vývojové středisko a přislíbila některé z továren upravit tak, aby byly během několika let schopné produkovat plnohodnotné elektromobily. Přestože se Japonci obdivně vyjadřovali k Tesle a nabrali zkušenosti s vývojem elektromobilů s čínskou značkou BYD, nejsou přesvědčení, že by jejich vozy splnily přísné interní požadavky Toyoty na kvalitu. Nejmenovaný člověk z automobilky kolegům z Automotive News řekl: „Jestli BYD své baterie testuje na životnost 100.000 kilometrů, my naše testujeme na 200.000.“

Japonská automobilka zkrátka nechce honbě za elektromobily podřídit vše, ani svůj důraz na kvalitu a životnost vozidel. Jeden ze zdrojů v automobilce dále řekl, že mezi důvody zpomalení vývoje elektromobilů patří také snaha Toyoty zajistit si dostatek materiálů na jejich výrobu, aby ji případné výpadky dodávek neomezovaly. Jeden z nejmenovaných vedoucích pracovníků Toyoty uvedl, že se značka snaží plánovat alespoň na dvacet let dopředu, ne jen na následujících pět.