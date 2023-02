Blížící se novinky Toyoty: Nová RAV4 i Camry… a ostřejší Supra!

Motorističtí kolegové z australského webu Drive se dostali k interním informacím, podle nichž je příští generace Toyoty RAV4 ve vývoji a její odhalení by se mohlo uskutečnit na konci příštího roku, případně začátkem toho dalšího, pokud dojde k nějakému neplánovanému prodlení. Výroba by podle společnosti Auto Forecast Solution (AFS) měla odstartovat v říjnu 2024, minimálně pro severoamerický trh.

K nové RAV4 zatím není k dispozici mnoho informací, ale kolegové z webu Drive odhadují, že by se mohla vydat stejnou cestou jako jiné novinky Toyoty z poslední doby. To znamená nový design, ale modernizovanou techniku stávající generace. Předpokládat se dá větší důraz na hybridní pohon (HEV a PHEV), případně úplné vyřazení ostatních motorizací z nabídky.

Podobné změny se očekávají i v případě nové generace modelu Camry, jenž má být rovněž představen v příštím roce, pravděpodobně ještě před novou RAV4. Na rozdíl od nového SUV by si však model Camry mohl zachovat nehybridní motorizace, které jsou u něj především na americkém trhu stále populární. Na našem trhu naopak už jiné, než hybridní Camry nepořídíte. Společnost AFS v případě úspěšného sedanu očekává start americké výroby v dubnu 2024.

Bude zajímavé sledovat, jak se Camry popere s celosvětově klesajícím zájmem o vozy s karoserií sedan. Na druhou stranu může právě klesající konkurence přispět k jejímu pokračujícímu úspěchu. K tomu by měla přispět i nová digitální výbava, protože stávající generace modelu si stále musí vystačit se zastaralým infotainmentem a konektivitou. Jak by mohla příští Camry vypadat, se nedávno pokusil vymyslet grafik webu Kolesa.ru. Inspirace loni představenou novou generací modelu Crown je zřejmá.

Další chystanou novinkou, která přijde dokonce ještě dříve než Camry, a to zřejmě ještě v průběhu letošního roku, je ostřejší provedení GR Supry! Bude to jakési poslední hurá modelu, neboť jak už z dřívějších neoficiálních informací víme, nástupce sice dostane v roce 2025, ale poháněného výhradně elektřinou.

Supra GRMN, jak se ostřejší verzi modelu prozatím přezdívá, má být pochopitelně poháněna motorem od BMW, a to třílitrovým řadovým šestiválcem s dvojicí turbodmychadel naladěným na výkon okolo 550 koní. Ostrá Supra by pak podle informací japonského webu Best Car měla v nabídce vydržet až do konce výroby stávající generace, s nímž se rovněž počítá v roce 2025.

Aby těch novinek neměla Toyota náhodou málo, z našich dřívějších článků ještě připomeňme plány na odhalení nového luxusního SUV, které si vypůjčí název Century a stane na vrcholu nabídky vozů se zvýšenou stavbou. Zároveň se očekává představení druhé generace modelu C-HR, jejíž design bude vycházet z loňského konceptu C-HR Prologue. S oběma vozy se počítá ještě letos.