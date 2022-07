Toyota RAV4 2.5 Hybrid e-CVT 4x4 Adventure – Příjemný univerzál se stylovější tváří

Varianta Adventure chce být jakousi „drsnější“ alternativou, výrobce mluví o „robustním stylu“. Auto dostalo zejména přepracovanou příď s černou maskou chladiče a zajímavé je, že se přesunulo také logo: z náběžné hrany kapoty se přestěhovalo do střední části, kde je usazeno na horizontální lišty protínající masku. Novinku dále představuje začlenění předních mlhovek do nových černých rámečků.

Dojem robustnosti mají podtrhnout širší lemy kolem podběhů kol a nové nástavce pod nárazníky, vpředu i vzadu leskle stříbrné. Možná by ale bylo praktičtější, kdyby nástavce nebyly lakované. Na testovaném voze totiž už byl přední nástavec odřený, černý plast by poškození zamaskoval lépe.

Líbí se mi ale lak karoserie Urban Khaki, který v kombinaci s prvky v šedém odstínu Dynamic vzdává hold ikonické světlé střeše modelu Toyota FJ40 Land Cruiser. Kola jsou 19palcová, s matně šedým povrchem.

Nastartovat a jet

Specifické prvky najdeme také v interiéru, jde zejména o čalounění sedadel využívající černou umělou kůži, doplněné o kontrastní oranžové švy. RAV4 ještě navíc dostala prahové lišty.

A Machi jistě zajásá nad další novinkou. Možná si pamatujete, že jsme poměrně nedávno v redakci měli na dlouhodobý test jinou „ravku“ a že si Martin postěžoval na neosvětlená tlačítka ve dveřích. Toyota tento prohřešek napravila a všechny vozy v modelovém provedení 2022 už mají podsvícené spínače ovládání oken. Seznam změn dále zahrnuje nové projektorové LED světlomety, přední LED mlhovky, interiérové LED osvětlení, elektrické nastavování sedadla předního spolujezdce či nové porty typu USB-C pro nabíjení mobilních zařízení na cestách.

Jinak je to stará dobrá „ravka“ s ergonomicky příjemným interiérem. Jen se podívejte na to množství ovladačů a tlačítek. Jejich rozmístění dává smysl a rychle se naučíte, kde co je a čím co ovládáte. Kruhové ovladače jsou navíc pogumované a mají takový uspokojivý chod, praktická jsou i pogumovaná madla ve výplních dveří, která tak v ruce nekloužou.

Co mě ale vyloženě bavilo, byla prostá skutečnost, že v RAV4 stačí nastartovat a jet. V tomhle autě nemusíte podstupovat proceduru jako v jiných současných vozech, nemusíte vypínat různé otravné systémy, nemusíte čekat na infotainment, abyste si na obrazovce „vyťukali“ nastavení ventilace. Nádhera. Slušný je i výběr materiálů a zpracování.

A přestože například multimediální systém je vyloženě zastaralý (pro modelový rok 2023 se chystá náprava), ani trochu mi to nevadilo. Naopak, oceňuji, že infotainment v „ravce“ nehraje důležitou roli. Během jízdy ho prakticky nepotřebujete a nemusíte se na něj obracet kvůli každé prkotině. Pozornost tak můžete plně věnovat řízení.

Většina nastavení vozu je k nalezení na displeji zakomponovaném v přístrojovém štítu, který taktéž nepůsobí moderně, je ale přehledný a snadno ovladatelný tlačítky na volantu. Zvláštní jen je, že palubní počítač nenuluje společně se spotřebou počítadlo kilometrů, to má svůj kolíček v přístrojovce. Toyota každopádně pro provedení pro modelový rok 2023 připravila kompletně digitální panel.

Jestli vás RAV4 zajímá, pak už jste si určitě dávno někde přečetli, že má prostorný interiér a praktický kufr. V Toyotě je ve všech směrech místa dost, k zadním sedačkám je snadný přístup a zavazadelník s objemem 580 litrů je také fajn.

Jak jezdí?

Provedení Adventure si můžete objednat výhradně jako hybrid s pohonem všech kol. O této technice jsme toho už napsali mnoho, takže jen stručně připomenu, že ústrojí se skládá z 2,5litrového zážehového čtyřválce s proměnným časováním ventilů, který pracuje v Atkinsonově cyklu a kombinuje přímé a nepřímé vstřikování. Maximální výkon spalováku činí 130 kW.

Pomáhají mu ještě dva elektromotory, jeden má 88 kW, druhý, pohánějící zadní kola, pak 40 kW. Maximální systémový výkon dosahuje 163 kW.

Soustava zahrnuje malou trakční baterii, díky níž hybrid umí za určitých okolností jezdit čistě na elektřinu. Elektrické cestování si můžete vynutit sami stisknutím tlačítka EV Mode, ale ne vždy se to třeba kvůli vysoké aktuální rychlosti nebo stavu nabití akumulátoru podaří. A když už ano, pak stačí trochu víc přišlápnout plynový pedál a auto samo okamžitě zapojí spalovací motor.

Ale i když jsou elektrické schopnosti významně omezené, možná by vás překvapilo, jak často se jen elektřina dostává ke slovu. Toyota totiž spalovací motor odpojuje, jak jen může. Pokud si dáte záležet na práci s plynem a okolnosti to dovolí, zvládnete na ni ujet i stovky metrů. Mně se dokonce povedlo přejet bez jediné kapky benzinu noční okresní město z jednoho konce na druhý.

Video se připravuje ...

Proto auto potěší velice zajímavou spotřebou. Po Praze jsem jezdil za 5,9 l/100 km, mimo obce a dálnice za 5,4 a průměr po týdenním testu činil skoro až neuvěřitelných 5,6 l/100 km. Nejhůř si „ravka“ vedla na dálnici: 8,5 l/100 km.

Slušná je i dynamika. Není samozřejmě vyloženě oslnivá, ale podle mě je naprosto dostačující do běžného provozu. SUV zvládne pohotová předjíždění, táhlá stoupání i svižné dálniční přesuny. Jen je potřeba přijmout svérázný projev hybridní soustavy, kdy každé prudké sešlápnutí plynu doprovází monotónní zvuk vytočeného spalovacího motoru. Ale musím okamžitě dodat, že hluk není už ani zdaleka tak nepříjemný jako u dřívějších generací toyťáckých hybridů. Určitě bych se však nebránil další fázi kultivace. Při opatrné práci s akcelerátorem ovšem připojování spalováku probíhá jemně.

Sympatické jsou jízdní vlastnosti, takové hezky vyvážené. I na 19palcových kolech, obutých do pneumatik o rozměru 235/55, je „ravka“ hodně pohodlná. Na některých nerovnostech se sice může ozvat tlumená tupá rána, ale po většinu času jsem byl s komfortem spokojen. A špatný rozhodně není ani projev v zatáčkách. Řízení sice postrádá větší zpětnou vazbu, ale to u rodinného SUV snad nevadí. Důležitější je, že vůz se stáčí poměrně ochotně, že působí stabilně a převážně neutrálně.

Slušně funguje také netradičně řešený pohon všech kol využívající elektromotor na zadní nápravě. Toyotu jsem sice netýral v náročném terénu, do něhož se stejně nehodí, ale na rozbité polní cestě si vedla dobře. Podvozek dobře tlumil nedokonalosti sypkého povrchu a čtyřkolka autu vždy poskytovala dostatek trakce.

Toyota RAV4 ve verzi Adventure je tedy příjemně všestranné auto. Hezky se řídí, je prostorné, praktické a potěší po ergonomické stránce dotaženým interiérem. A cena? Dobrodružná varianta stojí 1.194.900 Kč.

Plusy

Úsporný hybridní systém

Prostorný, praktický a kvalitní interiér

Příjemné ovládání

Vyvážené jízdní vlastnosti

Slušná dynamik

Minusy

Zastaralé prostředí infotainmentu

Vyšší spotřeba na dálnici

Horší komfort na některých nerovnostech

Zvuk spalovacího motoru pod zátěží