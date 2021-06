Toyota se zatím nechce soustředit pouze na elektromobily, nabídne více pohonů

Během příštích 30 let bude Toyota nabízet benzínové motory, hybridy, vodíkové elektromobily i bateriové elektromobily. Vybere si tak opravdu každý.

Zatímco většina automobilek aktivně elektrifikuje, přičemž některé už dokonce přislíbily i konec spalovacích motorů ve své nabídce, Toyota statečně vzdoruje a odmítá se v příštích letech zaměřit pouze na elektromobilitu. Zákazníkům sice nabídne několik čistě elektrických modelů, vedle nich však budou mít na výběr i mnoho jiných pohonných jednotek.

Důvodů, proč se automobilka nechce pouštět naplno do elektrifikace, je přitom hned několik. Někdo by mohl soudit, že automobilka naskakuje do rozjetého vlaku elektrifikace poměrně pozdě, představitelé Toyoty však uvádí jiné důvody.

Podle kolegů z Automotive News, kteří byli přítomni na výroční schůzi akcionářů, mohou být jedním z důvodů, proč se automobilka vyhýbá zaměření pouze na elektromobilitu, obavy z uhlíkových emisí za „celý životní cyklus elektromobilů“. Některé studie totiž naznačují, že proces výroby elektromobilů a jejich baterií může být škodlivější, než emise vypouštěné z výfuků moderních vozů.

Dalším důvodem, proč se Toyota nechce vydat pouze cestou elektromobility, jsou ale zákazníci. „Nakonec záleží především na tom, co si vyberou zákazníci,“ uvedl Masahiko Maeda – technologický šéf automobilky. Například jen v USA prý tvoří elektromobily méně než 2 procenta trhu s automobily, což je poměrně malý prostor, na kterém by se měly automobilky utkávat o přízeň zákazníků.

V nabídce Toyoty by se tak podle současných předpokladů měla dalších 30 let objevovat kombinace benzínových spalovacích motorů, hybridů, vodíkových elektromobilů i bateriových elektromobilů – půjde tak o jednu z nejširších nabídek pohonných systémů na trhu, ze kterých by si měl být schopen vybrat opravdu každý.

Připomeňme ale, že rezervovanost Toyoty k čistě elektrické mobility neznamená, že by se automobilka zcela stranila elektromobilů. Produkční verze prvního moderního elektrického SUV Toyoty, pojmenovaného bZ4x, by se měla představit již koncem tohoto roku a začátkem příštího roku by měla zamířit na trhy.

Elektrické SUV bZ4x, které lze považovat za čistě elektrickou Toyotu RAV4, však bude teprve prvním z řady čistě elektrických modelů Toyota, které si vysloužily vlastní specifickou značku Beyond Zero. Do roku 2025 by automobilka mohla celosvětově nabídnout dokonce až 15 čistě elektrických modelů.

Toyota tak bude mít co nabídnout lidem, kteří touží po elektromobilitě, současně ale na rozdíl od většiny konkurentů nesází vše na jednu kartu. Nám se podobný přístup rozhodně líbí, teprve čas ale ukáže, jak moc rozumné či nerozumné rozhodnutí to bylo.