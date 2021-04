Pomocí elektromobilů chceme změnit řidičský zážitek, říká produktový šéf Toyoty

Toyota je sice propagátor hybridního pohonu, musela ale zareagovat na trendy a chystá také elektrické modely. Pojme je ale po svém, jako něco nového, co chce změnit řidičské zážitky.

Elektromobily jsou trendem dnešního automobilového světa, Toyota ale zůstávala dlouho stranou. Nadále totiž věří spíše hybridnímu pohonu a do budoucna tomu vodíkovému, s palivovými články. Elektrický pohon je ale dnes i kvůli legislativě a rostoucímu zákaznickému zájmu nevyhnutelný, a tak i Toyota musí reagovat.

Toyota proto chystá hned 10 elektrovozů uvedených do roku 2025. Podobně jako jiné automobilky přitom bude mít svébytnou rodinu elektromodelů, v tomto případě nazvanou bZ (beyond Zero). Prvním jejím zástupcem bude crossover, jehož tvary naznačuje na šanghajském autosalonu prezentovaný koncept Toyota bZ4X. O něm a o dalším vývoji v oblasti elektrického pohonu jsme si popovídali s Andreou Carluccim, produktovým a marketingovým ředitelem evropské divize Toyoty.

Toyota bZ4X je prezentován jako koncept, na pohled má ale velice blízko produkčnímu autu. Jak blízko má tedy sériové verzi?

Pokud použiji nějaký marketingový výraz, je to takový prolog. Je to velice pokročilý koncept.

Koncept zaujal velice netradičním řešením volantu. Jaký je jeho důvod?

Můžeme říct, že jako první toto řešení s řízením po drátě použijeme v Číně. Tento systém zatím nemůžeme homologovat v Evropě, a tak ho tu zatím nemůžeme použít. Každopádně to zásadně mění tvar volantu, který je přizpůsoben právě řízení po drátě. Podle našeho to zásadně změní pohled na auto a řidičský zážitek, protože eliminuje třeba vliv povrchu silnic. Tohle je náš cíl, změnit řidičský zážitek. Často se v souvislosti s elektromobily mluví jen o dojezdu. My ale přemýšlíme o novém druhu auta, který umí změnit pohled na ně.

Toyota je velký propagátor hybridního pohonu, blízká budoucnost se ale minimálně v Evropě jeví ve znamení elektrického pohonu. Mění se něco ve vašem pohledu na elektrický pohon?

Technika elektromobilů se vyvíjí, a to rychleji, než jsme čekali, mění se legislativa, a tak jsme museli reagovat. Každopádně zůstáváme loajální našemu směru.

Pořád věříme, že u osobních aut s delším dojezdem je z hlediska uhlíkové neutrality a ekologičnosti budoucnost ve vodíkovém pohonu. Do města se ale hodí elektrický pohon, ať už mluvíme o subkompaktech nebo ještě menších vozidlech. Každopádně pořád věříme, že hybrid spolu s plug-in hybridy zůstane tím nejdůležitějším řešením. Naše plány nadále počítají s tím, že v roce 2025 naše evropské prodeje budou tvořeny ze 70 % hybridy.

Říkáte, že elektropohon se vyplatí hlavně u malých aut. Koncept bZ4X je ale vcelku velký. Proč má tedy elektrický pohon?

Už teď můžu potvrdit, že je to auto o velikosti RAV4. Je to globální model. Je tedy možná velké z hlediska Evropy, ale ne z pohledu celého světa.

Nadále propagujete vodíkový pohon, který je ale minimálně v Evropě trochu stranou zájmu. Souvisí s tím příchod elektromobilu?

Objektivně je to velká výzva. Evropská komise s vodíkovým pohonem do budoucna počítá, infrastruktura tomu ale zatím neodpovídá. Musíme si být jistí, že nekráčíme jen k jednomu řešení, dokud infrastruktura není hotová. Jsme součástí ekosystému, a tak musíme naslouchat zákazníkům, a tak bez nich nemůžeme prosazovat nějakou techniku. Zákazníci musí dostat dostupnou techniku, techniku, kterou chtějí. Já osobně používám v Bruselu Mirai, ale chápu, že hledat tu jednu vodíkovou stanici není pro každého ideální.

Dlouho se mluví o tom, že budoucnost elektrovozů je ve znamení baterií s pevným elektrolytem (solid-state batteries). Jak jejich vývoj postupuje? Uvidíme je už v prvním sériovém modelu rodiny bZ?

Vyvíjíme baterie s pevným elektrolytem a deklarujeme, že je použijeme zhruba do roku 2025. První vozy bZ ale dorazí v příštím roce, což je zároveň odpověď na vaši otázku. Tyto baterie nabízejí každopádně ideální poměr mezi hmotností a kapacitou baterií a jejích dobíjení. Trend tedy kráčí tímto směrem, chce to ale ještě čas, je potřeba techniku ještě dovyvinout.

Toyota bZ4X je váš další společný projekt se Subaru. Můžete popsat, jaké části který z partnerů dodal?

Pro nás je to těžké oddělit, protože je to opravdu společný projekt, na kterém úzce spolupracujeme s přáteli ze Subaru. Můžu však říct, že filozofie Toyoty není jen o spolupráci a sdílení techniky, ale také o využití toho nejlepšího od každého z partnerů. V tomto případě mluvíme o pohonu všech kol. Máme s ním dostatek zkušeností, ale chtěli jsme u tohoto auta mít charakter, kterým je známé právě Subaru. Čtyřkolka je tedy něco, co dodalo Subaru.

Jakou koncepci pohonu tedy vůz použije?

Použijeme jak pohon předních kol, tak všech. Nová platforma e-TNGA pro elektromobily nám umožňuje určitou volnost, díky svému přizpůsobení elektrickému pohonu. Využívá baterie v podlaze pro snížení těžiště. U modelů bZ s e-TNGA jsme mohli zvětšit vnitřní prostor. Tyto modely se tak zaměří na zážitek během jízdy. Nabídnou prostor a vzdušnost díky velkému prosklení.

Nyní mnohé automobilky expandují na poli elektromobility, elektrické platformy jsou do jisté míry hodně podobné. Jakými vlastnostmi budou chtít zaujmout vaše elektrické vozy?

Věříme, že přicházíme s něčím novým, svěžím. Neděláme jen auto s baterií, ale zcela novou koncepci. Myslíme, že půjde o zážitek, začlenění řidiče nebo architekturu interiéru. Důležité jsou také naše zkušenosti s vývojem hybridního pohonu a s tím souvisejícím vývojem baterií. Dobře tak víme, jak se akumulátory za jakých podmínek chovají. Zmínit tak musím i odolnost, životnost, které souvisí s našimi zkušenostmi s vozy s bateriemi. Chceme také zaujmout konektivitou. Využijeme ta nejmodernější řešení, ale podle Toyoty, tedy vytvoříme spolehlivé prostředí bez poruch a chyb.