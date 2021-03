Toyota smetena vlnou tsunami byla zcela opravena do výborného stavu

Sportovní kupé ze 70. let připomíná, že naděje umírá poslední. Toyota označena čísly 311 byla odepsaná stejně jako její majitel, později se oba stali podporovanými hvězdami celé země.

Dne 11. března 2021 uplynulo přesně deset let od silného zemětřesení následovaného ničivou vlnou tsunami. Běs přírody pocítilo východní Japonsko, ostrovním státem nikdy nic silnějšího necloumalo a celosvětově se otřesy zapsaly na čtvrté místo sledovaného žebříčku. Mezi cca 16 tisíc mrtvých a 2600 pohřešovaných se naštěstí nepočítá Masayuki Watanabe, který po katastrofě postrádal pouze majetek v podobě rodinného domu a vlastního automobilu.

Kromě stavby voda smetla také zaparkovanou Toyotu Corollu z roku 1971. Červený veterán pomačkaný bokem od zdevastovaného domu zaujal japonskou veřejnost, která dobrosrdečně pomáhala spoluobčanům s návratem do normálního života. Charitativní akce vyšly i na rudý vrak postupně uvedený do výborného stavu.

Podporovatelé se složili na kompletní renovaci tehdy čtyřicetileté Corolly. Majitel přijal podané ruce a začala automobilová náprava. Kromě radosti oprava posloužila jako balzám na duši po hororovém zážitku z břehu Pacifiku. Masayuki netušil, co ho čeká směrem z oceánu, když ve 21 letech přebíral klíče od zcela nové Toyoty Corolly 1400SR. Měl jiné starosti, protože kromě novinky v garáži slavil promoce a k tomu narození prvního potomka. Původně chtěl Celicu, ale právě uvedenému sportovnímu modelu v sytě červené nešlo odolat, přiznal Watanabe. Volba srdcem vyšla na 750 tisíc japonských jenů (dnes cca 151.000 korun).

Možná rodina a chybějící zadní dveře byly důvodem, že Watanabe nikdy neměl v úmyslu vlastnit Corollu napořád. Proti okamžitému prodeji před zemětřesením platilo mnoho nezapomenutelných vzpomínek, památeční chvíle za volantem přibývaly až do 11. března odpoledne.

Přesně ve 14:46 hodin místního času bylo auto klasicky postavené u domu v prefektuře Mijagi, když se půda poprvé zachvěla. Následovaly další otřesy zcela bezprecedentní síly devíti stupňů Richterovy škály. Pohyby nezpůsobily takové škody jako následné tsunami. Zákeřnou vlnu vyvolal masivní zdvih mořského dna, což uvolnilo destruktivní energii. Po hodině a půl od citelných zemských vibrací bylo zástupem vražedných vln zasaženo 670 kilometrů japonského pobřeží. Masa vody dosahovala výšky až 39 metrů a před následky nebyly často uchráněny ani lokality umístěné 15 kilometrů ve vnitrozemí.

První spláchnuté oblasti měly pouze osm minut na reakci, proto často nebylo možné zachránit ani vlastní maličkost. Ztráty nejcennějších lidských životů ve statistikách doplnil odhad zničení 70 až 200 tisíc vozidel. Watanabe objevil své auto tři dny po tsunami odplavené asi 30 metrů od místa, kde kdysi stál jeho dům. V zoufalství vůbec nepřemýšlel o nadějích opětovného návratu do dřívějšího života, s autem už nemohl počítat.

Otřeseného muže podržela komunita automobilových souputníků, kteří se znali přes fandovská fóra a spřátelené kluby. Za 20 let působnosti v těchto sdruženích se Masayuki dostal do podvědomí jedinců schopných pomoci v nejtěžších životních etapách. Podnikaví kamarádi zajistili možnosti opravy včetně finanční podpory a zatracovaná Toyota putovala do dílny už dva měsíce po zkáze.

Mezi ochotnými zachránci byla i redakce časopisu Old Timer, po publikování příběhu se přidali další podporovatelé včetně bývalých či současných majitelů stejného vozu. Společenská soudržnost generovala mimo jiné nové i použité autodíly, čímž se oprava usnadňovala až do dalšího hrůzného okamžiku. Probíhající renovaci zastavil požár servisu. Obnova v plném proudu se blížila k finále, když oheň opět zničil lak, plasty a další součástky nachystané k montáži do osudové Corolly.

Rozpracovaný projekt prostě nemohl být jen tak zastaven a shoření dílny byla proti tsunami nicotná komplikace. Opět se ozvali dobrosrdeční spoluobčané, díky kterým byly práce přesunuty do restaurátorského centra v prefektuře Ibaraki. Do třetice už se neodehrály žádné kritické události a po pěti letech od zemětřesení vyjela Toyota vlastními silami zpět na světlo drsného světa.

Návrat na silnice dokonce sledovala média a historický okamžik pozorovala i samotná automobilka. Podle Toyoty vůz údajně zvládl celou čtyřhodinovou cestu zpět do domovského města, kde žil Masayuki v provizorním bydlení. Jeho dojemné děkování patřilo všem zúčastněným, kteří zařídili práci i díly zdarma. Připomínkou zůstanou registrační značky s čísly 311 jako odkaz na datum zdánlivého konce veškerého bytí.