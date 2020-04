Trabant se měl vrátit jako elektromobil. Tento se inspiroval u Mini

Někdejší symbol Východního Německa se měl před lety vrátit na automobilovou scénu jako malý městský elektromobil. Neklaplo to, přesto se můžeme podívat, jak by dnes asi vypadal.

Když se řekne Trabant, většina z nás si vybaví legendární vozítko z Východního Německa, které se vyrábělo v letech 1957 až 1991 a celkem vzniklo 3,7 milionu nejrůznějších kusů (sedan, kombi, ale i speciály bez dveří). Dnes už jsou trabanty na českých cestách spíše vzácností, u většiny z nás ale stále dokáží vykouzlit úsměv na tváři.

Po letech od skončení výroby původních trabantů se začalo spekulovat o jeho možném návratu na scénu. Bavorská společnost Herpa vyrábějící miniauta totiž koupila práva na jméno Trabant a na frankfurtském autosalonu v roce 2007 představila zmenšený model, tzv. newTrabi. Hovořilo se o elektromobilu, jenž by mohl využívat kupříkladu techniku BMW.

Vypadalo to slibně, když firma o dva roky později na stejné místo přivezla hotový koncept Trabantu nT. Skupina hledala investory a říkala, že elektromobil s asynchronním elektromotorem o výkonu 45 kW by do výroby mohl zamířit nejpozději v roce 2012. Nakonec ale z těchto smělých plánů sešlo a reinkarnace známého automobilového jména jsme se nedočkali.

Nevadí. Náš šikovný kolega Honza se v grafickém programu pustil do práce a zkusil nakreslit, jak by asi Trabant vypadal, kdyby se měl s elektrickým pohonem vrátit dnes. Vy se na výsledek můžete podívat v galerii výše, obohatili jsme ji ještě o snímky někdejšího Trabantu nT. Kulatá světla vpředu má pořád, jinak ale nezůstal kámen na kameni.

Tak co, líbil by se vám takový Trabant na tuzemských cestách? Byla by to podle vás zajímavá alternativa pro elektrického miníka či Hondu e?