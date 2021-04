Uhlíkově neutrální už se stávají i obyčejné modely autíček

Nejnovější příklad nabízí společnost Matchbox, která se pochlubila nevšedním modelem Tesly Roadster. Na první pohled obyčejné autíčko je totiž z 99 procent vyrobeno z recyklovaných materiálů a celý výrobní proces by měl být uhlíkově neutrální. Co to v praxi znamená?

Model Tesly by měl být z 62,1 procenta vyroben z recyklovaného zinku, dalších 36,9 procenta pak připadá na recyklovaný plast a pouze jedno procento je z nerecyklované nerezové oceli. Model, který by se měl na trhu objevit v roce 2022, je navíc v obalu ze směsi papíru a dřevěných vláken, který se dá kompostovat a nevzniká z něj tedy žádný odpad.

Tesla však není jediným modelem společnosti Matchbox, který by se měl stát takto šetrným vůči životnímu prostředí. Již koncem jara tohoto roku by měla společnost představit sérii environmentálně ohleduplných autíček, která bude tvořena elektromobily a hybridy jako Nissan Leaf, Toyota Prius, BMW i3 nebo BMW i8.

Během listopadu by se navíc v nabídce společnosti měly objevit i sady s čerpací stanicí a garážemi, která budou obsahovat i nabíječky elektromobilů. Cílem by přitom mělo být rozšířit povědomí o environmentálních problémech a jejich řešení i mezi dětmi.

Společnost Matchbox ovšem propaguje recyklaci a ekologické nakládání s odpady i u svých elektrifikovaných hraček. Většina elektroniky by totiž měla být umístěna do jednoho odstranitelného modulu, jehož vyjmutí by mělo být snazší, než u starších hraček. Nové produkty by navíc měly být doplněny letáky, jak je v případě vyhazování správně roztřídit.

Navíc se stejně jako u automobilek mluví o snižování energie spotřebované při výrobě a omezování emisí vznikajících při výrobě – ovšem bez vlivu na výslednou kvalitu. Matchbox tak následuje kroky své mateřské společnosti Mattel, která chce do roku 2030 využívat ve své výrobě stoprocentně recyklované, recyklovatelné či bio-plasty.