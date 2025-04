Umí Číňani dělat podvozky? Vaculík a Dokoupil hodnotí prémiový Zeekr 001

Čínská prémie je v Evropě pořád nezvyklý pojem. Pár značek zde své štěstí zkouší, ale v prodejích jsou hluboko pod evropskými výrobci. Mezi ty nejznámější patří Zeekr, který se už dostal i do povědomí místního lidu přesto, že existuje teprve tři roky. Tomu se loňský rok v Evropě docela vydařil, vyrostl totiž o 1858 %. Znamená to tedy 2.154 prodaných kousků ve srovnání se 110 o rok dříve, ale trend je to každopádně pozitivní. Letos si věří na další růst, protože kromě nové uvedeného malého SUV Zeekr X se zde začíná prodávat také velké SUV 7X.

TEST Zeekr 001 Performance AWD – Je čínská prémie postrach Němců? Michal Dokoupil Testy

My jsme se ale podívali na prvotinu Zeekru, stylový shooting brake 001, který se už dá pořídit i v Česku u firmy Top Drive Club. Přezdívá se mu čínské Porsche, kterému se blíží výkony, stojí ale podstatně méně. V kabině se zpracováním blíží evropské prémii a v softwaru je dokonce lepší. Čínské značky mají ale stále problém s naladěním podvozku a Zeekr 001 není jiný. Jezdí obstojně, ale do dokonalosti něco chybí. Proto jsme zajeli zvednout Zeekr do výšky a Martin Vaculík zhodnotil, jak konstrukci podvozku v Číně zvládli.

