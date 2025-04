TEST Zeekr 001 Performance AWD – Je čínská prémie postrach Němců?

Rychlost, s jakou čínské automobilky tvoří nová auta, je nevídaná. A stejně tak i odhodlání, se kterým, i přes mnohé dřívější neúspěchy, zakládají nové a nové značky. Geely to zkoušelo už v minulé dekádě, kdy rozjelo značky Emgrand, Gleagle a Englon, aby je zase rychle ukončilo s tím, že nadále se bude věnovat jen hlavní značce Geely. Dlouho to nevydrželo a dnes jich má pod sebou 12.

Jednou z nich je Lynk & Co, která vznikla jako levoboček Volva, s oficiálním sídlem ve švédském Göteborgu a zaměřená na mladší kupce. První model nazvaný 01 se prodává od roku 2017 i v Evropě a to s hybridním či plug-in hybridním pohonem. Právě na hybridy se automobilka zaměřila a dnes má takových modelů hned deset. Na počátku této dekády se ale chtěla pustit také do elektromobility, což oznámila konceptem Lynk & Co Zero.

Jenže Geely mělo nakonec jiné plány a pohledný vůz s bateriovým pohonem místo toho zamířil do nově založené značky Zeekr, pro kterou se stal prvním modelem. V hierarchii koncernu měl kousek od Šanghaje sídlící Zeekr zamířit výše než Lynk a stát se prémiovou odnoží Geely, zaměřenou pouze na elektromobily. Tak to nějakou dobu i bylo, dnes však Zeekr chystá i spalovací prodlužovač dojezdu, zatímco Lynk & Co nakonec dostal svůj první elektromobil. Na podzim loňského roku navíc přišla restrukturalizace, která ze značky Lynk & Co udělala dceřinou společnost Zeekru.

Prvotinu Zeekr 001 i nové malé elektrické SUV Zeekr X, což je prémiový sourozenec Volva EX30, už lze koupit i v Česku, ačkoliv zde automobilka ještě oficiálně není. Nabízí je firma Top Drive Club z Vestce u Prahy, která také provozuje autorizovaný servis Zeekru, má tedy i oficiální podporu automobilky. A právě tady jsem si model 001 ve verzi Performance AWD vypůjčil.

Na Evropu její karoserií

Zeekr 001 bývá označován za čínské Porsche Taycan a částečně za to může typ karoserie. Kombíky v Číně donedávna téměř neexistovaly a 001 je jedním z prvních pokusů ve světě elektromobilů. Jen to designéři nedotáhli úplně do toho, co si pod pojmem kombi představuje česká rodina, a zůstali u stylového shooting breaku, stejně jako zmíněné Porsche. Nicméně nezdráhal bych se jej označit i za větší hatchback, něco jako dříve zkoušel Opel s modelem Signum.

Designový jazyk si Zeekr vzhledem k popsané historii vypůjčil od Lynk & Co, takže vypadá jako brácha v Evropě prodávaného a mnohem levnějšího SUV Lynk & Co 01. Jenže ten u nás skoro nikdo nezná, a především styl s vysoko na kapotě posazenými lampami denního svícení a úzkou „maskou“ s hlavními svítilnami jedničce prostě sluší. I ta prémie se mu dá věřit, design je čistý a nepřeplácaný, kliky výsuvné a kola obrovská.

Povedené jsou i proporce, které úspěšně skrývají, jak je auto ve skutečnosti mohutné. Pro srovnání, se 4.970 mm sice nedosahuje délky německých limuzín, ale s 1.990 mm je o poznání širší než Mercedes třídy S nebo BMW řady 7 a zároveň je s 1.560 mm o kus vyšší i než některé crossovery. A přesto pořád dokáže působit až sportovně. Zásluhu na tom jistě má i zvolený typ karoserie či 22" kola, která v ní nejsou vizuálně utopená (základ stojí na 21" discích).

Zeekr 001 Performance AWD | auto.cz/David Rajdl

Na pozvolně se svažující zádi nesmí chybět spojené svítilny, největší automobilové klišé současnosti, ale Zeekr si s ním alespoň trochu vyhrál. Žádná nudná červená LED lišta, místo toho jsou pod čirým plastem ukryté jednotlivé svítící segmenty, napodobující denní svícení z kapoty. A do toho svítící písmenka Zeekr, aby každý i v noci na dálnici věděl, na co se to lepí.

Kufr mimochodem také odpovídá spíše většímu hatchbacku, nebo pro konkrétní srovnání třetí Fabii kombi. Má totiž 539 litrů, jen o devět více než česká klasika. Do výšky se tu navíc moc skládat nemůže, protože střecha je zkosená podobně jako u sedanu. Kufr má pravidelný tvar, je hezky čalouněný a pod podlážkou je ještě hluboká schránka vhodná třeba na kabely a příslušenství. To přední kufr je spíše takové placebo, jen aby se v tabulkách odškrtlo, že jej Zeekr má. Drobná prohlubeň v moři plastu působí až komicky a sotva se do ní vejde smotaný kabel. Ale nějaké to příslušenství a konektor pro funkci V2L se tu uklidit dá.

Západní střih s čínskými specifiky

Prémiovost by se měla promítnout především v interiéru, a to se Zeekru povedlo. Zpracování je skvělé, většina ploch je buď čalouněná nebo měkčená, tvrdé plochy jsou ze zjevně kvalitního materiálu. Slícování je dobré, při jízdě nic nevrže a i na dotek vše působí bytelně. A samozřejmě interiér nesmrdí, což se bohužel stále nedá říct pro zdaleka všechna čínská auta. Někomu se nemusí líbit dekor z „růžového zlata“, který je v kabině testovaného kusu, ale navolit se samozřejmě dá i jiný.

Designově opět není nijak přeplácaný, vzhlédl se v moderním trendu minimalizace ale zároveň ji nepřehnal. Takže obrovský displej s 15,4" uprostřed palubní desky je samozřejmostí, doplňuje jej ale velký 8,9" displej přístrojového štítu a také průhledový displej. Tlačítka jsou omezená na minimum, po vzoru Tesly se i volant nebo zrcátka nastavují přes menu na displeji, pomocí plošek na volantu. Ty jsou také nejotravnějším prvkem interiéru, dotykové plošky na obou ramenech volantu nejsou popsané, nesvítí, po doteku se jejich rozložení ukáže na průhledovém displeji. Zvyknout se na to dá, ale je to zbytečné a zrovna na volantu se zatím dotykové plochy místo tlačítek vždy ukázaly jako ergonomický přešlap. Dotykovými ploškami pod displejem se zapíná ofuk předního okna a výhřev toho zadního, je tu ale také otevírání kufru a trochu překvapivě tlačítko otvírající přihrádku před spolujezdcem.

Zajímavý je mimochodem klíček s hranatým vybouleným tvarem, který je možná stylový, ale až moc ochotně klouže z rukou. K autu se dodává standardně, je k němu ale také karta jako u Tesly a také mobilní aplikace, přes kterou se dá také odemknout. Aplikace je v angličtině a úplně spolehlivě nefunguje, docela často mi při pokusu zapnout na dálku topení hodila v holandštině hlášku, že právě teď to nepůjde.

Software multimediálního systému je rychlý, po chvíli zkoumání se dá zvyknout na jeho rozložení a myslelo se zjevně i na pokrytecké Evropany. Po přejetí prstem od horního okraje displeje vyjede menu rychlé volby, kam je možné si navolit ikonky dle vlastní volby. A lze tam mít i vypnutí asistentů překročení rychlosti, hlídání řidiče a opuštění jízdního pruhu. Asijské automobilky stále často nechápou, že ačkoliv jsme si to v EU schválili, reálně nás zajímá pouze, jak to co nejrychleji vypnout. Slušně funguje vestavěná navigace, která zná nabíječky a zvládá i nějaké plánování. Auto navíc podporuje stahování dalších aplikací z vestavěného app store, doinstalovat se tak dá třeba Waze.

Zeekr 001 Performance AWD | auto.cz/David Rajdl

Systém opět trochu připomíná Teslu, nemá až tolik funkcí, ale vše potřebné tu je, včetně bezdrátového zrcadlení Android Auto a Apple CarPlay. Má vlastní verzi sentry módu, který nahrává dění kolem auta, režim myčky, světelnou show, detekci života v autě, OTA aktualizace apod. Také je zde hlasové ovládání v angličtině, které mě ale po zkušenosti například s vozy Nio spíše zklamalo. Téměř nic neumí a i těch pár funkcí zvládá jen s naučenými frázemi.

Sedačky jsou pohodlné, mají nastavitelnou bederní opěrku a ani po dlouhé jízdě z nich nebolí záda. Standardem je výhřev předních i zadních sedaček a volantu, Privilege přidává ventilaci a masáž pro ty přední. V menu je mimochodem funkce odpočinku, v zaparkovaném autě složí obě přední sedačky do nejnižší polohy pro spánek. Prostornost je velmi dobrá, auto je ostatně velmi široké a uvnitř to je poznat. Pasažéři vzadu navíc mají opravdu spousty místa na nohy, relativně pohodlně se díky tomu usadí i pasažér uprostřed.