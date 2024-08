Unikátní Talbot-Lago skrývali před nacisty. Nyní ho vystaví v Londýně

Sotva skončil Týden aut v Monterey, jedna z nejprominentnějších automobilových akcí celého roku, chystá se přehlídka elegance v Hampton Court Palace v Londýně. Proběhne poslední prázdninový víkend a jedním z největších lákadel bude duo talbotů-lago T150-C.

Automobilka Talbot-Lago vznikla převzetím francouzské značky Talbot italsko-britským podnikatelem Antoniem Lagem v roce 1936. Vyráběla sportovní, závodní a luxusní auta, v řadě případů s karoseriemi stavěnými na zakázku některou z karosáren, jako např. Figoni et Falaschi nebo Pourtout.

Právě od té druhé jmenované, Carrosserie Pourtout přijede do Londýna Talbot-Lago T150-C SS Aerocoupé, který se začal vyrábět v roce 1939. Je jedním z pravděpodobně pouhých tří vyrobených kusů. I to však bylo u karosárny Pourtout – pojmenované podle zakladatele Marcela Pourtouta, ne že by stavěla karoserie „pro všechno“, tj. franc. „pour tout“ – docela hodně, protože většinou stavěla své kreace jen v jediném kuse.

Talbot-Lago T150 C SS Aerocoupé by Pourtout (1939) | Hampton Court Palace Concours Of Elegance

Jeho designérem byl Georges Palin, původně zubař, který se však ve 30. Letech stal oslavovaným automobilovým návrhářem. Jeho karoserii pro aerocoupé však nestačila karosárna, sídlící na předměstí Paříže, vyrobit, než vypukla druhá světová válka.

Aby vůz v rámci okupace Francie neukradli nacisté, jako mnoho dalších uměleckých děl, a nejen těch, karosárna ho pečlivě schovala. Dokončení bylo možné až v roce 1944 a Palin se ho nedožil – za války se účastnil odboje, v roce 1941 ho nacisté zatkli a o rok později popravili.

Aerocoupé mělo po svém dokončení zářnou závodní kariéru. Pierre „Pagnibon“ Boncompagni s ním v letech 1950 – 1952 odstartoval v 16 závodech a 14 z nich vyhrál. V dalších letech vůz několikrát měnil majitele, v 21. století byl zrenovován a v roce 2014 zvítězil ve své kategorii na přehlídce Pebble Beach Concours d’Elegance.

Talbot-Lago T150 C SS (1937) | Hampton Court Palace Concours Of Elegance

Zatímco aerocoupé je jedním z posledních vyrobených T-150 SS, druhý z dua je naopak jedním z prvních kusů. Je to verze pojmenovaná T150-C SS New York Teardrop, opět jeden z hrstky vyrobených v tomto provedení. Za jeho vzhledem stojí karosárna Figoni et Falaschi a právě patent Josepha Figoniho – otvírací čelní skla – mu dodávají unikátnost. Pojí se s faktem, že jako jediný teardrop nemá střešní okno.

Co do závodění nemá za sebou tolik úspěchů jako aerocoupé – v roce 1950 skončil jedenáctý ve velké ceně na okruhu Watkins Glen v americkém státě New York. Také se účastnilo závodů na okruzích Wilmot hills a Elkhart Lake. Později bylo součástí několika sbírek a stálo v Automobilovém muzeu Johna W. Riche v Pennsylvánii. Dnes stojí ve sbírce Švýcara Fritze Burkarda, pojmenované „The Pearl Collection“.

Jsou sběratelé nasyceni? Výtěžky z aukcí na Týdnu aut v Monterey klesly druhý rok v řadě Marek Bednář Veterán

Písmena v označení T150-C SS znamenají „Corse“, tedy italsky „závody“, a SS je, jako obvykle, „Super Sports“. Za tímto typem stojí Walter Becchia, inženýr pracující původně pro Fiat a Sunbeam-Talbot-Darracq, kterého Antonio Lago najal v první půli 30. let 20. století v rámci vzkříšení umírající firmy Automobiles Talbot France.

Jedním z prvních Becchiových úkolů bylo vyvinout závodní verzi třílitrového řadového šestiválce v dosavadních T-150. Vznikl tak čtyřlitrový motor, využívající tehdy průlomové technologie, jako např. hemisférické hlavy válců. Ve spolupráci s inženýrem Vincenzem Bertarionem, který přišel rovněž od Fiatu, také Becchia vyvinul vylepšený žebřinový rám coby základ vozů, a tak vznikla verze T150-C. Z něj vznikla další verze, vyvinutá přímo pro závody, která dostala označení SS.

Bugatti Tourbillon • Bugatti

T150-C SS tak byl pokusem firmy postavit lehký vysokovýkonný vůz, který jí měl přinést slávu v závodech. Verze SS měla extra krátké šasi s rozvorem 264 cm a s čtyřlitrovými řadovými šestiválci se 176 koňmi (130 kW) patřily tyto vozy k nejrychlejším své doby; pohodlně zvládaly udržovat rychlost okolo 160 km/h.

Celkem vzniklo méně než třicet kusů a většina měla karoserii od firmy Figoni et Falaschi, jen tři aerocoupé vznikly u Pourtouta. Dnes patří k velmi ceněným veteránům, před dvěma lety se jeden teardrop coupé prodal v aukci pořádané domem RM Sotheby’s za 7,265 milionu dolarů, tedy tehdejším kurzem 179,1 milionu korun.