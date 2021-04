Utajený příběh šéfa Volkswagenu: Herbert Diess mohl šéfovat Tesle!

Volkswagen Group je aktuálně velkým propagátorem elektromobility, když hned několik značek německého koncernu připravuje rozsáhlou expanzi nabídky elektřinou poháněných aut. Děje se tak hlavně pod vedením současného předsedy představenstva VW Group Herberta Diesse, který do německého koncernu nastoupil v roce 2015. Jeho kariéra ale mohla vypadat jinak.

Německý finanční magazín Business Insider totiž zjistil, že Diess mohl nastoupit do amerického výrobce elektromobilů Tesla. Šéf Tesly Elon Musk mu totiž nabídl funkci generálního ředitele, a to právě v roce 2015, kdy Diess odcházel z BMW do Volkswagenu. Zatímco v Mnichově šéfoval vývoji, ve Wolfsburgu se nejdříve stal šéfem značky Volkswagen, aby se v roce 2018 stal předsedou představenstva celého koncernu VW Group, když nahradil nevýrazného Matthiase Müllera.

Podle zjištěných zpráv byla dohoda opravdu blízko, Diess už měl údajně na stole smlouvu, kterou stačilo pouze podepsat. Nakonec k tomu ale nedošlo, přičemž není jasné, z jakého důvodu. Diess ostatně možnost nástupu k Tesle prozradil ve Volkswagenu jen několika lidem.

Můžeme pouze spekulovat, že pro Diesse to tehdy nemusela být moc lukrativní pozice. Tesla je sice dnes globálním lídrem na poli elektromobility, v roce 2015 ale byla mnohem menším výrobcem s velice nejistou budoucností. Vždyť Tesla dlouho nevydělávala a řešilo se, zda sázka na elektrický pohon má budoucnost. Jít k Volkswagenu, zavedenému výrobci aut, se tak mohlo zdát jako mnohem jistější krok. Zvlášť ještě v době před vypuknutím skandálu Dieselgate.

Pro Teslu by každopádně byl Diess zajímavou postavou, která by doplňovala Elona Muska v realizaci jeho vizionářských nápadů. Diess je totiž propagátor elektromobility dlouhodobě, už v době svého působení v BMW měl vliv na vznik elektromobilu i3. Právě díky němu byl tento model postaven na svébytném základu a tolik se odlišil od konvenčních modelů. Už tehdy se mimochodem Diess seznámil s Muskem, s nímž začal sdílet myšlenky. Dnes tak navzájem o sobě hovoří v hlubokém respektu. I proto Musk krátce po uvedení vyzkoušel VW ID.3 a Diess zase na oplátku Model Y.

Jak by se Tesla vyvíjela pod Herbertem Diessem, tak můžeme jen spekulovat. Stejně jako nad tím, kam by se ubíraly kroky Volkswagenu, kdyby do jeho vedení nenastoupil takový propagátor elektromobility. Možná by ale elektrické cíle prosazoval jen někdo jiný, vždyť Matthias Müller byl odvolán i kvůli tomu, že elektromobily nepropagoval s takovým úsilím.

Ostatně elektromobilům věřil i slavný Ferdinand Piëch. Ten údajně po svezení s Teslou Model S v roce 2013 doporučoval Volkswagenu ze své tehdejší pozice předsedy správní rady automobilku Tesla koupit. Tehdejší vedení koncernu však neuposlechlo, což se zpětně jeví jako hodně špatný krok. Nebo ne?