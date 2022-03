Už o víkendu startuje sezona 2022 formule 1! Kdo zvedne rukavici?

Z původního kalendáře vypadla po barbarské invazi na Ukrajinu Velká cena Ruska, a tak v kalendáři je zatím dvaadvacet závodů. Není vyloučeno, že zrušený podnik nahradí jiný, nejčastěji se hovoří o Turecku a Portugalsku.

Co dokáže podlaha

Předehra letošního šampionátu začala koncem února třídenními testy v Barceloně a další skončily po uzávěrce tohoto čísla v dějišti prvního závodu v Bahrajnu. Jak jsme napsali před několika týdny, poprvé od roku 1983 nebudou mít vozy podlahu plochou, ale v přední části vytvarovanou takzvanými Venturiho tunely. Ty zrychlují proudění vzduchu a vytvářejí přísavný efekt. Přední křídlo je posazeno výše a má jednodušší konstrukci. Stejně jako zadní se obejde bez ostrých hran, ponechává si zaoblené tvary. Zadní spoiler bude nadále vybavený systémem DRS, tedy nastavitelným pohyblivým křídlem, usnadňujícím předjíždění.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) získala při vývoji nových pravidel a simulacích množství dat, která by se vešla na 250 miliard stránek formátu A4. Vývoj agregátů je zmrazený do konce roku 2025. Pro výrobce Mercedes, Ferrari, Honda a Renault je to výzva. Pokud by se vyskytl problém, mohly by na to týmy doplácet další čtyři roky.

Stejně jako minulý rok se budou v jednotlivých závodech střídat safety cary a lékařské vozy Mercedesu a Astonu Martin. Bez ohledu na značku a barvu bude řídit safety car i nadále Bernd Mayländer. Loni musel safety car vyjet na trať v 15 z 22 závodů.

Vozy Aston Martin budou připraveny ve 12 závodech počínaje Austrálií. V roli safety caru a medical caru se opět představí v tmavě zelené barvě modely Vantage a DBX. Mercedesy budou i nadále v červené barvě a uvidíme je ve zbývajících závodech. V roli safety caru se představí GT Black Series. Vůz GT 63 S 4Matic+ bude fungovat jako medical car.

Kalendář formule 1 pro rok 2022 Datum Místo Kvalifikace Závod 20. 3. Bahrajn 16.00 16.00 27. 3. Saúdská Arábie 18.00 19.00 10. 4. Austrálie 8.00 7.00 24. 4. Emilia Romagna neuvedeno 15.00 8. 5. USA 22.00 21.30 22. 5. Španělsko 16.00 15.00 29. 5. Monako 16.00 15.00 12. 6. Ázerbájdžán 16.00 13.00 19. 6. Kanada 22.00 20.00 3. 7. Velká Británie 16.00 16.00 10. 7. Rakousko neuvedeno 15.00 24. 7. Francie 16.00 15.00 31. 7. Maďarsko 16.00 15.00 28. 8. Belgie 16.00 15.00 4. 9. Nizozemsko 16.00 15.00 11. 9. Itálie 16.00 15.00 2. 10. Singapur 15.00 14.00 9. 10. Japonsko 9.00 7.00 23. 10. USA 24.00 21.00 30. 10. Mexiko 22.00 21.00 13. 11. Brazílie neuvedeno 19.00 20. 11. Abú Dhabí 15.00 14.00

Předjíždět půjde

Jak již bylo řečeno, nově zaváděná pravidla mají především zlepšit předjíždění. Pokud to hodně zjednodušíme, F1 vzala přítlak tam, kde se generoval za vozem turbulentní vzduch, a naopak posílila přítlak generovaný podlahou. První zkušenosti nasvědčují, že se úmysl potkal s realitou.

Úřadující mistr světa Max Verstappen (Red Bull) a Alexander Albon (Williams) po Barceloně řekli, že pro ně bylo jednodušší jet blízko za jiným vozem. „Jel jsem pár okruhů za Gaslym a první pocit byl dobrý,“ řekl Albon, který se do F1 vrací po roční přestávce strávené v seriálu cestovních vozů DTM. „Byl jsem překvapen, jak blízko za ním jsem mohl zůstat ve druhé a třetí zatáčce.“ Albonův názor potvrzuje také Verstappen. „Dařilo se mi sledovat několik vozů a zdá se, že je trochu jednodušší držet se vzadu. Nemáte zvláštní ztráty přítlaku, kdy je auto nedotáčivé nebo přetáčivé,“ řekl Verstappen a dodal: „Při našich rychlostech neočekávám, že ztráta přítlaku zcela zmizí a budu nalepený na zadním difuzoru. Zdá se to ovšem být více pod kontrolou.“

Spokojeni jsou také oba piloti Ferrari. „Je to zajímavé. Od tří do jedné sekundy za autem vpředu se můžeme držet blíž. Od jedné sekundy do pěti desetin je to podobný pocit jako loni, kdy vůz nedržel. Od pěti desetin až po extrémně blízko za autem je to mnohem lepší než minulý rok,“ vysvětluje Charles Leclerc. Jeho týmový kolega Carlos Sainz byl také optimistický, pokud jde o zlepšené schopnosti sledovat jiný vůz. „Už jsem cítil rozdíly, je to zřejmé. Vnímám to pozitivně, ubíráme se správným směrem,“ vysvětluje Španěl.

Svět motorů 11/2022

Málo vidí, ale zvyknou si

Při testech v Barceloně se na nových vozech objevil problém s výhledem. Souvisí to s přechodem na větší pneumatiky. Daniel Ricciardo z McLarenu na zmíněné téma uvedl: „Letos vidíme méně, ale zvykneme si. Stále sledujeme orientační body podél trati. Je to něco, co se postupem času zlepšuje. Zřejmě to však není tak skvělé jako za starých časů, kdy závodníci seděli více vpředu a mnohem výše. Po několika závodech už to ale možná nebudeme vůbec vnímat,“ uzavírá Ricciardo.

Jeho pohled doplňuje Sergio Pérez z Red Bullu: „Rozhodně si na to budeme muset zvyknout, jak bojovat kolo na kolo. Bude to další výzva pro letošní rok.“ Pérezův týmový kolega Verstappen poukazuje na městské okruhy, které by v tomto ohledu mohly představovat problém. „Pneumatiky jsou větší, takže viditelnost by mohla být trochu jiná. Na tratích jako v Barceloně to není takový problém. Když ale pojedeme ve městě, bude to náročnější,“ míní úřadující šampion.

Dvojnásobný mistr světa a ve čtyřiceti letech nejstarší jezdec startovního pole Fernando Alonso z Alpine dodává: „Na některých městských okruzích to může být problém. Přední pneumatiky jsou větší a máte na nich ještě kryty,“ myslí si španělský pilot.

Jezdci formule 1 sezony 2021 Jméno Číslo vozu Stáj Datum a místo narození Debut Starty/výhry/stupně vítězů/body Roční plat Alexander Albon 23 Williams 23. 3. 1996, Thajsko Austrálie 2019 38/0/0/197 neuveden Fernando Alonso 14 Alpine 29. 7.

1981, Španělsko Austrálie 2001 334/32/98/1980 416 000 000 Kč Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo 28. 8.

1989, Finsko Austrálie 2013 194/10/67/1738 208 000 000 Kč Pierre Gasly 10 Alpha Tauri 7. 2. 1996, Francie Malajsie 2017 86/1/3/309 65 000 000 Kč Lewis Hamilton 44 Mercedes 7. 1. 1985, Velká Británie Austrálie 2007 288/103/182/4165,5 650 000 000 Kč Nicholas Latifi 6 Williams 29.6. 1995, Kanada Rakousko 2020 39/0/0/7 10 400 000 Kč Charles Leclerc 16 Ferrari 16. 10. 1997, Monako Austrálie 2018 80/2/13/560 260 000 000 Kč Kevin Magnussen 20 Haas 5. 10. 1992, Dánsko Austrálie 2014 119/0/1/158 312 000 000 Kč Lando Norris 4 McLaren 13. 11. 1999, Velká Británie Austrálie 2019 60/0/5/306 104 000 000 Kč Sebastian Ocon 31 Alpine 17. 10. 1996, Francie Belgie 2016 89/1/2/272 78 000 000 Kč Sergio Perez 11 Red Bull 26. 1. 1990, Mexiko Austrálie 2011 213/2/15/896 169 000 000 Kč Daniel Ricciardo 3 McLaren 1. 7. 1989, Austrálie Velká Británie 2011 210/8/32/1274 325 000 000 Kč George Russell 63 Mercedes 15. 2. 1998, Velká Británie Austrálie 2019 60/0/1/19 26 000 000 Kč Carlos Sainz 55 Ferrari 1. 9.1994, Španělsko Austrálie 2015 140/0/6/536,5 208 000 000 Kč Mick Schumacher 47 Haas 22.3. 1999, Německo Bahrajn 2021 22/0/0/0 10 400 000 Kč Lance Stroll 18 Aston Martin 29. 10. 1998, Kanada Austrálie 2017 100/0/3/176 104 000 000 Kč Yuki Tsunoda 22 Alpha Tauri 11.5. 2000, Japonsko Bahrajn 2021 21/0/0/32 10 400 000 Kč Sebastian Vettel 5 Aston Martin 3. 7. 1987, Německo USA 2007 279/53/122/3061 143 000 000 Kč Max Verstappen 1 Red Bull 30. 9. 1997, Nizozemsko Austrálie 2015 141/20/60/1557,5 1 300 000 000 Kč Guanyu Žou 24 Alfa Romeo 30. 5. 1981, Čína Bahrajn 2022 nováček neuveden Jezdci jsou řazení abecedně a jejich zjistitelný příjem uvedený v českých korunách odpovídá kurzu eura vůči koruně z 11. 3. podle kurzu České národní banky.

Vyhazov pro Mazepina

Po jedné sezoně skončil ve formuli 1 ruský pilot Nikita Mazepin. Americká stáj Haas mu okamžitě vypověděla smlouvu a ukončila sponzorskou smlouvu s ruskou firmou Uralkali, kterou vlastní závodníkův otec. Haas tak stejně jako celý sportovní svět včetně komunity F1 reagoval na ruskou invazi na Ukrajinu. Stáj Haas vojenskou agresi samozřejmě odsoudila.

Mazepinovo místo zaujal dánský pilot Kevin Magnussen a doplní tak Němce Micka Schumachera, syna sedminásobného mistra světa. Devětadvacetiletý Magnussen už za Haas závodil v letech 2017 až 2020, v F1 odjel celkem 119 závodů. Aktuálně má ještě smlouvu v seriálech sportovních vozů. V USA v šampionátu IMSA startuje za tým Chipa Ganassiho a v mistrovství světa (FIA WEC) je členem tovární stáje Peugeot.

Třiadvacetiletý Mazepin je se svým otcem na seznamu Evropské unie, která uvalila sankce na ruské oligarchy a některé členy jejich rodin. Propuštěný jezdec mezitím založil nadaci na pomoc politicky utlačovaným sportovcům. „Budeme pomáhat těm, kteří kvůli politickým důvodům mimo jejich kontrolu nebudou moci závodit na nejvyšší úrovni,“ citovala Mazepina agentura AFP po online tiskové konferenci. Soudný člověk si na jeho postoje udělá názor jistě sám.

Pískat závody budou dva

Měsíc před začátkem sezony 2022 byla uzavřena dramatická situace ze závěru posledního závodu loňské sezony v Abú Dhabí, ve kterém se rozhodlo o titulu mistra světa. Ředitel závodu Michael Masi nechal pomalejší vozy, které byly mezi vedoucím Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, odjet v rozporu s pravidly. Závod restartoval v posledním kole, kdy Verstappen na čerstvých pneu matikách předjel soupeře a získal titul mistra světa. Mercedes podal dva protesty, ale byly zamítnuty. Mezinárodní automobilová federace (FIA) Masiho odvolala. Jeho nástupcem se stal Portugalec Eduardo Freitas, který působil ve vytrvalostních podnicích mistrovství světa. Střídat se s ním bude Němec Niels Wittich, jenž řídil závody cestovních vozů DTM. Pomáhat jim bude Herbie Blash, dlouholetý spolupracovník bývalého ředitele Charlieho Whitinga.

Co je nového

Palivo musí obsahovat 10 procent bioložky (etanolu)

Pneumatiky Pirelli jsou osmnáctipalcové

Malé blatníky nad předními koly

Poklice na všech kolech

První čínský jezdec v F1 (Kuan Žou)

Nový okruh v F1 (Miami, USA)

V sobotních závodech sprint bude bodovat osm jezdců

Noví ředitelé závodů (Niels Wittich a Eduardo Freitas)

Co zůstává

Šestiválce o objemu 1600 cm 3 vybavené dvěma rekuperačními systémy.

vybavené dvěma rekuperačními systémy. Tři agregáty na sezonu bez penalizace.

Tři sprint závody v sezoně. Sprinty se jezdí na 100 km a z jejich výsledku vzejde postavení na startu. Letos se pojedou v Imole, Rakousku a Brazílii.

Josef Král komentuje dění ve F1: Vsadil bych na Hamiltona

Úspěšný český automobilový jezdec Josef Král průběžně komentuje dění ve formuli 1 pro televizní kanály Sport 1, Sport 2 a také pro vysílání Eisking TV na Youtube. O své postřehy se dělí rovněž se čtenáři Světa motorů.

Co soudíte o dosavadních výsledcích testů?

Časy z Barceloně bych nebral příliš vážně. Tři dny týmy především sbíraly informace a snažily se pochopit chování vozu a pneumatik.

Čím si vysvětlujete poskakování vozů po trati?

Díky nízkoprofilovým gumám je nastavení vozu tvrdší, a když k tomu přitvrdí tlumiče, je auto dost nekomfortní na řízení. Při přísavném efektu se dostane podlaha do kontaktu s asfaltem. Dojde k přerušení toku vzduchu, zmizí podtlak a vůz nadskočí. Ovšem v tu chvíli se do podlahy dostane vzduch a přísavný efekt začne fungovat. A takhle se ten proces opakuje.

Co soudíte o osmnáctipalcových pneumatikách?

Aby auta udržela přísavný efekt, zřejmě se sníží přejíždění přes obrubníky a vozy budou jezdit více jako po kolejích. Monoposty mají hodně stabilní záď, což bude vyhovovat například Vettelovi. Těžká záď bude představovat zátěž na přední gumy. Ve srovnání s třináctipalcovými připomínají současné gumy hranatou bednu, která nepruží. Dochází k odklonu předních pneumatik, které se dostávají do úhlu, kdy nejsou schopny přenést sílu motoru. S tímhle bude mít asi problém Alonso, který je zvyklý drhnout gumy ve smyku.

Troufnete si tipovat, jak bude probíhat souboj o titul?

Z hlediska konstruktérského je nejhezčím vozem Red Bull a obhájce titulu Max Verstappen si zvykl na nový jízdní styl se současnou aerodynamikou. Mercedes si ověřil, že jeho systémy fungují a auto je rychlé. Takže z těchto dvou stájí vzejde mistr světa. Osobně bych to viděl na Hamiltona. Další týmy se přiblíží, na stupních vítězů se objeví více pilotů než loni, ale do boje o titul nezasáhnou.

Bude schopen Georgie Russell porážet u Mercedesu Lewise Hamiltona?

Zatím k němu vzhlíží jako ke svému idolu a bude se od něj snažit co nejvíce naučit. Občas bude rychlejší, ale nejpozději do dvou let bych ho viděl jako výrazného kandidáta na titul mistra světa. Je to inteligentní člověk a pro Mercedes je velkým přínosem. Bude srovnatelně rychlý jako Hamilton a tým tak dostane k dispozici spoustu dat a informací.

Jak se díváte na vyřazení Nikity Mazepina z týmu Haas?

Jednoznačně správně. Jeho otec dostával od Putina státní podporu. Když si Putin na začátku přepadení Ukrajiny pozval sedmatřicet oligarchů, byl mezi nimi i Dmitrij Mazepin. Do rozpočtu Haasu přispíval dvaceti procenty, takže tam se bez něj určitě obejdou.

Poplatky týmů ve formuli 1: Miliony pro FIA

Deset týmů mistrovství světa formule 1 zaplatilo 19.219.261 dolarů (téměř 443,7 milionu korun) jako vstupní poplatek do pokladny Mezinárodní automobilové federace (FIA).

Každá stáj zaplatí stejnou základní částku, která se každým rokem obvykle zvyšuje na základě amerického indexu spotřebitelských cen. Základní poplatek činí 577.278 dolarů. Druhá část poplatku závisí na počtu bodů, které tým získal v předešlé sezoně. V tomto případě to je 5770 dolarů za získaný bod. Tým, který získal titul, platí více: v tomto případě Mercedes, a to 6926 dolarů. Ve druhém sloupci jsou uvedeny body za loňský rok, ve třetím poplatek za ně, v dalším celkový poplatek (základní plus za body). V posledním sloupci je rozdíl ve srovnání s loňským rokem.