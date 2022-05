Uživatelé Androidu jsou lepší řidiči než lidé s iPhonem, alespoň dle zjištění amerického srovnávače pojištění

Android vs. iOS. Každý operační systém má své skalní zastánce. Ať fandíte jednomu nebo druhému, podle americké společnosti Jerry jsou lepšími řidiči uživatelé Androidu. Za účelem zjištění, ve které skupině uživatelů výše uvedených operačních systémů jsou bezpečnější řidiči, analyzoval srovnávač automobilového pojištění řidičské návyky 20.000 Američanů, kteří dohromady ujeli 13 milionů kilometrů. Společnost porovnávala šest kategorií: celková bezpečnost řízení, překračování maximální povolené rychlosti, nepozornost, zrychlování, brzdění a zatáčení.

Zveřejněné výsledky mohou být pro někoho překvapivé, pro jiné potvrzením jejich dosavadního přesvědčení. Stručně řečeno, uživatelé operačního systému Android porazili uživatele systému iOS ve všech zkoumaných kategoriích. Dle analýzy společnosti Jerry tak lidé s Androidem řídí obecně bezpečněji než lidé s iOS. Největší bodový rozdíl byl v kategorii pozornosti, přičemž v překračování maximální povolené rychlosti byl druhý největší rozdíl. Odstup v ostatních kategoriích byl o něco menší.

Zajímavé je, že uživatelé Androidu porazili uživatele iOS bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav či vzdělání. Tyto parametry často mohou výrazně ovlivnit chování lidí a výsledky podobných studií. V tomto případě to ovšem neplatí. Studie říká: „Uživatelé Androidu měli pokaždé lepší výsledky, často v rozporu s faktory, které jinak způsobují spíše pokles celkového skóre. Například svobodní uživatelé Androidu porazili uživatele iOS v manželském svazku, stejně jako uživatelé Androidu bez vlastní nemovitosti porazili uživatele iOS vlastnící nemovitost, a tak dále. Uživatelé Androidu bez maturity také porazili uživatele iOS s bakalářskými, magisterskými či doktorskými tituly.“

Přestože studie srovnávala chování uživatelů Androidu a iOS, její zjištění jsou znepokojující bez ohledu na výsledky konkrétního operačního systému. Potvrzují totiž, že nepozornost řidičů, často způsobená právě mobilním zařízením, je dlouhodobě velmi vysoká. Zkoumáno bylo sice chování amerických řidičů, ale dá se předpokládat, že výsledky evropských řidičů by nebyly o moc lepší.

Někdo by mohl volat po tom, aby Google a Apple zapracovali na tom, aby Android Auto či Apple CarPlay, případně jejich telefony samotné, neodváděly tolik řidičovy pozornosti. Dalo by se také volat po tom, aby nepozornost řidičů řešily automobilky, které obzvlášť v poslední době do svých výrobků instalují čím dál větší obrazovky a čím více tlačítek nahrazují dotykovými plochami. To vše k nepozornosti určitě přispívá, ale hlavní problém je v nás, řidičích. Měli bychom si uvědomit, co je za volantem skutečně důležité – především v pořádku dorazit do cíle.