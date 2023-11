V Americe šrot, na Ukrajině dobré auto. Bourané tesly dostávají druhý život

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Říká se, že co je pro jednoho odpad, je pro jiného poklad. V případě aut to platí na mnoha úrovních – od dílů z vrakovišť, která jsou mnohdy jediným zdrojem pro vzácnější starší auta či youngtimery, až po celá auta. V tomto případě konkrétně bourané tesly.

Nehoda zánovní tesly ve Spojených státech či Kanadě nezřídka končí odepsáním auta jako totální škody, i když poškození není zas tak velké, že by se nedalo opravit. Jen by ta oprava přesáhla hodnotu auta, takže se vůz místo opravy prodává jako vrak.

Není výjimkou, že takto odepsané auto koupí někdo, kdo ho pak odveze přes půl světa – někam, kde je na trhu ojetých vozidel hlad po elektromobilech bez ohledu na to, že byly bourané. A kde je také vůle bouraná auta opravovat a vracet na silnice, jako třeba na Ukrajině.

Poškození skutečně nemusí být velká. V Severní Americe není výjimkou, že pojišťovny odepisují auta, i když mají jen malý problém s trakční baterií. Považují to prostě za příliš nebezpečné, nebo třeba neexistují metodiky od výrobce, jak se má ten či onen problém odstranit. Jenže navzdory tomu se baterie – jakkoliv bude nejen, ale zejména automobilka Tesla tvrdošíjně prosazovat opak – dají opravit, i když vás výrobce auta nevede za ručičku podrobným návodem.

Pro Ukrajinu – a nejen pro ni, v roce 2021 byla třetí co do počtu ojetých aut exportovaných z USA za Nigérií a Spojenými arabskými emiráty – jsou Spojené státy a Kanada právě z těchto důvodů skvělým zdrojem cenově dostupných elektromobilů. Jen je tu „drobný“ háček – auta bývá potřeba zásadně opravit a někdy jde o fyzicky poškozenou baterii, na níž může práce být velmi nebezpečná.

Pro Ivana Malachovského z východoukrajinského Dnipra se to však dá zvládnout. „Máme problémy, ale umíme je zvládnout. Ať to je baterie, nebo vojenská invaze,“ cituje Malachovského web Wired, který o osudech v Americe odepsaných tesel zpravuje. „Elektromobily, baterie elektromobilů – to není žádný problém,“ dodává Malachovskij, který v současnosti bojuje na frontě. Svou autoopravnu, v níž zaměstnává šest až deset lidí a měsíčně opraví zhruba stovku tesel, řídí na dálku.

Některé baterie, které se mechanikům Malakovského dostanou do rukou, nejde zachránit. Její díly se ale dají použít pro opravu jiných baterií. Nebo třeba mohou posloužit pro elektrické koloběžky, či dokonce drony, které pomůžou v obraně jeho země. Říká, že většina tesel na ukrajinských silnicích jsou bouraná auta ze Severní Ameriky.

Jak je možné, že je o drahé elektromobily takový zájem? Jsou totiž levnější na provoz i údržbu, zejména v současné době, kdy válka zvedla ceny paliv. „Vtipkuje se tady, že chudí jezdí elektromobily a bohatí jezdí auty na benzín,“ říká Malachovskij. „Tesly jsou oblíbené u běžných lidí, protože i údržba je levná,“ dodává.

Ukrajinský trh s elektromobily je do značné míry živen bouranými auty ze Západu. A je živen dobře – elektromobily tam tvoří 9 % nově registrovaných aut, nových či dovezených jako ojetiny. Ze všech nově registrovaných elektrických aut tvoří importy ojetin velkou většinu – v roce 2022 to bylo 11 tisíc ojetých ku 2 tisícům nových, za letošní rok to je zatím 23 tisíc ojetých ku 6 tisícům nových, uvádí statistika ukrajinského Institutu pro výzkum automobilového trhu.

Jeden by to možná nečekal, ale rozvinutému trhu s elektromobily na Ukrajině přispívá poměrně hustá síť nabíječek. Veřejně přístupných jich tam je nějakých 11 tisíc – to je zhruba dvojnásobek oproti Polsku. Kromě toho také ukrajinská vláda už v roce 2018 dovezené ojeté elektromobily osvobodila od většiny daní a cla.

Jakým směrem bude tento trend pokračovat do budoucna, je ovšem otázkou. Nejen ve Spojených státech sílí snaha držet ojeté a bourané elektromobily „doma“, nevyvážet je za hranice. Jedním z důvodů je bezpečnost – silně poškozená baterie může začít sama hořet, třeba při přepravě v kontejneru uprostřed nákladní lodi – ale tím hlavním jsou, jako obvykle, peníze. Baterie elektromobilů jsou plné cenných minerálů a s nástupem snahy o jejich recyklaci pravděpodobně poroste zájem o bourané elektromobily na aukcích.