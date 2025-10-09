V BMW už pracuje humanoidní robot. Nahradí lidi ve výrobě?
Pět měsíců, deset hodin denně, každý pracovní den. Tak dlouho už prý pracuje humanoidní robot přímo na výrobní lince automobilky BMW.
Zatímco většina humanoidních robotů končí v laboratoři po pár hodinách testů, jednomu se podařilo překonat hranici, o které vývojáři snili celé roky. A dělá to tam, kde se počítá každá sekunda. Tvůrci tvrdí, že jde o první takto dlouhé nasazení humanoidního robota v reálném průmyslovém provozu na světě.
Tvrzení vývojářů
Generální ředitel Figure AI Brett Adcock oznámil novinku na sociální síti X. Zveřejnil i video, na němž robot přemísťuje kovové díly – zvedá plechové komponenty z přepravní bedny a ukládá je do přípravku na lince.
„Už pět měsíců běžíme deset hodin denně, každý den výroby. Věříme, že jsme spolu s BMW první na světě, komu se to podařilo,“ napsal Adcock.
Podle Adcocka robot pracuje přímo v karosárně modelu BMW X3 a tvoří stabilní součást každodenního provozu. Firma tím navazuje na květnové oznámení, kdy uváděla, že robot zvládl 20 hodin nepřetržité práce – tehdy šlo spíše o demonstrační test.
BMW to zatím nepotvrzuje
Zatímco Figure prezentuje pětiměsíční provoz jako fakt, BMW tuto informaci veřejně nepotvrdilo. Poslední oficiální prohlášení automobilky pochází z léta 2024, kdy oznámila, že humanoid Figure 02 úspěšně absolvoval vícetýdenní test v karosárně závodu Spartanburg. Robot tehdy zakládal plechové díly do přípravků – šlo však o zkušební provoz, nikoli trvalé začlenění do ostré výroby.
Ještě v dubnu 2025 mluvčí BMW uvedl, že humanoidní roboty zatím cvičí mimo produkční hodiny, a že projekt postupuje „krok za krokem“. Informace o plném nasazení přímo na lince tedy zatím pocházejí výhradně od Figure AI, nikoli od BMW či nezávislých pozorovatelů.
První, ale konkurence nespí
Pokud by se tvrzení Figure potvrdilo, šlo by o významný milník. Žádný jiný projekt zatím nezveřejnil srovnatelně dlouhé nasazení humanoida v ostré automobilové výrobě. Společnosti jako Apptronik (Apollo) ve spolupráci s Mercedes-Beňa či UBTECH s čínskými značkami NIO, Zeekr nebo BYD testují podobné systémy, většinou však v krátkodobých pilotních režimech nebo v logistických úlohách mimo hlavní linku.
Partnerství Figure AI a BMW začalo začátkem roku 2024. Cílem je zkoumat, jak lze humanoidní roboty nasazovat tam, kde je práce fyzicky náročná či monotónní – například při manipulaci s materiálem nebo montážních úkonech. Závod ve Spartanburgu, největší výrobní závod BMW na světě, je pro takový test ideální – pracuje ve dvou desetihodinových směnách a jeho karosárna patří k nejvíce automatizovaným.
Otázky zůstávají
Cesta k dnešnímu stavu nebyla bez potíží. V dubnu 2025 magazín Fortune upozornil, že projekt je „malého rozsahu“ a slouží hlavně k ověřování smysluplnosti humanoidů ve výrobě. BMW tehdy potvrdilo, že zatím testuje možné scénáře. Adcock se proti článku ostře ohradil, označil jej za nepřesný a pohrozil právními kroky. Právě proto nyní Figure zdůrazňuje pětiměsíční „nepřerušený“ provoz jako důkaz, že jeho technologie obstála i v ostrých podmínkách.
Firma však zatím neprozradila, jak samostatně robot pracuje, zda vyžaduje dohled operátora, ani jak často je mimo provoz kvůli údržbě. Stejně tak není známo, jak si stojí ve srovnání s klasickými průmyslovými roboty, které v karosárnách běžně pracují v třísměnném režimu bez přestávky. Tyto údaje budou klíčové pro posouzení, zda humanoidi dávají ekonomický smysl a mohou se ve výrobě skutečně rozšířit.
Figure AI má silné finanční zázemí – investice přesahují miliardu dolarů a podporu poskytují i jména jako OpenAI, Microsoft či Parkway Venture. Pokud se pětiměsíční provoz humanoida v závodě BMW potvrdí, půjde o významný milník.
Pokud se však ukáže, že šlo spíše o prodloužený test pod dohledem, zůstane projekt především marketingovým symbolem a ambicí, kterou mají humanoidní roboti v průmyslu naplnit. Bude tedy tento malý krok pro robota velkým krokem pro průmysl? Budeme to sledovat.
Zdroj: BMW, Figure AI