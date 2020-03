V Česku vyráběné Hyundai Kona Electric nabídne ještě lepší parametry

Ačkoliv je elektromobilita v současnosti největším tématem automobilového průmyslu, v Česku se navzdory naší pověsti „automobilové velmoci“ zatím žádný čistokrevný elektromobil nevyráběl – tedy alespoň velkosériově. Z malých výrobců však můžeme zmínit například plzeňskou společnost LukaEV a její stylové retro-elektromobily.

Situaci mezi velkými automobilkami změnila až společnost Hyundai, která ve svém nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) spustila 2. dubna výrobu modelu Kona Electric. Jedná se přitom o první závod Hyundai mimo jihokorejský Ulsan, kterému byla svěřena výroba elektromobilu.

Zahájení výroby předcházely několikaměsíční přípravy, s jejichž plánováním se začalo již téměř před rokem. Automobilka musela především upravit zařízení na jediné výrobní lince, na které kromě nové Kony Electric vznikají i modely i30 hatchback, i30 fastback, i30 kombi, i30 N a Tucson. Vzhledem k plánovanému 10% podílu Kony ve výrobě pak bude zhruba každým desátým vyrobeným modelem právě Kona Electric.

Úpravy výrobní linky

Kvůli její výrobě však bylo nutné nakoupit nové formy pro lisovnu, upravit nastavení strojů ve svařovně nebo upravit lakovnu pro dvoubarevné lakování. Kona Electric je totiž prvním modelem vyráběným v HMMC, který nabízí odlišné lakování střechy. Nošovický závod navíc od června nabídne vlastní speciální barvu Silky Bronze.

Výrobní linka, která měří cca 7,5 kilometru, byla navíc prodloužena o dalších 15 metrů, na kterých probíhá montáž baterií. Ty jsou uskladněny v nově postaveném skladišti a jejich distribuci na montážní linku zprostředkovávají automatizovaní roboti. Baterie je následně zdvižena pod auto a přichycena sadou 22 šroubů. Celý proces přitom trvá zhruba 100 sekund.

Celková investice vyšla na 1.8 miliardy Kč, pro automobilku však byla klíčová. Výroba elektrické Kony v jihokorejském Ulsanu byla zoufale nedostačující, což mohlo vést k čekacím lhůtám trvajícím téměř jeden rok. Při výrobě v Ulsanu a Nošovicích by se však dostupnost modelu měla až ztrojnásobit a čekací lhůta by se měla výrazně zkrátit (cca na 2 měsíce). Výroba jednoho vozu přitom trvá celkem 18,5 hodiny.

Hyundai si tak může zajistit lepší prodeje a pozice na evropských trzích, kam budou elektrické Kony z Nošovic vyváženy. Ostatně první kusy zamířily do Norska, jednoho z evropských center elektromobility. Další dodávky pak zamíří do Německa, Česka, Francie, Nizozemí a Polska.

„Se zahájením výroby vozů Kona Electric v závodě HMMC společnost Hyundai dále upevňuje své postavení předního poskytovatele řešení elektromobility v Evropě,“ řekl Dong Woo Choi, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor Europe. Pro rok 2020 přitom automobilka počítá s výrobou cca 30.000 kusů Kony Electric a celková roční produkce by se měla pohybovat okolo 320.000 vozů.

Kona z Česka slibuje vyšší dojezd

Hyundai Kona Electric se nabízí ve dvou motorizacích: slabší o výkonu 100 kW s baterií o kapacitě 39,2 kWh a výkonnější o výkonu 150 kWh s baterií o kapacitě 64 kWh. A zatímco slabší model, který není na trhu moc populární, nabízí dojezd pouze 289 km (dle WLTP), výkonnější model slibuje dojezd až 449 km. Tedy spíše sliboval.

V Česku se totiž bude vyrábět pouze silnější Kona Electric, která se však může pochlubit dojezdem až 484 km (dle metodiky WLTP) a to při zachování kapacity baterie i výkonu elektromotoru. Zásadní vliv na zvýšení dojezdu o působivých 35 kilometrů totiž najdeme ve třech klíčových oblastech.

Tou první jsou pneumatiky, které pro Konu vyráběnou v Ulsanu dodávala společnost Nexen. Nošovická Kona však vyjíždí do světa na pneumatikách Michelin Primacy 4, které slibují nižší valivý odpor a současně se nám na prvních pár kilometrech zdály příjemně tišší.

Další zásadní novinkou je úprava zadní nápravy a zadních tlumičů, díky čemuž by mělo auto lépe sedět a kola by měla být v lepším kontaktu s vozovkou. A i když to může znít neuvěřitelně, i tohle se mělo podepsat na prodloužení dojezdu.

Poslední novinkou je pak optimalizace software nového typu baterií. Nošovická Kona Electric je totiž osazena články dodávanými z maďarského závodu společnosti SK Innovation, které jsou kompletovány do bateriových packů ve společnosti Mobis, dceřiné společnosti Hyundai. Jihokorejská Kona Electric původně využívala články od společnosti LG Chem, v současnosti by však rovněž měla přecházet na články SK Inonvations.

Modelový rok 2019

Model Kona Electric prošel na konci roku 2019 modernizací, která se přinesla řadu vylepšení. Tím nejdůležitějším je instalace nové palubní nabíječky, která podporuje rychlejší nabíjení třífázovým střídavým proudem s výkonem 11 kW. Interiér může být na přání vybaven navigačním systémem s 10.25 palcovou dotykovou obrazovkou a potěší i přítomnost technologie Blue Link, díky které je možné komunikovat s vozem na dálku například prostřednictvím mobilního telefonu.

Model vyráběný v Evropě a určený pro evropské trhy navíc musel projít novou homologací a z jeho interiéru se vytratilo tlačítko, které umělo vypnout generování umělých zvuků při pomalé jízdě.

Překvapení na závěr?

Na závěr tiskové konference jsme se ještě dozvěděli zprávu, která by mohla potěšit všechny potencionální zákazníky. České zastoupení značky Hyundai by totiž mělo pracovat na speciální limitované edici modelu Kona Electric „Made in Czech“, které může dostat specifickou výbavu, cenu i nabídku služeb. Na bližší informace k této limitované edici si však ještě budeme muset počkat.