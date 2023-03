V květnu se bude prodávat kolekce vozů BMW M. Je z čeho vybírat!

V minulém roce oslavila M divize, sportovní oddělení automobilky BMW, své 50. výročí. Během pěti dekád přinesla světu nespočet skvělých sportovních modelů a ve své práci hodlá pokračovat i v letech následujících.

Video se připravuje ...

Aukční společnost RM Sotheby’s pořádá u italského jezera Como každé dva roky prodejní akci s názvem Villa Erba, kde se tentokrát ukáže opravdu vytříbená kolekce - The M Power Collection.

Již z názvu vyplývá, že kolekce bude plná modelů sportovní divize M. Celkově se bude jednat o pět vozů. Pokud k sobě postavíme ten nejstarší a nejnovější, dělí je od sebe dlouhých dvaatřicet let.

Prvním a zároveň nejstarším kouskem z kolekce je BMW E30 M3 Sport Evolution z roku 1990. Jedná se o limitovanou edici z celkového počtu 600 kusů, které dostaly vylepšený atmosféricky plněný čtyřválec o objemu 2,5 litru. Výkonově si evropská varianta M3 Sport Evolution polepšila na 175 kW (238 koní) s 240 Nm točivého momentu a maximální rychlostí 250 km/h. Konkrétní kus strávil většinu svého života v závodním týmu Schmidt Motorsport Technik.

Nyní se posouváme již do 21. století, konkrétně do roku 2003 k modelu BMW M3 CSL. Stříbrný krasavec je díky použití karbonu, plastu a tenčího skla lehčí o 110 kilogramů než standardní E46 M3 - 3,2litrový šestiválec si u modelu M3 CSL polepšil o 13 kW na celkových 265 kW (360 koní) a 370 Nm točivého momentu. Vyrobilo se ho na 1.383 kusů. U prvního majitele zůstal dlouhých 19 let až do roku 2022.

Třetím do party je zářivě oranžové BMW E90 M3 GTS z roku 2010. Z pětičlenné kolekce jde o největší raritu, na celém světě je totiž pouhých 138 exemplářů. Mimo přidaného zadního křídla tu došlo ke zvýšení objemu - ze čtyřlitrového osmiválce jsme se dostali na motor s objemem 4,4 litru, který byl inspirován závodní divizí a dosahoval výkonu 331 kW (450 koní). I tento vůz zůstal dlouho u prvního majitele, konkrétně 11 let. Zajímavým je i fakt, že za sebou nemá ani tisícovku kilometrů.

U BMW F82 M4 se pokračovalo s označením GTS. Model z roku 2016 je jedním ze 700, které opustily výrobní linku. Třílitrový šestiválec S55 nabízel ve verzi GTS rovných 500 koní (368 kW) se 600 Nm točivého momentu a skvělou maximální rychlost 305 km/h. Samozřejmostí bylo odlehčení modelu, kterého se podařilo dosáhnout pomocí kapoty z uhlíkových vláken, titanového výfukového systému a odstranění zadních sedaček. M4 GTS byla díky tomu proti M4 Coupé lehčí o 27 kilogramů. Tento exemplář vyvedený v šedé barvě Frozen Dark měl pouze jednoho majitele a celkový počet 19.330 najetých kilometrů.

Video se připravuje ...

Kolekci uzavírá symbolicky čerstvá limitovaná edice na oslavu 50. výročí divize M, BMW M4 CSL s rokem výroby 2022. Limitka o celkovém počtu 1.000 kusů se stále vyrábí a patří k tomu nejzajímavějšímu, co moderní automobilový svět nabízí. O tomto modelu již bylo v posledních měsících řečeno dost, sluší se však dodat, že M4 CSL nabízené v této kolekci má barvu šedá Frozen Brooklyn, v níž byl nový model automobilkou prezentován. Vůz má stále prvního majitele a v průběhu minulého roku dostal ochrannou fólii PPF za 7.000 eur (165.000 korun).

Za jakou částku se nakonec jednotlivé vozy z “The M Power Collection” prodají? Prodejní akce Villa Erba se bude pořádat 20. května a my budeme čekat na její výsledky.