V Letňanech proběhne aukce zajímavých historických vozidel. Některá jste určitě neznali
Aukční síň Retro Garáž uspořádá další kolo aukcí historických vozidel. Přinášíme nejzajímavější „položky“.
Prvního listopadu proběhne na výstavišti v pražských Letňanech aukce historických a sběratelských automobilů a motocyklů. Aukční síň Retro Garáž si připravila nabídku, jež klade důraz na mimořádnou kvalitu a jedinečnost vozidel. Organizátoři dokonce mluví o tom, že nabídka bude až šokující.
Nejde jen o vozidla samotná, ale také o příběh, který se za nimi skrývá. Jindy to může být třeba známé a vlastně vcelku běžné auto, ovšem v limitované edici. Třetí možností, která je patrně pro dražitele nejpřitažlivější, je vozidlo po slavné osobnosti. Poslední možností jsou třeba i úplně obyčejná auta, avšak nabízená v extrémně zachovalém, dalo by se říci skoro zánovním stavu včetně extrémně nízkého proběhu kilometrů. Přinášíme popis vybraných exemplářů, které nás zaujaly.
BMW 1.8 CSL Art Bike
Jedním z dražených exponátů bude unikátní motocykl. Jedná se v podstatě o umělecké dílo, které vzniklo ve spolupráci úpravce FSB Motor Works Brno a BMW Motorrad Česká republika. Je to v podstatě takzvaný „custombike“. Jeho srdcem je dvouválcový motor Big Boxer o objemu 1802 cm³. Ten je také jediným sériovým komponentem na dražené motorce. Vše ostatní je zcela originální, vzniklé rukodělnou přestavbou. Patří sem například zkrácený výfuk od firmy RP Exhaust nebo unikátní lakování s číslicí 100, která oslavuje 100 let značky BMW Motorrad.
Inspirací pro přestavbu bylo legendární lehké kupé BMW 3.0 CSL a zároveň první kousek ze série BMW Art Car od Alexandera Caldera z roku 1975. Čili nejde jen o technické dílo, ale také o umělecký artefakt.
Popisný motocykl BMW je součástí kolekce tří exkluzivních motocyklů bavorské značky, které pocházejí ze soukromé sbírky bývalého hokejového reprezentanta a hráče NHL Martina Hanzala. Vyvolávací cena je 890.000 korun, odhadovaná prodejní činí 1.250.000 až 2.000.000 korun.
Smart Roadster Limited MTV Edition
Co je na tom Smartu tak zvláštního? Podobný kousek vlastní jeden náš kolega. Tohle ale není obyčejný Smart Roadster. Jedná se o limitovanou edici MTV inspirovanou známým satelitním hudebním kanálem. Vznikla speciálně pro německý trh v počtu pouhých 200 kusů.
Edice se vyznačuje přesně danou specifikací v podobě exkluzivního černého lakování, nápadných třípaprskových 16" litých kol, CD rádia, klimatizace a sportovního paketu (kožený volant s paddle shifters). Zcela zásadními prvky této edice jsou pak plaketky MTV (Music Television) na karoserii a speciální iPod car-kit sloužící pro uchycení iPodu 20 GB, který byl dodáván společně s vozem.
Stav draženého kousku je skutečně výjimečný. Vůz byl vyroben v roce 2000 a do dnešních dnů ujel pouhých 323 km. Po celou dobu byl uložen v soukromé expozici. Naprostou výjimečností pro sběratele je Apple iPod 20 GB v originálním balení v nikdy nepoužívaném stavu, který je sám o sobě dnes již horkým vyhledávaným zbožím nadšenců po celém světě. Podobné je to třeba s originální plachtou na vůz – autopelerínou.
Z hlediska techniky je vůz vcelku obyčejným Smartem Roadster. Dokonce i interiér vychází ze základní verze včetně dvouramenného volantu. Ale ten stav! Vyvolávací cena činí 250.000 korun, odhad prodejní ceny byl stanoven na 500.000 až 650.000 korun.
Opel Kadett 1.3 LS: Auto po slavné osobnosti
Předmětný Opel Kadett je jasným důkazem, že automobilové aukce nejsou jen záležitostí pro bonitní jedince. Jinak řečeno, dražby se může zúčastnit i člověk s průměrnými příjmy. Dražený Opel Kadett je zástupcem poslední generace tohoto modelu s přídomkem E. Vyráběl se v letech 1986 až 1991 a v době vzniku platil za jedno z nejmodernějších aut segmentu C.
Původní majitelkou vozu byla operní pěvkyně paní Naděžda Kniplová, která automobil používala jako svůj každodenní dopravní prostředek. Chtěla tak šetřit svou milovanou Škodu Rapid, která byla ozdobou jedné z našich předchozích aukcí.
Po paní Kniplové přešel automobil do rukou herce a publicisty pana Luďka Staňka, od něhož jej nakonec zachránil před postupným dlouholetým chátráním v garáži barrandovské vily sběratel a nadšenec do historických vozů Marek Odrobina.
Vůz má velmi nízký nájezd 62.000 km a po šetrném oživovacím servisu se ukázalo, že se jedná o skutečně slušný zachovalý původní stav. Karoserie má sice už svou patinu a nějaký ten šrám, hlavní předností je ale mimořádně zachovalý interiér.
Opel dostal v rámci servisu nové rozvody, byl vyměněn olej, filtry, došlo k detailnímu vyčištění a byl vyměněn pravý přední blatník. A teď to hlavní. Vyvolávací cena činí pouhou jednu korunu českou. Prodejní cena se očekává 35.000 až 75.000 korun.
