V Německu má vzniknout nejrychlejší auto světa. Je to trapná kopie Bugatti
Poslední roky to při pohledu na čínskou automobilovou produkci vypadá, že jsou za námi doby sprostého kopírování. Jiný názor má výrobce vysavačů Dreame, který nedávno ohlásil projekt nejrychlejšího auta světa.
Na konci srpna jsem psal článek o plánech výrobce vysavačů Dreame, který se chce prosadit také ve světě automobilů. Plány nemá zrovna malé, prvotina má totiž překonat rychlostní rekord pro produkční vozy a porazit tak Bugatti. V prodeji má být už v roce 2027 a podle firmy „předefinuje, co bude v příští éře automobilového průmyslu znamenat pojem ultraluxus.
Teď Dreame ukázalo první rendery svého vozu, nicméně v některých věcech by samo potřebovalo předefinovat. Na obrázcích je totiž naprosto zjevná kopie Bugatti Chiron, včetně slavné masky ve tvaru podkovy. V podstatě každý detail je sprostě ukradený od slavné francouzské značky, ačkoliv má být čínský vůz zjevně čtyřsedadlovým sedanem. Od vzoru se odlišuje alespoň interiérem, který nevypadá zle, jde o takovou generickou čínskou modernu.
Aby té drzosti nebylo málo, Dreame chce vozy stavět v Německu. V současné době prý firma aktivně hledá pozemek poblíž berlínské Gigafactory Tesly, kde by měla vzniknout továrna. Vůz má mířit krom Číny i do Evropy a dalších západních zemí, což ale beze změny designu bude mít velmi těžké. Koncept se každopádně ukáže už na začátku ledna na výstavě Consumer Electronics Show v Las Vegas.
Dreame dnes vyrábí zejména robotické a tyčové vysavače, ale také robotické sekačky, čističe, fény a podobně, a oficiální zastoupení má i v Česku. Firma je známa také díky technologii vysokorychlostních elektromotorů a letos získala jako první na světě certifikaci na svůj „digitální motor“ s 200.000 ot./min. Ten je použitý ve vlajkovém vysavači značky Z50 Station a v budoucnu by podobný motor měl pohánět i auto.
Firma byla založena teprve v roce 2017 a jedním z hlavních investorů bylo známé Xiaomi. Dreame (v originálu Zhuimi) také zpočátku vyrábělo produkty právě pro „ekosystém“ Xiaomi, než si vytvořilo svůj vlastní.
Pokud se kopie Bugatti opravdu dostane do produkce, nebude to poprvé, už dříve se této „pocty“ dočkalo Bugatti Veyron. Firma Fengde z provincie Shandong jeho design využila na malém elektromobilu kategorie LSEV, která se podobá evropské třídě těžkých čtyřkolek. Maximální rychlost mají omezenu na 60 km/h, nesmí na dálnice a do většiny větších měst, zato ale stojí nízké desítky tisíce korun.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Dreame, zdroj videa: Bugatti