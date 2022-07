V Pagani odpískali plány na elektromobil, chyběly by mu emoce

Společnost Pagani je dobře známým výrobcem exkluzivních hypersportů, kterého netřeba dlouze představovat. Podobně jako celá řada konkurentů v oboru se přitom i v Pagani poslední dobou zabývali možností vývoje čistě elektrického modelu, po čtyřletém průzkumu ale nakonec tuto myšlenku zavrhli.

Horacio Pagani, šéf společnosti, v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar během nedávné výstavy Milan Monza prozradil, že již v roce 2018 vytvořil speciální tým, který se měl věnovat elektromobilům. Výsledky jeho práce ale zakladatele značky neohromily.

Ve zkratce totiž můžeme říct, že elektromobily jsou dle závěrů společnosti příliš těžké, postrádají emoce a navíc využívají energii, která není vyrobena udržitelně. Šéf značky se navíc domnívá, že dopady hrstky supersportů na změny klimatu jsou navzdory jejich velkým motorům spíše zanedbatelné.

„V současnosti je 90 % energie vyrobeno neobnovitelně. Je šílené si myslet, že pouze pár superaut se spalovacími motory může mít negativní dopady na klima, když je 90 % energie vyrobeno špatným způsobem,“ cituje Autocar slova šéfa značky.

Video se připravuje ...

Studie navíc ukázala, že by elektromobily značky Pagani potřebovaly baterie o hmotnosti cca 600 kilogramů. To je přitom více než polovina celkové hmotnosti modelu Pagani Huayra R, jehož celková hmotnost je 1070 kilogramů. Horacio Pagani se navíc domnívá, že je výkon elektromobilů přehnaný.

„Vlastnil jsem Teslu, abych pochopil elektromobily, a mít v nich takový výkon není nezbytné,“ měl uvést Pagani. „Výzvou je postavit elektromobil, který nabídne tak dobré emoce, jako normální spalovací motor. Pagani nebude dělat něco jen s dobrým výkonem, jak je to možné udělat nyní, ale aby nabídlo řidiči emoce.“

Myšlenkou by podle šéfa značky měla být stavba lehkého automobilu, nicméně to je teď ta největší výzva. Jeho snem by byl elektromobil s hmotností 1300 kilogramů, nicméně to je nyní prý zcela nemožné. Společnost tak i nadále zůstane věrná spalovacím motorům.

Osvědčené vidlicové dvanáctiválce, ale i další klíčové systémy, společnosti dodává Mercedes-Benz. Podle šéfa Pagani by však společnost měla mít přístup i k dalším technologiím třícípé značky, pokud by je potřebovala. Pagani tak věří, že je Mercedes i nadále ideálním partnerem a spolupráci s německým gigantem si pochvaluje.

Vedle techniky ale pro značku zůstává důležitý i vzhled vozů a také jejich snadnost řízení. „Pokud pracujete pouze na dynamice, budou nakonec všechna auta stejná,“ uvedl Pagani. „Věnujte ale čas módě i stylu a dostanete něco nádherného.“

Pro značku je ale také důležité nabídnout auta, která bude snadné řídit „Řidiči gentlemani jsou schopni řídit Huayra R velmi snadno,“ uvedl Pagani. Důraz je rovněž kladen na služby zákazníkům a snadnost života s vozem. Servisní interval motoru V12 je tak až 10.000 kilometrů, ačkoliv točí klidně i 9000 min-1. „Nechceme extrémní vozy,“ uvedl Horacio Pagani. „Chceme jednoduchá auta, která nebudou nervy drásající pro řidiče gentlemany.“

Ačkoliv se tedy společnost Pagani nevydá cestou čistě elektrických hypersportů, tedy alespoň prozatím, na vývoji rozhodně nešetří. Do oddělení výzkumu a vývoje totiž pravidelně investuje okolo 20 % příjmů. „Jsme mezi předními společnostmi, které investují do budoucnosti. Obvykle investujeme 20 %,“ uvedl šéf značky. „Je to jako závod: můžete zastavit, ale jakmile znovu odstartujete, jste vzadu. I když nemáte nové auto, investujete.“

Na závěr dodejme, že společnost dnes vyrábí okolo jednoho auta týdně, přičemž před desetiletím to bylo okolo jednoho auta měsíčně. Navzdory rychlejší produkci se ale čekací doba za uplynulých deset let stále pohybuje zhruba okolo tří let.

Nové zákazníky přitom nemusí lákat jen design a parametry nového vozu, ale také jeho zhodnocení. „Některé Zondy dnes mají desetinásobnou hodnotu pořizovací ceny,“ uvedl Pagani. „Cinque je dnes na dvacetinásobku.“