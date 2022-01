Znáte úplné počátky výrobců superaut? Připomeňte si první díla Ferrari, Lamborghini, Pagani a jiných

Supersporty možná z hlediska vyrobených kusů patří mezi marginální záležitost automobilového trhu, jenže zároveň jsou nadmíru oblíbenými mezi fanoušky aut. Jedná se o ikony, ať už svým designem, jízdními schopnostmi nebo technikou, která mnohdy posouvá hranice automobilového světa dál a dál. Značky jako Ferrari, Lamborghini nebo McLaren už nemá smysl dnes představovat, stejně tak své nezastupitelné místo na trhu mají Pagani či Koenigsegg. Jenže znáte jejich prapočátky?

Rozhodli jsme se je připomenout a prezentovat vůbec první díla slavných výrobců superaut:

Ferrari 125 Sport

Maranellská automobilka je dnes proslavená nejen svými sportovními a supersportovními automobily, ale také dlouholetou účastí svého týmu ve Formuli 1. Dobře známý je i příběh jejího zakladatele, Enza Ferrariho, který v meziválečném období upravoval vozy Alfa Romeo pro závodní účely, na nichž si vybudoval své renomé. První Ferrari nesoucí toto jméno je však dnes méně známé.

Jmenovalo se Ferrari 125 S (Sport) a postaveno bylo v roce 1947. Jeho tvary navrhl Gioacchino Colombo, ve spolupráci s Giuseppem Bussem a Luigim Bazzim, v útrobách pracoval kompaktní vidlicový dvanáctiválec o objemu 1,5 litru. Šlo o závodní auto, které sice svůj první závod vinou závady na palivové pumpě nedokončilo, v těch následujících se mu už ale dařilo. Během čtyř měsíců se v různých modifikacích zúčastnilo 13 závodů, v nichž šestkrát zvítězilo.

Mimochodem Ferrari 125 S nebylo úplně první auto od základu navržené Enzem Ferrarim. Tím bylo Auto Avio Costruzioni 815 z roku 1940. Bezprostředně po konci Ferrariho spolupráce s Alfou Romeo však na základě dohody nemohla jím navržená auta nést jeho jméno.

Ferrari 159 Sport (1947)

Koenigsegg CC

Koenigsegg je dnes už zavedený výrobce hypersportů patřící mezi ta nejrychlejší sériová auta planety. Švédská firma je proslavená svou detailní prací, což se potvrdilo už při přípravách prvního prototypu, nazvaného Koenigseggu CC.

Ten byl odhalen v roce 1996, s ročním zpožděním, a to proto, že vývojový tým nebyl s pracemi spokojen, a tak vůz postupně předělával. Ostatně sázka na karoserii z kompozitů byla tehdy pokročilé řešení, které žádalo dobu na pečlivé ztvárnění. Právě perfekcionalismus Koenigseggu znamená, že prvního sériového auta jsme se dočkali až v roce 2002. Tehdejší Koenigsegg CC8S se přitom ještě v mnohém změnil, ať už designem nebo motorem - původně zamýšlený agregát Audi nahradila jednotka od Fordu - základní rysy prototypu CC jsou však v něm jasně patrné.

Koenigsegg CC Prototyp

Lamborghini 350 GTV

Automobilka Lamborghini vznikla s cílem stavět ta nejlepší auta na světě, a to po hádce s jejím zakladatelem, Ferucciem Lamborghinim s Enzem Ferrarim o (ne)kvalitě maranellských vozů. První realizací této snahy byl prototyp Lamborghini 350 GTV představený na podzim 1963, půl roku po založení firmy.

Autorem tvarů byl tehdy slovutný Franco Scaglione, úspěšný návrhář v padesátých letech, který prvnímu Lamborghini vložil osobitý styl s dlouhou přídí a výklopnými světlomety. Šéfovi automobilky se ale výsledný návrh navzdory pozitivním reakcím veřejnosti moc nelíbil, považoval ho za příliš revoluční, a tak následné sériové provedení navržené karosárnou Carrozzeria Touring, pojmenované už Lamborghini 350 GT bylo o poznání konzervativnější. Dostalo jinou příď i záď. Koncepce dvanáctiválcového gran turisma, spolehlivého vozu na dlouhé cesty, však zůstala zachována.

Lamborghini 350 GTV (1963)

McLaren M6 GT

Jméno McLaren si pořád mnozí primárně spojí se světem Formule 1, byť se dnes jedná také o respektovaného výrobce supersportů konkurujících Lamborghini či Ferrari. Tato moderní éra odstartovala v roce 2009 představením McLarenu MP4-12C (později zkráceně 12C), už v devadesátých letech tu však byl legendární McLaren F1, ve své době nejrychlejší sériové auto planety.

Jenže McLaren F1 nebyl prvním silničním automobilem této značky, jak si dodnes mnozí myslí. Tím byl totiž McLaren M6 GT z konce šedesátých let, ještě z éry Bruce McLarena. Vznikl na základech závodního otevřeného speciálu M6A pro šampionát Can-Am, na rozdíl od něj měl však jinak tvarovanou karoserii, navíc zastřešenou. Původně byl McLaren M6 GT připravován pro 24 hodin v Le Mans, nakonec ale vznikly i vozy pro běžný silniční provoz. Bylo jich ale minimum, McLaren M6 GT údajně vznikl v pouhých třech kusech, po nichž následovalo pět replik využívajících však původní díly, ze závodní M6B, tak pozdější M12.

McLaren M6 GT (1969–1970)

Pagani Zonda C12

Pagani je někdy považováno za takové klasické Lamborghini moderní éry, když rovněž staví mnohdy šílené kreace s jedinečným designem a její zakladatel, Horacio Pagani, působil kdysi právě v Sant' Agatě u tamější automobilky. První léta Pagani na scéně výrobců superaut byly ve znamení modelu Zonda, jejíž první prototyp byl představen v roce 1998.

Sériovému automobilu měl přitom už hodně blízko, vždyť následující rok se už představila sériová verze. Oficiálně se jmenovala Pagani Zonda C12, Zonda odkazovala na název větru z argentinských And, rodiště Paganiho, C symbolizuje prototypy Mercedesu skupiny C jako odkaz na pohonnou jednotku od stříbrných šípů a 12 na počet válců. Původně vůz poháněl šestilitrový dvanáctiválec s výkonem 294 kW, po pěti postavených kusech však Pagani přišlo na sedmilitr s 405 kW (tzv. Zonda C12 S). Zajímavou historii má pak druhý postavený prototyp, tzv. La Nonna ("babička"), který byl v průběhu následujících 12 let pravidelně přestavován pro otestování techniky nově uvedeních variant.

Pagani Zonda C12 Prototipo 2 (1998)

Porsche 356 Roadster

S hledáním prvního Porsche v historii je to ošemetné, některé materiály totiž za "to první Porsche" považují již konstrukční projekty Ferdinanda Porscheho z meziválečného období. Prvním vozem "automobilky Porsche" je však až poválečné 356 Roadster, jehož prototyp vznikl v roce 1948. Postaven byl v malé dílně v rakouském Gmündu, kde vznikala i první sériová auta, než se produkce definitivně přesunula do německého Zuffenhausenu, kde se sídlo automobilky nachází dodnes.

Ferdinand Porsche se přitom na něj nepodílel, ten v době prací působil ve Francii, kde byl dokonce vězněn za válečné zločiny, kvůli práci pro nacistické Německo. Za vznikem stál jeho syn Ferry, který za základ použil techniku otcem navrženého Volkswagenu Typ 1. Tvary pak navrhnul Erwin Kovanda, pro něhož inspirací nepochybně bylo závodní Porsche Typ 64 z meziválečného období. Označení 356 pocházelo od pořadového čísla projektu v organizačním schématu firmy.

Porsche 356 Roadster No.1 (1948)