V Rusku už jezdí autonomní taxíky. Pomoc ale stále potřebují

Automobily bez řidiče od ruské nadnárodní korporace Yandex přetvářejí automobilové prostředí. Firma podnikající v IT provozuje mimo jiné nejrozšířenější webový vyhledávač v Rusku a prostředí nul či jedniček proniklo velmi rychle rovnou do koordinovaného řízení motorových prostředků. Zkušební prototypy internetové společnosti údajně najely na ruských silnicích přibližně milion kilometrů, aby jako taxi budoucnosti učinily živé řidiče vezenými pasažéry.

Převážná většina autonomního vozového parku Yandexu je založena na službě japonských hatchbacků Toyota Prius. Tiché modely dostaly jasně červeno-bílé lakování, aby v provozu vynikly mezi standardní dopravou. Autopiloty jsou montované převážně do ojetin s automatickou převodovkou, které byly vyrobené v letech 2014–2017. Zatím je v majetku podniku asi 90 takových vozidel, z nichž 50 již bylo upraveno bez potřeby fyzického zasahování do výběru jízdní stopy.

Mluvčí dodavatelské korporace prozradila, že proces převodu hybridu na samořízený stroj trvá jen pár dní. „Do konce roku 2021 bude takových vozidel tisíc,“ věří mediální zástupkyně. Dosažení tisícovky vyžaduje koordinaci prací přímo u zdroje, proto ruské vedení podepsalo smlouvu o vývoji automobilů bez řidiče s Hyundai Mobis coby dceřinou společností Hyundai Motor Company. Do provozu je připraven inteligentní sedan Sonata, nicméně Yandex upřednostňuje diverzifikaci programovatelných vozidel směrem k třídě SUV nebo minibusů.

Každé auto má své jméno, což vzniklo díky inspiraci americkým sci-fi seriálem Westworld, kde byli obsazeni pojmenovaní roboti. “Ale nebylo jich dost, takže naši inženýři vymysleli speciální síť, která se naučila generovat nová jména podobná těm stávajícím. Takže vlastně robot nyní přichází s názvy pro další roboty,“ dodala mluvčí.

Testovací kilometry přibývají na silnicích v Tatarstánu, Moskvě a také Tel Avivu. Úvod probíhá na soukromých pozemcích vybavených tradičními dopravními prvky (tunely, semafory, křižovatky, pruhy atd.). Auta korzují umělými ulicemi 24 hodin denně 7 dní v týdnu a k lidskému operátorovi se dostanou, až když dojde energie. Zatím se neumí samy dobít, i když autonomní detekování a použití zásuvky se prý stane skutečností.

Náhrady taxíků z Ruska disponují autonomní úrovní 4 čili vysoké automatizace. Předposlední stupeň k plnému vyřazení člověka z řízení vyžaduje osobní bdělost pouze v případě nouze. Čtvrtý level z pěti ještě nedokáže stoprocentně řešit hraniční situace například za špatného počasí, nebo při výpadku systémů.

Kreml na podzim roku 2018 povolil autopilotům fungovat ve městech pod podmínkou splnění dlouhého státního certifikačního procesu. Z portfolia 50 vozidel Yandexu zatím prošlo 35 jednotek. Další podmínkou je fyzická přítomnost technického pracovníka na sedadle řidiče, aby v nouzi mohl převzít obsluhu vozidla.

Automatizovaná auta nejprve vyrazila na silnice ruského Silicon Valley ve čtvrti Skolkovo a rovněž mohou jasně zbarvená auta sama jezdit v tatarstánské méně frekventované části Innopolis. Právě v Tatarstánu byla v srpnu 2018 spuštěna služba taxi bez řidiče – vůbec první svého druhu na evropském kontinentu. Pokrokové převozy jsou objednávány prostřednictvím mobilní aplikace zvané Yandex.Taxi. Oblast pokrytí je malá, přesto se území svozu rychle rozvíjí z jednoho aktivního vozidla po sedm samočinných taxíků. Na rozdíl od jiných zkušebních měst je sedačka řidiče v Innopolisu prázdná, povinný dohled může být vykonáván i z jiného sedadla kabiny přivolaného robota.

V Moskvě lze potkat automobily bez řidiče od léta 2019, přičemž se plánuje rozšíření do dalších měst včetně Petrohradu a Nižniho Novgorodu. Od června téhož roku moderní taxi vozí Izraelce, kde v testovacím režimu udržuje perimetr dostupnosti poblíž Tel Avivu. Stejně jako v Moskvě je za volantem technik připravený převzít otěže v případě nečekaných komplikací. Nepředvídatelné události mají několik podob, v podstatě nejde o dodržování pravidel nebo objíždění běžných překážek, případně chaotické manévry vlivem až přílišného fungování umělé inteligence podle nahraných dopravních předpisů.

Pokud by měl počítač vydat pokyn k pohybu bez souladu s dopravním řádem, raději vůz okamžitě zastaví. „Řekněme, že porouchané auto vepředu nutí taxi vybočit do protisměru. Samořídící auto to prostě neudělá, protože je to v rozporu s pravidly,“ říká mluvčí Yandexu. V tom okamžiku musí duchapřítomně zareagovat přítomný inženýr, který je posledním bodem před totálním odevzdáním osobních vozidel do správy počítačových algoritmů.