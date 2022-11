Třikrát hurá! Svět WRC přijede do České republiky

Středoevropská rallye má mít slavnostní ve čtvrtek slavnostní start na náměstí před Pražským hradem, diváckou rychlostní zkoušku na Strahově a páteční měřené úseky na Klatovsku a Vimpersku. Centrum rallye bude v německém Pasově, necelých 50 kilometrů od českých hranic. Smlouva s promotérem je uzavřena na tři roky.

„Jsme svědky historického okamžiku pro český motoristický sport. Je to splněný sen řady motoristických fanoušků, kteří po desítky let jezdili na závody WRC po celé Evropě,“ prohlásil prezident AČR Jan Šťovíček a dále řekl: „Pro nás je hodně důležité, že slavnostní start bude v Praze. Osobně bych chtěl, aby se uskutečnil před Pražským hradem, o tom však budeme jednat. Existuje totiž riziko, že na daný den připadne státní návštěva a přes to samozřejmě nejede vlak.“

Úvodní divácká rychlostní zkouška by se mohla uskutečnit na Strahově, kde se už několik desítek let jezdí Pražský rallyesprint, naposledy minulou sobotu. „Trať nemáme ještě vybranou. Držíme se však v oblasti Prahy. Jednání se teprve rozběhnou,“ uvedl generální sekretář automobilového a motocyklového sportu AČR Tomáš Kunc a na téma úvodní zkoušky dále řekl: „Očekáváme velký příliv diváků a podle toho budeme stavět trať. Určitě ale nebude problém najít kompromis. Půjde především o show. Závodit se začne v pátek.“

Česká část rallye proběhne v pátek, rakouská v sobotu a německá v neděli. V Česku by měly posádky absolvovat největší počet měřených kilometrů, ale bez klasického servisu. K dispozici bude pouze zóna na výměnu pneumatik. „Promotér má požadavek, aby se u nás odjelo alespoň 120 kilometrů. Budeme se snažit vybrat různorodou a náročnou trať,“ prohlásil Kunc. Základem tratí by měly být rychlostní zkoušky, které byly v minulosti součástí Rallye Šumava v oblasti Klatov a Vimperka. Rychlostní zkoušky by měly být pravděpodobně čtyři. Ředitel soutěže bude z Německa a bude mít dva své krajany jako zástupce. Dalšími dvěma zástupci budou Čech a Rakušan. „Každý bude zodpovídat za průběh soutěže na svém území. Bude to organizačně rychlejší,“ dodal Tomáš Kunc.

Rozpočet celé akce by se měl vyšplhat na 2,5 milionu eur a o náklady se budou sportovní autority dělit. Jednotlivé národní federace vytvoří pro tuto akci obchodní společnost. „Rozpočet se momentálně tvoří a věřím, že se nám ho podaří snížit. Vychází z Německé rallye, která měla velkorysý rozpočet. Jsem přesvědčený, že řadu věcí dokážeme zajistit levněji než německý autoklub ADAC," uvedl Šťovíček.

Prezident AČR věří, že potřebné finance na svou část získá od Národní sportovní agentury, krajských a městských samospráv. „Už jsme začali neoficiálně jednat. Národní sportovní agentura má pro příští rok na velké sportovní akce vyčleněno 250 milionů korun a v roce 2023 se nechystá v České republice žádná velká sportovní akce, jako byl letos EuroBasket. Věřím, že získáme podporu. Je to akce, která podporuje turismus. Jedná se o propagaci nejen pro motorsport, ale také pro republiku jako takovou,“ dodal Jan Šťovíček.